Nonostante il momento di grande complessità, con le polemiche costanti fra i due vicepresidenti del Consiglio, le buone notizie per la maggioranza che sostiene Giuseppe Conte arrivano dal sondaggio elettorale realizzato dall'IPSOS di Nando Pagnoncelli e diffuso dal Corriere della Sera. Stando alla rilevazione effettuata in vista delle imminenti elezioni Europee del prossimo 26 maggio, infatti, se si votasse ora l'area che rappresenta il governo raggiungerebbe complessivamente il 59% dei consensi dei cittadini italiani, ben al di sopra il dato aggregato dei singoli partiti del 4 marzo del 2019. Gli equilibri interni alla maggioranza, in ogni caso, sembrano inevitabilmente capovolti, come evidenziano i dati raccolti praticamente da tutti i sondaggisti e analisti politici.

Se si votasse ora per le Elezioni Europeee, dunque, la Lega di Matteo Salvini sarebbe nettamente il primo partito, con il 35,7% dei consensi, in leggero calo rispetto alla precedente rilevazione, ma comunque oltre il doppio dei voti raccolti alle ultime elezioni politiche. Il Movimento 5 Stelle del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, comunque, risalirebbe dopo settimane di grande difficoltà fino a ottenere il 23,3% delle preferenze, circa 10 punti in meno del risultato del 4 marzo 2018.

Cresce leggermente il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, ma resta sotto la soglia del 20% e sembra incapace di invertire il trend negativo degli ultimi mesi. Risale di qualche decimo anche Forza Italia, ora accreditata del 9,9% dei consensi e lontanissima dai fasti di un tempo. Stabile al 4% Fratelli d'Italia, mentre il raggruppamento contenente Più Europa e Italia in Comune non va oltre il 3,1% dei voti. Al 2%, invece, si collocherebbe la lista "La Sinistra", al primo appuntamento elettorale con nuovo nome e simbolo.