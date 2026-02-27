La classifica delle canzoni di Sanremo 2026 più ascoltate su Spotify e YouTube dopo le prime tre serate

“Male necessario” di Fedez è la canzone più ascoltata del Festival di Sanremo 2026 sia su YouTube, sia su Spotify. Ma dopo la terza serata del festival, c’è qualche sorpresa dietro di loro. Qui le classifiche delle due piattaforme.

Sayf, Fedez e Masini, Sanremo 2026

È terminata da poche ore la terza puntata del Festival di Sanremo 2026 ed è interessante osservare come si stiano comportando i brani in streaming, rispettivamente su Spotify e YouTube. Questa misurazione esclude i partecipanti della categoria Nuove Proposte, ma soprattutto ci restituisce due aderiscono nella prima posizione, prendendo poi due direzioni diverse. Per esempio, "Male necessario" di Marco Masini e Fedez si colloca in prima posizione in entrambe le liste, con 1.01 milioni di streaming su Spotify e 1 milione di visualizzazioni su YouTube. Ma se osserviamo le Top 5 che le due classifiche compongono, emergono risultati contrastanti.

Partendo da Spotify, colpisce e non poco la vicinanza in testa di Sayf con "Tu mi piaci tanto" con 1,01 milioni di stream. "Male necessario" e il brano dell'autore ligure sono gli unici in gara, in questo momento, ad aver superato il milione di ascolti. Subito dietro si piazza il terzetto composto da Nayt, Ditonellapiaga e Luché: tutti e 3 non scendono sotto i 900mila stream. Discorso diverso per YouTube, con "Male Necessario" in testa a 1 milione di visualizzazione, seguito a parimerito da "Qui con me" di Serena Brancale. A chiudere la top 5 c'è "Magica Favola" di Arisa, "Per sempre si" di Sal Da Vinci, ma soprattutto "Poesie clandestine" di LDA & Aka 7even. Il duo campano però, rispetto al 5° posto di Luché su Spotify, ha collezionato molte meno visualizzazioni: poco meno di 500mila in questo momento. Qui le classifiche Spotify e YouTube di Sanremo 2026.

Classifica Spotify terza serata Sanremo 2026

Fedez & Masini – Male necessario (1,08 milioni) Sayf – Tu mi piaci tanto (1,01 milioni) Nayt – Prima che (968mila) Ditonellapiaga – Che fastidio! (953mila) Luchè – Labirinto (911mila) Serena Brancale – Qui con me (910mila) Samurai Jay – Ossessione (874mila) Fulminacci – Stupida sfortuna (868mila) Tommaso Paradiso – I romantici (838mila) Arisa – Magica favola (800mila) Sal Da Vinci – Per sempre sì (646mila) J-Ax – Italia Starter Pack (625mila) LDA & Aka 7even – Poesie clandestine (602mila) Malika Ayane – Animali notturni (574mila) Chiello – Ti penso sempre (566mila) Ermal Meta – Stella stellina (564mila) Levante – Sei tu (549mila) Tredici Pietro – Uomo che cade (536mila) Michele Bravi – Prima o poi (511mila) Dargen D'Amico – Ai ai (498mila) Mara Sattei – Le cose che non sai di me (488mila) Bambole di Pezza – Resta con me (474mila) Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare (465mila) Eddie Brock – Avvoltoi (424mila) Elettra Lamborghini – Voilà (417mila) Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta (413mila) Leo Gassmann – Naturale (406mila) Francesco Renga – Il meglio di me (330mila) Raf – Ora e per sempre (319mila) Patty Pravo – Opera (229mila)

Classifica YouTube terza serata Sanremo 2026