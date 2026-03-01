Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: “Ho voluto io Stefano De Martino in finale”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa finale di Sanremo 2026. Dalla Sala Stampa Ariston Roof all'indomani dell'ultima puntata della kermesse da lui condotta, ha salutato commosso il Festival spiegando anche il motivo del suo intervento veloce. "Devo rientrare a casa velocemente, e non perché gioca la Fiorentina. Devo riorganizzare le cose familiari, ma mi sono fermato per ringraziarvi tutti" ha dichiarato prima di citare tutti i cantanti, le case discografiche e tutti coloro che hanno lavorato con lui in questo percorso, da lui descritto come "divertente, entusiasmante, che ho vissuto con grande serenità, e felice dei risultati". Ha poi ricevuto un premio speciale: una statuetta raffigurante Pippo Baudo, a cui ha dedicato il suo Festival.

Il passaggio di testimone a Stefano De Martino: "L'ho chiesto io"

Ieri sera, durante la finale del Festival, Carlo Conti ha invitato sul palco dell'Ariston Stefano De Martino per un momento diventato un vero e proprio passaggio di testimone. Sarà il conduttore di Affari Tuoi il prossimo presentatore e direttore artistico della kermesse, ora in programma nel 2027, ed è stato Conti a chiedere all'azienda di poterlo invitare sul palco per consegnargli le chiavi del Teatro dal prossimo anno. "Sono felice che quando ho detto no all'azienda per il 2027, ho chiesto fortemente di fare questo passaggio di consegne in video. Per me era importante, un segno di coesione aziendale, di rispetto. Mi piaceva l'idea di essere in mezzo a un Festival che guardava al passato, dedicato a Baudo, e il testimone verso il futuro con Stefano. Ho chiesto di essere io in onda a fare il passaggio di testimone", ha dichiarato in conferenza stampa. E prima di abbandonare definitivamente la sala, ha salutato un'ultima persona conosciuta in questi giorni di permanenza a Sanremo: