FantaSanremo 2026, bonus e malus della quarta serata: punti in aggiornamento
Continua la gara del FantaSanremo 2026. Venerdì 27 febbraio, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, i trenta cantanti in gara potranno conquistare altri punti. Ormai squadre e leghe si sfidano a suon di bonus e malus assegnati dal team del gioco social più amato dai telespettatori, che sperano i loro sette big possano guadagnare quanti più punti è possibile.
Elettra Lamborghini 140 punti
Elettra Lamborghini ha all'attivo ben 140 punti, stasera ne conquista: 140 punti
- Megafono 20 punti
- Ballerini 10 punti
- Scende in platea 15 punti
- Cambio outfit 10 punti
- Occhiali da sole 5 punti
- Guanti 10 punti
- Abito con strascico 10 punti
- Non tocca microfono per i primi 30 secondi 10 punti
- Indumento rosso 10 punti
- "Pronti partenza via" 20 punti
- Direttore con papillon 10 punti
- Prima esibizione 10 punti
Eddie Brock 55 punti
Il cantante ha conquistato 155 in queste tre serate. Ne ha aggiunti 55:
- Abbraccia l'ospite delle cover 10 punti
- Direttore col papillon 10 punti
- Segno della medaglia in LIS 20 punti
- Perfromer 15 punti
Mara Sattei 40 punti
La cantante ha totalizzato ben 95 punti finora. Ne ha aggiunti stasera:
- Presentata dal co-conduttore 5 punti
- Performer 15 punti
- Abbraccia l'ospite nelle cover 10 punti
- Inchino con la mano sul cuore 10 punti
Patty Pravo 40 punti
L'iconica cantante questa sera ha conquistato i seguenti punti:
- Abito con strascico 10 punti
- Non tocca il microfono per i primi 30 secondi 10 punti
- Inchino con mano sul cuore 10 punti
- Bacio a un conduttore 10 punti
Levante 50 punti
La cantante è riuscita a racimolare nella quarta serata:
- Presentata da ospite 15 punti
- Occhiali da sole 5 punti
- Abito con strascico 1o punti
- Abbraccio l'ospite nelle cover 10 punti
- Bacio a un conduttore 10 punti
Malika Ayane 40 punti
In queste tre serate la cantante ha conquistato 150 punti. Stasera ne ha conquistati:
- Direttore d'orchestra con papillon 10 punti
- Guanti 10 punti
- Abbraccia l'ospite nelle cover 10 punti
- Bacio a un conduttore 10 punti
Bambole di Pezza 165 punti
La band tutta al femminile ha portato a casa:
- Guanti 10 punti
- Occhiali da sole 5 punti
- Cappello 5 punti
- Abito con strascico 10 punti
- Indumento rosso 10 punti
- Si siede sulle scale 10 punto
- Segno della medaglia in LIS 20 punti
- Spolvera la spalla 10 punti
- Abbraccia l'ospite nelle cover 10 punti
- Scende in platea 15 punti
- Invasione palco 30 punti
- Bacio a un conduttore 10 punti
- Standing ovation totale 20 punti
Dargen D'Amico 90 punti
Il cantante nel corso della quarta serata ha conquistato:
- "Pronti partenza via" 20 punti
- Direttore con papillon 5 punti
- Presentato da co-conduttore 5 punti
- Occhiali da sole 5 punti
- Guanti 10 punti
- Cantante suona uno strumento 10 punti
- Abbraccio all'ospite delle cover 10 punti
- Standing ovation parziale 10 punti
- Bacio a conduttore 10 punti
Tommaso Paradiso 45 punti
L'artista nella serata cover è riuscito a raggruppare:
- Direttore con papillon 10 punti
- Occhiali da sole 5 punti
- Guanti 10 punti
- Bacio a un conduttore
Michele Bravi
Bravi aveva già 90 punti. Nel quarto appuntamento col Festival ne guadagna:
Tredici Pietro
Il rapper ha guadagnato solo 20 punti. In questa serata ne ha presi:
Maria Antonietta & Colombre
Maria Antonietta & Colombre segnano 90 punti. Stasera ne conquistano:
Fulminacci
Il cantautore romano ha guadagnato in questa serata:
Raf
In queste sere ha raccolto 25 punti. Nella quarta serata:
J-Ax
Il rapper milanese
Ditonellapiaga
La cantante è riuscita a portare a casa ben
Enrico Nigiotti
L'artista toscano è riuscito a totalizzare nella serata delle cover
Serena Brancale
L'artista barese partiva da 30 punti, nella serata Cover ne guadagna
Sayf
Il cantante partiva da 90 punti. Nella serata cover ha raggiunto:
Francesco Renga
L'artista bresciano partiva da 50 punti, nella quarta serata ne conquista:
Arisa
Arisa aveva all'attivo 145 punti. La quarta serata ha conquistato:
Samurai Jay
Il cantante campano è tra i più gettonati al FantaSanremo e finora ha segnato 180 punti. Stasera ne ha presi:
Sal Da Vinci
Aveva totalizzato finora 165 punti, con la sua esibizione di
Fedez & Masini
Il duo è riuscito a raggruppare con l'esibizione della quarta serata
Ermal Meta
Il cantante
Nayt
Luché
L'artista ha totalizzato finora 75 punti e stasera ne ha conquistati:
Chiello
Il giovane cantautore segna i seguenti punti:
Leo Gassmann
Leo Gassmann aveva già accumulato 240 punti, questa sera ne ha portati a casa: