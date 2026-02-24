Carlo Conti risponde a La Russa su Pucci: “Baudo chiedeva ai politici di stare fuori da Sanremo? Diceva cose ganze”

Carlo Conti replica al videomessaggio di Ignazio La Russa, che aveva chiesto il reintegro di Pucci a Sanremo 2026. Incalzato in conferenza stampa da Fanpage.it, che ha ricordato come Pippo Baudo respingesse le pressioni della politica, il conduttore commenta: “Ogni cittadino è libero di parlare”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il caso Andrea Pucci si trasforma in un affare di Stato a poche ore dal debutto di Sanremo 2026. Dopo che il comico aveva rinunciato alla sua partecipazione a causa delle polemiche, era intervenuto direttamente Ignazio La Russa, difendendo l'artista e chiedendo apertamente a Carlo Conti di riportarlo nel cast. Durante la conferenza stampa di martedì 24 febbraio, il direttore artistico ha affrontato la questione: "Pucci non vuole partecipare, non posso obbligarlo". E rispondendo a una domanda lanciata da Fanpage.it: "Baudo chiedeva ai politici di stare fuori da Sanremo? Diceva cose ganze".

Il no definitivo di Pucci a Sanremo 2026, le parole di Carlo Conti

Nonostante l'invito della seconda carica dello Stato di coinvolgere Andrea Pucci a Sanremo 2026, Conti ha ribadito che non ci sarà alcun reintegro forzato. Il conduttore ha confermato di aver avuto nuovi contatti con il comico, ma di voler rispettare la sua volontà di non salire sul palco dell'Ariston dopo il polverone mediatico: "Rispetto Ignazio La Russa e porto attenzione a quello che ha detto. Ci siamo sentiti con Pucci nei giorni scorsi, ma non ho intenzione di fare niente. Gli avevo chiesto se volesse fare almeno un videomessaggio scherzoso, ma non posso obbligare una persona a fare qualcosa contro la sua volontà".

La domanda di Fanpage.it in conferenza stampa: il "metodo Baudo" contro le pressioni

Il cuore del confronto è nato quando Francesco Raiola di Fanpage.it ha ricordato a Conti la storica posizione di Pippo Baudo. Il conduttore, infatti, è celebre per aver più volte bacchettato i politici che tentavano di influenzare il Festival, invitandoli a occuparsi dei problemi del Paese e a lasciare lo spettacolo a chi lo fa di mestiere. Richiamando proprio questo "metodo Baudo", Fanpage.it ha chiesto a Conti come intendesse gestire l'ennesima incursione della politica nelle scelte artistiche. Conti ha risposto: "Considero le osservazioni che fanno i politici come quelle di liberi cittadini, quindi ogni libero cittadino è libero di dire quello che vuole. Baudo diceva delle cose ganze".