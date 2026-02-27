Chi è Fabrizio Bosso, il trombettista che duetta con Dargen D’Amico e Pupo a Sanremo 2026

Fabrizio Bosso è il trombettista che accompagnerà Dargen D’Amico e Pupo nella quarta serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026. Esperto di musica jazz, è già apparso più volte sul palco dell’Ariston.

Fabrizio Bosso è il trombettista che sarà presente al Festival di Sanremo 2026 durante la serata delle cover, dove affiancherà Dargen D'Amico e Pupo con il brano Su di noi.

Chi è Fabrizio Bosso, la carriera nella musica jazz

Torinese, nato il 5 novembre 1973, è uno degli interpreti più significativi del jazz italiano. Dopo aver studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e al St. Mary’s College diWashington D.C., ha intrapreso l'attività professionale. Nonostante il suo primo impegno sia legato alla musica jazz, ha lavorato anche come compositore. È entrato nella formazione dell'High Five Quintet, per poi dedicarsi ad uno studio specifico sui linguaggi della musica afroamericana. Ma il suo stile è stato spesso contaminato dagli incontri artistici sul suo cammino, come quello con Walter Ricci, o altri artisti come Paolo Silvestri. Ha collaborato anche alla creazione di dischi di grandi nomi della musica come Renato Zero, Claudio Baglioni e Tiziano Ferro.

Tutte le volte in cui Fabrizio Bosso è stato a Sanremo

Quella di Sanremo 2026 non è la sua prima apparizione sul palco dell'Ariston, infatti, già nel 2003 e 2008 aveva affiancato Sergio Cammariere, nel 2009 era con Simona Molinari, mentre nel 2011 con Raphael Gualazzi che vinse nella categoria giovani. Sull'esibizione con Dargen D'Amico e Pupo, in un'intervista ha dichiarato: