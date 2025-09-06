Benedetta Porcaroli premiata a Venezia 2025: “Lo dedico agli amici sulla Global Sumud Flotilla, l’umanità non è finita”

Benedetta Porcaroli dedica il premio vinto nel corso della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia alla Global Sumud Flotilla. L’attrice ha ottenuto l’ambito riconoscimento per la miglior interpretazione femminile della sezione Orizzonti con il film “Il rapimento di Arabella” del quale è stata protagonista. Porcaroli, nel ritirare la statuina, ha ringraziato quanti le hanno consentito di arrivare fino a questo punto del suo percorso professionale. In particolare, però, ha voluto accendere un faro sulla strage di innocenti a Gaza e sul supporto che la Global Sumud Flotilla sta tentando di fornire supporto e generi alimentari ai palestinesi ancora intrappolati nel territorio bombardato da Israele.

Il discorso di Benedetta Porcaroli a sostegno di Gaza

“Devo dividere questo premio con i miei colleghi che sono sulla Global Sumud Flotilla che ci ricordano che non è tutto finito e che c'è un motivo valido per alzarsi la mattina. Si chiama umanità”, ha pronunciato con chiarezza e determinazione l’attrice sul palco della Mostra del Cinema di Venezia dopo avere ricevuto il premio.

Proprio a Venezia, nel corso del Festival del Cinema, sono decine gli attori, i registi, gli sceneggiatori e gli addetti ai lavori che stanno levando la propria voce a sostegno dei palestinesi a Gaza. “Palestina libera”, avevano dichiarato dallo stesso palco prima di lei numerosi tra i professionisti premiati.

Il premio per la miglior interpretazione femminile nella sezione Orizzonti a Benedetta Porcaroli

Ad assegnare il premio all’attrice italiana è stata una giuria presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross. Emozionata Porcaroli che ha ritirato il premio per poi condividerlo con i colleghi insieme ai quali ha lavorato per la realizzazione del film che le è valso l’ambito riconoscimento.