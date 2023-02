Blanco distrugge le rose a Sanremo, la reazione dei Cugini di Campagna nel dietro le quinte Dopo giorni di dubbi sul Blanco-gate, il caso sembra essere risolto: il cantante avrebbe dovuto sfasciare la scenografia, ma non in modo così violento. Insomma, la situazione sarebbe degenera. Intanto, il DietroFestival mostra la divertente reazione dei Cugini di Campagna alla scena: “Ma questo è pazzo, oh”.

A cura di Giulia Turco

Resterà una delle immagini indelebili del Festival di Sanremo 2023, quella di Blanco che distrugge il palcoscenico di rose rosse dopo la sua esibizione andata male. Pur non essendo tra gli artisti in gara, il vincitore delle scorso anno è riuscito a rubare la scena gettando il pubblico in un misterioso quanto intrigante Blanco-gate: era tutto programmato? Nel frattempo la risposta da parte dell'organizzazione è arrivata e il cantante ha fatto le sue scuse all'Ariston, ma alcuni video del Dietro Festival mostrano alcune delle reazioni più divertenti di quel momento.

I Cugini di Campagna sconvolti dalla reazione di Blanco

Il montato, che contiene una serie di spezzoni registrati nel dietro le quinte del Festival, mostra qual è stata la reazione dei Cugini di Campagna che stavano assistendo all'esibizione di Blanco dal dietro le quinte dell'Ariston. "Non è il mio genere, però è bravo…", commenta Nick Luciani quando ancora sembra regnare la calma sul palco. Poi all'improvviso la situazione sfugge al controllo. "Non gli è partito l’audio e sta sfasciando tutto, ma questo è pazzo oh", commenta Luciani. "Probabilmente la cuffia è rotta", spiega parte dello staff nel frattempo. "Il suo fonico salendo ha detto che probabilmente la cuffia è rotta".

La verità dietro il gesto delle rose

A chiarire cos’è successo davvero sul palco ci ha pensato la flower stylist Jessica Tua, che ha lavorato personalmente alla scenografia di Blanco. Raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, ha spiegato: “Questa cosa era preventivata, nel video infatti se la prende un po’ con le rose, nelle prove era una parte integrante. Era tutto previsto, ma non la parte finale, doveva essere più soft la cosa. L’intento era quello di riprodurre il video, ma poi la cosa è degenerata”. Nel frattempo sono arrivate anche le scuse da parte di Blanco, che ha scritto una lettera all'Ariston e a Sanremo: "Chiedo scusa alla città dei fiori", ha fatto sapere tramite i social. "Mi hai visto fragile come un bimbo e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston".