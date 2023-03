Hugh Grant mette a disagio Ashley Graham durante gli Oscar, è costretta a interrompere l’intervista L’attore Hugh Grant ha messo, apparentemente consapevolmente, in imbarazzo Ashley Graham durante l’intervista rilasciatale in attesa della cerimonia di premiazione degli Oscar condotta con aria di estrema sufficienza.

A cura di Stefania Rocco

Un apparentemente svogliato Hugh Grant ha risposto con malcelata sufficienza alle domande che Ashley Graham gli ha rivolto durante le tradizionali interviste realizzate ai protagonisti degli Oscar a margine della cerimonia di premiazione. È accaduto qualche ora fa dal Dolby Theatre di Los Angeles quando la modella, inviata di ABC, lo ha raggiunto sul red carpet per fargli qualche domanda. Ma la chiacchierata tra i due non è andata come previsto.

Le risposte di Hugh Grant ad Ashley Graham

Graham, che si era rivolta a Grant definendolo un "veterano degli Oscar", ha iniziato la breve intervista chiedendo alla star di Notting Hill come si sentisse a tornare agli Academy Awards. "È affascinante, tutta l’umanità è qui. È la fiera della vanità", ha risposto l'attore in apparente polemica. Quando la sua intervistatrice gli ha chiesto quale collega avesse più piacere di ritrovare, Grant ha dimostrato di voler proseguire sulla stessa china: "Nessuno in particolare". L'atmosfera è diventata ancora più gelida quando Graham ha posto all'attore la tradizionale domanda da red carpet, "Cosa indossi?". "Solo il mio vestito", ha replicato scontroso Grant che, di fronte all'ennesimo tentativo della modella che gli aveva domandato chi lo avesse realizzato, ha aggiunto: "Non ricordo, il mio sarto". La modella, sempre più in imbarazzo, ha quindi provato a deviare il discorso su Glass Onion – Knives Out, film in cui l'attore interpreta un cameo. "È stato un film così straordinario, l’ho adorato davvero. Adoro il thriller. Quanto è divertente girare qualcosa del genere?", ha tentato ancora. Ma Grant ha risposto scortese: "Beh, ci sono a malapena dentro. Voglio dire, appaio per circa tre secondi". Compresa l'antifona, la modella ha deposto le armi: "Sì, ma comunque, ti sei presentato e ti sei divertito, vero? Ok, grazie mille, è stato bello parlare con te. Torniamo a voi ragazzi". L'attore si è allontanato alzando gli occhi al cielo.

Hugh Grant si paragona a uno scroto sul palco degli Oscar

Lo scarso entusiasmo manifestato da Grant si è palesato anche nel pieno della cerimonia di premiazione quando, salendo sul palco con Andie McDowell, ex collega di set nel film "Quattro matrimoni e un funerale", l'attore ha commentato così l'importanza di una corretta idratazione: "Lei lo fa e si vede. Io mai usato creme e sembro uno scroto".