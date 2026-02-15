Come si prepara Elettra Lamborghini per Sanremo 26, la routine tra aerosol e corsa: “Sono a regime strettissimo”

Elettra Lamborghini ha condiviso sui social la sua preparazione pre Festival di Sanremo 2026, dove sarà in gara con il brano Voilà. Allenamenti fisici, alimentazione controllata e aerosol scandiscono le sue giornate: “Sono a regime strettissimo, non sto uscendo di casa per non ammalarmi”.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2026 e i cantanti in gara sono entrati nel vivo della preparazione. Tra prove al teatro Ariston e gli allenamenti con i rispettivi vocal coach, ognuno sta scegliendo la strada che preferisce per arrivare al massimo delle potenzialità durante la gara, da martedì 24 febbraio.

Elettra Lamborghini ha scelto di mostrare sui social una piccola parte della suo routine di allenamento pre Festival, che prevede ritmi serrati e preparazione da più punti di vista, dall'alimentazione alla cura del corpo e della voce. Tra le sue storie Instagram, la cantante ha pubblicato uno scatto che la ritrae sul tapis roultant con una mascherina dell'aerosol, spiegando come si sta allenando: "Sono a regime strettissimo, sto mangiando non bene di più che manco io so come sto reggendo".

Due ore di preparazione al giorno, integratori e naturalmente il supporto di un vocal coach per rendere perfetto il brano che porterà in gara: "Mi sto allenando due ore al giorno per il fiato, ho messo su un culo che era da tanto che non era così allenato, sto prendendo 7119192 integratori, aerosol 2 volte al giorno, vocal coach, prove prove e prove…". La cantante ha anche limitato le uscite per conservare al meglio la sua condizione: "Sto praticamente uscendo di casa per paura di ammalarmi… "