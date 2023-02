Coletta sugli ascolti di Sanremo e contro programmazione: “Maria De Filippi? Peggio della Corrida” Quello degli ascolti del Festival contro la programmazione Mediaset è un dato che non può non saltare all’occhio e che è stato analizzato anche da Stefano Coletta in conferenza stampa: “L’ultima volta era il 2006 e allora Sanremo ha totalizzato il 42,2% di share contro a La Corrida in onda su Canale 5 con La Corrida che ha segnato il 20,6%”.

Nel corso della conferenza stampa di domenica 12 febbraio, Stefano Coletta è tornato a commentare gli ascolti di Sanremo 2023, i migliori complessivamente dal Festival del 2023. Non manca una menzione alla contro programmazione Mediaset, che ha messo in campo il consueto appuntamento con C'è Posta per Te di Maria De Filippi, rimasto schiacchiato dal peso degli ascolti della finale del Festival.

Gli ascolti di Mediaset nella contro programmazione al Festival

La finale di Sanremo 2023 di sabato 11 febbraio ha totalizzato 12.256.000 spettatori con uno share pari al 66%. Su Canale 5, la contro programmazione Mediaset, che ha schierato C’è posta per te di Maria De Filippi con Renato Zero, ha raccolto davanti al video 2.652.000 spettatori con uno share del 12.34%. Un dato che non può non saltare all'occhio e che è stato analizzato anche dal direttore del Prime Time di Rai 1 Stefano Coletta: "L'ultima volta che c'era stata la contro programmazione al Festival era il 2006 e allora Sanremo ha totalizzato il 42,2% di share contro a La Corrida in onda su Canale 5 con La Corrida che ha segnato il 20,6%", ha sottolineato Coletta che non si è mai detto preoccupato della decisione di Mediaset di mandare in onda i propri programmi durante la settimana del Festival.

L'Italia ha seguito il Festival in maniera compatta

La sensazione è che gli italiani si siano mossi in blocco schierandosi con Rai 1 il Festival di Sanremo, un appuntamento fisso per la nostra cultura popolare. "L'Italia si è fermata in queste cinque giornate e al di là di tutto quello che accade, c'è una quota che deve restare interrogativa? Perché si è fermata?"; si è chiesto Coletta in conferenza stampa "Si è fermata davanti a un lavoro di qualità? Un lavoro di musica? Di partecipazione delle istituzioni? L'Italia si è fermata perché ha partecipato al dolore dell'Iran? Perché ha vinto Marco Mengoni? Perché Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri hanno tracciato la nostra memoria. Non lo sappiamo bene, sappiamo che è accaduto ed è un riconoscimento straordinario alla direzione artistica, al lavoro di Amadeus, allo studio di un daytime".