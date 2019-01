Orrore in Spagna, dove un uomo già condannato per aver ucciso sua moglie dopo essere uscito dal carcere beneficiando della libertà condizionata ha assassinato l'avvocatessa che l'aveva difeso durante il processo e con la quale, nel frattempo, aveva stretto una relazione. Per finire Josè Javier Salvador Calvo, questo il nome del killer, di 50 anni, si è tolto la vita. E' accaduto a Teruel, nella comunità autonoma di Aragona, e la vicenda ha sconvolto la Spagna.

Nel maggio del 2003 Josè Javier Salvador Calvo aveva assassinato la moglie Patricia Maurel Conte, 29 anni, a colpi d'arma da fuoco. Condannato a 18 anni di carcere, nel 2017 era uscito grazie alla libertà condizionata iniziando, subito dopo, una relazione con Rebeca Santamalia Cancer, 47 anni, l'avvocatessa che lo aveva difeso durante il processo. Venerdì scorso, la polizia ha trovato il corpo della donna, uccisa a coltellate, in una casa di Saragozza, dopo che il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Poche ore dopo, Calvo si è gettato da un ponte a Tuerel.

Il caso ha fatto a lungo discutere gli spagnoli, riportando al centro del dibattito l'opportunità di scarcerare criminali condannati per delitti particolarmente efferati. Su Twitter, il primo ministro Pedro Sanchez ha ricordato che quattro donne sono state uccise in pochi giorni nel Paese impegnandosi a proseguire la lotta contro la violenza sulle donne. Il tweet è stato visto come una reazione alla presa di posizione di Vox, il partito di estrema destra e molto influente in Andalusia, che vuole fermare gli aiuti legali per le donne picchiate dagli uomini, sostenendo che favoriscono ingiustamente la donna.