Harrison Ford non parteciperà agli Oscar a causa del fuoco di Sant’Antonio Clamoroso stop per Harrison Ford che non sarà agli Oscar: l’attore non presenterà più alla cerimonia degli Academy Awards a causa di un herpes zoster (comunemente noto come fuoco di Sant’Antonio). Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Una notizia clamorosa. Variety ha confermato che Harrison Ford non presenterà più alla cerimonia degli Academy Awards di domenica sera. Secondo quanto riportato tramite il rappresentante di Ford, il suo ritiro dell'ultimo minuto di sabato è dovuto a una diagnosi di herpes zoster, comunemente noto come "fuoco di Sant'Antonio". L'herpes zoster è un'infezione virale non letale ma incurabile che causa un'eruzione cutanea dolorosa che appare come una singola striscia di vescicole che avvolge il lato sinistro o il lato destro del busto

Chi ci sarà agli Oscar al posto di Harrison Ford

Harrison Ford avrebbe dovuto presentare una delle candidature e premiare il vincitore della statuetta nella cerimonia che in Italia ci saranno tra la notte del 2 e del 3 marzo. Non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto. Tra i presentatori ancora previsti sul palco del Dolby Theater di Los Angeles domenica sera per la 97ª edizione degli Academy Awards figurano Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, Emma Stone, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph, Robert Downey Jr., Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Zoe Saldaña e Rachel Zegler. Miles Teller e Miley Cyrus sono gli ultimi ad aggiungersi alla lista dei presentatori, come confermato dall'Academy venerdì.

Conan O'Brien sarà il conduttore degli Academy Awards di quest'anno. Gli appassionati di cinema italiani potranno seguire la cerimonia su Rai1, tra la notte del 2 e del 3 marzo. Collegamento a partire dalle ore 00.15 fino a notte inoltrata con la conduzione di Alberto Matano. Tra i favoriti: il film Emilia Perez di Jacques Audiard con Carla Sofia Gascon, The Brutalist di Brady Corbet con Adrien Brody e Anora di Sean Baker come miglior film.