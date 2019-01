Tra poche settimane comincerà la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del Parlamento Europeo. Le elezioni Europee 2019 saranno soprattutto il banco di prova del governo italiano e determineranno probabilmente quale sarà lo scenario politico nel breve e medio periodo. Anche per questo motivo, acquista particolare rilevanza capire qual è l'evoluzione del consenso nei confronti dei due partiti che sostengono l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Il sondaggio elettorale realizzato dall'istituto specializzato Bidimedia, ad esempio, ci consente di dare uno sguardo agli orientamenti degli italiani per le prossime elezioni europee.

Stando alla rilevazione, dunque, la Lega di Matteo Salvini è accreditata di un lusinghiero 32,3% dei consensi, con un aumento di circa 15 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Un miglioramento ottenuto però soprattutto a spese dell'alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, che perde circa 9 punti percentuali ed è accreditato solo del 24,2% dei consensi. L'area che sostiene l'esecutivo, in ogni caso, verrebbe legittimata dal voto del 57,5% circa degli italiani.

Ancora male il Partito Democratico, inchiodato al 185, un dato non dissimile da quello ottenuto alle ultime politiche: insomma, l'effetto primarie sembra non farsi sentire in alcun modo. Fa peggio Forza Italia, che precipita all'8,3% dei voti, malgrado il ritorno in campo in prima persona e la candidatura alle Europee di Silvio Berlusconi. Bene invece +Europa, che sarebbe al 4,2% dei consensi e la neonata Coalizione Civica, che otterrebbe un discreto 3,8%. Cala ancora Fratelli d'Italia, al 3,6%, mentre Articolo 1 – Mdp scenderebbe all'1,5% dei consensi. Marginali i consensi per le altre formazioni di sinistra e di estrema destra.