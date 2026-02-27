La classifica delle canzoni di Sanremo 2026 più ascoltate su Spotify e YouTube dopo le prime tre serate
È terminata da poche ore la terza puntata del Festival di Sanremo 2026 ed è interessante osservare come si stiano comportando i brani in streaming, rispettivamente su Spotify e YouTube. Questa misurazione esclude i partecipanti della categoria Nuove Proposte, ma soprattutto ci restituisce due aderiscono nella prima posizione, prendendo poi due direzioni diverse. Per esempio, "Male necessario" di Marco Masini e Fedez si colloca in prima posizione in entrambe le liste, con 1.01 milioni di streaming su Spotify e 1 milione di visualizzazioni su YouTube. Ma se osserviamo le Top 5 che le due classifiche compongono, emergono risultati contrastanti.
Partendo da Spotify, colpisce e non poco la vicinanza in testa di Sayf con "Tu mi piaci tanto" con 1,01 milioni di stream. "Male necessario" e il brano dell'autore ligure sono gli unici in gara, in questo momento, ad aver superato il milione di ascolti. Subito dietro si piazza il terzetto composto da Nayt, Ditonellapiaga e Luché: tutti e 3 non scendono sotto i 900mila stream. Discorso diverso per YouTube, con "Male Necessario" in testa a 1 milione di visualizzazione, seguito a parimerito da "Qui con me" di Serena Brancale. A chiudere la top 5 c'è "Magica Favola" di Arisa, "Per sempre si" di Sal Da Vinci, ma soprattutto "Poesie clandestine" di LDA & Aka 7even. Il duo campano però, rispetto al 5° posto di Luché su Spotify, ha collezionato molte meno visualizzazioni: poco meno di 500mila in questo momento. Qui le classifiche Spotify e YouTube di Sanremo 2026.
Classifica Spotify terza serata Sanremo 2026
- Fedez & Masini – Male necessario (1,08 milioni)
- Sayf – Tu mi piaci tanto (1,01 milioni)
- Nayt – Prima che (968mila)
- Ditonellapiaga – Che fastidio! (953mila)
- Luchè – Labirinto (911mila)
- Serena Brancale – Qui con me (910mila)
- Samurai Jay – Ossessione (874mila)
- Fulminacci – Stupida sfortuna (868mila)
- Tommaso Paradiso – I romantici (838mila)
- Arisa – Magica favola (800mila)
- Sal Da Vinci – Per sempre sì (646mila)
- J-Ax – Italia Starter Pack (625mila)
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine (602mila)
- Malika Ayane – Animali notturni (574mila)
- Chiello – Ti penso sempre (566mila)
- Ermal Meta – Stella stellina (564mila)
- Levante – Sei tu (549mila)
- Tredici Pietro – Uomo che cade (536mila)
- Michele Bravi – Prima o poi (511mila)
- Dargen D'Amico – Ai ai (498mila)
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me (488mila)
- Bambole di Pezza – Resta con me (474mila)
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare (465mila)
- Eddie Brock – Avvoltoi (424mila)
- Elettra Lamborghini – Voilà (417mila)
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta (413mila)
- Leo Gassmann – Naturale (406mila)
- Francesco Renga – Il meglio di me (330mila)
- Raf – Ora e per sempre (319mila)
- Patty Pravo – Opera (229mila)
Classifica YouTube terza serata Sanremo 2026
- Fedez & Masini – Male necessario (1 milione)
- Serena Brancale – Qui con me (1 milione)
- Arisa – Magica favola (957mila)
- Sal Da Vinci – Per sempre sì (921mila)
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine (489mila)
- J-Ax – Italia Starter Pack (476mila)
- Ditonellapiaga – Che fastidio! (473mila)
- Ermal Meta – Stella stellina (387mila)
- Fulminacci – Stupida sfortuna (381mila)
- Tredici Pietro – Uomo che cade (357mila)
- Sayf – Tu mi piaci tanto (322mila)
- Bambole di Pezza – Resta con me (317mila)
- Raf – Ora e per sempre (282mila)
- Nayt – Prima che (275mila)
- Elettra Lamborghini – Voilà (267mila)
- Tommaso Paradiso – I romantici (254mila)
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare (239mila)
- Francesco Renga – Il meglio di me (232mila)
- Levante – Sei tu (231mila)
- Malika Ayane – Animali notturni (206mila)
- Samurai Jay – Ossessione (187mila)
- Patty Pravo – Opera (177mila)
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta (173mila)
- Michele Bravi – Prima o poi (168mila)
- Dargen D'Amico – Ai ai (161mila)
- Luchè – Labirinto (151mila)
- Leo Gassmann – Naturale (145mila)
- Chiello – Ti penso sempre (137mila)
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me (133mila)
- Eddie Brock – Avvoltoi (120mila)