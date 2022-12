Amadeus e Coletta su Madame: “C’è la presunzione di innocenza, la giustizia farà il suo corso” Amadeus e Stefano Coletta sono tornati a commentare le notizie che riguardano Madame, nell’ambito dell’inchiesta sulle false vaccinazioni. Prima di prendere una decisione circa la presenza dell’artista sul palco del Festival di Sanremo 2023, ritengono che la giustizia debba fare il suo corso.

A cura di Daniela Seclì

Amadeus è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2023 nel corso della conferenza stampa di presentazione della serata evento L'anno che verrà, che accompagnerà gli spettatori di Rai1 nel 2023. Il conduttore, replicando alle domande dei giornalisti, ha parlato anche delle recenti notizie che hanno riguardato la cantante Madame. Attualmente risulterebbe indagata nell'ambito di un'inchiesta su false vaccinazioni, presumibilmente allo scopo di ottenere il green pass.

Cosa ha detto Amadeus su Madame

Madame è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Il bene nel male. Amadeus, nel corso della conferenza stampa, ha chiarito che la sua posizione resta invariata rispetto a quanto espresso alcuni giorni fa, quando a RTL 102.5 dichiarò:

C’è un’indagine in corso, finché uno non è dichiarato colpevole a mio avviso è innocente, ad oggi Madame è in gara, poi vediamo cosa succede da qui al Festival, ma spero nulla, perché sarebbe un peccato per il pubblico non sentire la canzone di Madame.

Il commento di Stefano Coletta

Anche Stefano Coletta, Direttore dell'intrattenimento del prime time, ha commentato brevemente la vicenda che riguarda la cantante Madame. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del concerto di Capodanno di Rai1, ha spiegato:

La posizione del direttore artistico e della Rai, davanti a una situazione giuridica in corso, è sempre che la giustizia compia il suo corso. L’artista è solo indagata e c'è dunque anche una presunzione di innocenza, che vale anche per tanti altri settori. Lasciamo fare il suo lavoro alla magistratura.

Dunque, come è giusto che sia, fino a quando non sarà chiarita la situazione di Madame, l'artista resterà a tutti gli effetti tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Ricordiamo che la kermesse canora andrà in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio.