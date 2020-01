Dopo una violenza aggressione subita da un cane, Crystal Coombs ha subito un innesto cutaneo: ora però sul volto le crescono peli pubici. La ragazza è stata ospite dell'ultimo episodio del reality tv Botched (conosciuto in Italia come Vite di plastica) e ha chiesto aiuto ai chirurghi plastici Dr Terry Dubrow e Dr Paul Nassif in merito a una "patch" sul suo viso, che le è rimasta dopo un intervento chirurgico da bambina. I medici avevano fatto “miracoli” su Crystal dopo che un "pezzo di tessuto" era stato letteralmente strappato via dalla sua faccia da un pitbull quando aveva nove anni – ma dopo aver preso la pelle dall'inguine, Crystal ora ha dei peli pubici che le crescono dalla guancia.

"[Il chirurgo] ha suggerito l'innesto cutaneo dall'inguine. Hanno fatto l'intervento chirurgico e poi i peli hanno iniziato a crescere. Peli pubici, letteralmente. Non credo che il medico abbia detto che sarebbe andata così'” ha raccontato lei stessa in trasmissione. Crystal ha detto che si toglie costantemente i peli dal viso, ma da quando è diventata mamma, è diventata più autocosciente. “All'inizio ho pensato che non mi avesse influenzato. Da quando ho avuto mia figlia, ho iniziato a prenderne coscienza. Ha sei mesi. Sono preoccupata per i bambini con cui andrà a scuola. Non voglio che venga presa in giro per me” ammette.

Crystal ha chiesto ai medici di rendere il suo innesto” il più "piccolo e minimo possibile", ma i chirurghi hanno spiegato che un ulteriore intervento chirurgico potrebbe essere rischioso. “Siamo un po ‘stupiti che tu abbia avuto un grosso pezzo estratto da un'area in cui ci sono così tanti rami dei nervi facciali. Eppure questo è un lavoro di ricostruzione eseguito con competenza” ha detto la dottoressa Dubrow, e ha giunto:" Il caso di Crystal è in realtà ingannevolmente molto complicato. Quell'innesto cutaneo è molto vicino a strutture anatomiche critiche come il naso, le guance e l'occhio, che se alterate, anche un po ‘, possono cambiare l'intera forma del viso e apparire molto deformate”.

Alla fine i dottori di Botched hanno optato per impiantare chirurgicamente un riempitivo spaziale per allungare la pelle di Crystal al fine di rimuovere la pelle dell'inguine e colmare il divario tra la sua pelle del viso. La ragazza ha dovuto sopportare l'impianto per un mese mentre veniva iniettata soluzione salina attraverso una porta per continuare ad allungare la pelle.Sorprendentemente, la procedura ha funzionato e Crystal ora ha solo una sottile cicatrice sulla sua guancia. E, la parte migliore, era che i peli pubici sono spariti.”Grazie al Dr. Nassif, l'innesto cutaneo è completamente sparito. Quindi ora il mio viso è finalmente liscio, simmetrico e senza peli pubici!” ha esultato Crystal.