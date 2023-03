Ashley Graham dopo l’intervista a Hugh Grant: “Mia madre mi dice di uccidere con la gentilezza” Ashley Graham ha rilasciato la sua reazione a quello che è successo durante la notte degli Oscar con Hugh Grant: “Mia madre ha sempre detto di uccidere tutti con la gentilezza”.

L'intervista di Hugh Grant alla notte degli Oscar ha suscitato grande scalpore sui social media. La povera Ashley Graham, nelle vesti di intervistatrice, si è vista un attore britannico totalmente disinteressato alle sue domande. La modella 34enne era sembrata molto infastidita dalle risposte che l'attore britannico le ha fornito durante le interviste pre-cerimonia della notte degli Oscar. Per la prima volta, Ashley Graham ha rilasciato la sua reazione a quello che è successo al magazine di gossip americano, Tmz.

La reazione di Ashley Graham

L'imbarazzante incontro avvenuto tra Ashley Graham e Hugh Grant non ha lasciato molti strascichi per quanto riguarda la modella. È più Hugh Grant, semmai, a doversi interrogare su quanto bene gli possa aver fatto sotto il profilo dell'immagine un gesto e un comportamento come quello tenuto. Raggiunta dai giornalisti di Tmz all'aeroporto di Los Angeles, Ashley Graham ha dichiarato: "Mia mamma mi ha sempre detto di uccidere le persone con la gentilezza, solo questo". Poi ha aggiunto: "Mi sono molto divertita durante la notte degli Oscar, ho avuto solo un problema: mi fanno ancora male i piedi!".

L'intervista di Hugh Grant

Non era particolarmente felice di rilasciare interviste Hugh Grant, che si è visto definire da Ashley Graham come "un veterano degli Oscar". Forse parte lì il fastidio dell'attore che alla prima domanda risponde: "È affascinante essere qui, c'è tutta l'umanità. È la fiera delle vanità". Alla domanda su quale collega avesse piacere a ritrovare o avesse piacere a veder vincere, ha proseguito: "Nessuno in particolare". Alla domanda "Cosa indossi?", riferendosi al nome della maison e del sarto, Hugh Grant ha replicato: "Solo il mio vestito". E stop. Risposte telegrafiche, è vero. Domande non proprio da regina della intervistatrici.