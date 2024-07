Biennale di Venezia, Willem Dafoe è il nuovo direttore del settore teatro: “Sono sorpreso e felice”

video suggerito

Willem Dafoe è il nuovo Direttore artistico del settore Teatro della Biennale di Venezia per il 2025-2026. La nomina dell'attore americano è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Biennale, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco.

Willem Dafoe: "Io sono nato in teatro"

La notizia della nomina di Willem Dafoe è stata riportata sul sito ufficiale della Biennale di Venezia. "Sono stato prima sorpreso e poi felice di ricevere l’invito di Pietrangelo Buttafuoco come Direttore del Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia 2025-2026 – ha commentato l'attore americano – Sono consapevole di essere noto come attore di cinema ma io sono nato in teatro, il teatro mi ha formato e mi ha scosso. Sono un animale da palcoscenico. Sono un attore. Il teatro mi ha educato all’arte e alla vita". Willem Dafoe è stato cofondatore della compagnia teatrale The Wooster Group insieme alla regista Elizabeth LeCompte e agli attori Ron Vawter, Kate Valk, Jim Clayburgh, Peyton Smith. "Ho lavorato con il Wooster Group per ventisette anni, ho collaborato con grandi registi da Richard Foreman a Bob Wilson – ha aggiunto Dafoe – La direzione del mio programma Teatro sarà tracciata dalla mia formazione personale. Una sorta di esplorazione dell’essenza del corpo".

Pietrangelo Buttafuoco sulla nomina di Willem Dafoe: "Il teatro è la casa originale della sua carriera"

Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, ha dichiarato:

È un onore poter annunciare la nomina di Willem Dafoe a Direttore della Biennale Teatro. Il teatro è di fatto la casa originale della sua luminosa carriera. Tra i fondatori del leggendario Wooster Group nel 1977, nel perfetto controllo del suo corpo scenico ci sono sempre state la disciplina, la conoscenza, la passione e la profonda consapevolezza del teatro.

"Non vedo l’ora, come tutti, di poter essere spettatore del Festival che costruirà da Direttore Artistico – ha aggiunto Buttafuoco – E dalla sua cattedra di assoluto maestro vedere crescere nell’arte, le ragazze e i ragazzi del College di teatro".