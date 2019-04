Quando manca poco all’avvio della campagna elettorale per le Elezioni Europee 2019 acquista particolare rilevanza l’evoluzione del consenso nei confronti dei principali partiti in corsa per le poltrone di Strasburgo / Bruxelles. Anche perché, come rivela un sondaggio elettorale realizzato dall’istituto specializzato Tecné, ormai si è nella fase del consolidamento del consenso per i principali gruppi che compongono lo scacchiere politico italiano e poco appeal sembrano avere le nuove formazioni predisposte in vista delle Elezioni Europee.

Nel dettaglio, infatti, si nota come il consenso nei confronti della Lega guidata dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sia stabile al 31,9%, un dato identico a quello registrato la scorsa settimana sempre dall’istituto Tecné (il confronto con le ultime elezioni politiche, inoltre, vede il Carroccio crescere di quasi 14 punti percentuali). Risale leggermente il Movimento 5 Stelle dell’altro vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ora accreditato del 21,4% dei consensi, con un +0,4% rispetto alla settimana precedente, ma lontanissimo dal dato del 4 marzo 2018. L’area che sostiene il Governo guidato da Giuseppe Conte, comunque, è sempre oltre il 50%, in linea con i riscontri restituiti dalle rilevazioni degli altri istituti specializzati in sondaggi elettorali.

Più complessa la situazione dell’opposizione, con il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che, malgrado il restyling in vista delle Europee (con l’inserimento anche nel logo del gruppetto che fa capo all’ex ministro Carlo Calenda), resta incollato al 20% dei consensi, in linea con il dato della settimana precedente. Sale solo dello 0,2%, invece, Forza Italia, ora accreditata del 12,3% delle preferenze, comunque in crescita rispetto agli ultimi mesi e vicina al risultato delle ultime consultazioni per il rinnovo del Parlamento. Stabile al 4,7% Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che resta ampiamente oltre il dato raccolto alle ultime elezioni politiche.