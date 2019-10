Ronnie Foster, un impiegato in pensione del Dipartimento dei trasporti statunitense, martedì scorso stava raggiungendo l'ospedale per sottoporsi all'ultimo ciclo di chemioterapia: sulla strada ha però deciso di fare una breve sosta al bar e, con l'occasione, ha comprato un biglietto del Gratta e Vinci da 5 dollari. Ha grattato via la la pellicola grigia e scoperto che sì, quello era davvero il suo giorno fortunato: aveva appena vinto 200mila dollari.

L'uomo, andato in pensione da appena una settimana, ha dichiarato: "Quando ho visto tutti quegli zeri sono rimasto senza parole. Non ci ho creduto fino a quando non ho mostrato il biglietto al titolare della tabaccheria, che mi ha confermato che avevo appena vinto un mare di soldi. Foster ha raccontato a CBS News di aver scoperto di avere un tumore al colon a gennaio, di essere stato operato a febbraio e di aver iniziato gli estenuanti cicli di chemioterapia ad aprile. Il 2019 era iniziato decisamente male e martedì stava andando a sottoporsi all'ultima iniezione, quando ha pensato di cercare un po' di fortuna. Gran parte di quel denaro gli servirà probabilmente per continuare a curarsi: "Ho una buona assicurazione sanitaria, ma anche molte spese mediche ancora da saldare. Quello che avanzerà lo utilizzerò per comprare una nuova auto".