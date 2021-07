Di giorno influencer, di notte narcos: arrestata “miss Cracolandia” in Brasile Lorraine Cutier Bauer Romeiro, una giovane influencer brasiliana, è stata arrestata dalla polizia di San Paolo con l’accusa di traffico di droga a Cracolandia, quartiere della megalopoli brasiliana.

Lorraine Cutier Bauer Romeiro, una giovane influencer brasiliana, è stata arrestata dalla polizia di San Paolo con l'accusa di traffico di droga a Cracolandia, quartiere della megalopoli brasiliana noto per lo spaccio e l'alta densità di tossicodipendenti. La giovane è stata catturata nella città di Barueri. Nella casa dove si nascondeva sono state trovate oltre 400 dosi di crack, cocaina, marijuana ed ecstasy.

Bionda, alta e sexy, tanto da essere soprannominata sui social "Gatinha da Cracolandia" (Miss Cracolandia), la giovane ha oltre 50mila follower sul suo profilo Instagram. Cresciuta in una famiglia molto ricca, secondo gli inquirenti Lorraine conduceva tuttavia una doppia vita: notissima influencer, di giorno interagiva con le migliaia di follower sui social. Durante la notte, però, avveniva la "metamorfosi": dopo aver indossato abiti larghi e una felpa con cappuccio per nascondere il volto, scendeva nelle strade di Cracolandia per gestire il traffico di droga del quartiere.