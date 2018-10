Chi è accorso per primo sul luogo dell'accaduto la descrive come una scena da film come quelle che si vedono nelle pellicole d'azione con tanto di stuntman, in realtà quanto avvenuto nelle scorse ore a Matino, in provincia di Lecce, è tutto vero. Un automobilista al volante del suo suv, per ragioni tutte da accertare, ha sbandato finendo per salire letteralmente su una vecchia fiat 500 parcheggiata a bordo strada e rimanendo per diverso tempo in bilico con due ruote sull'asfalto e una sulla vecchia utilitaria. Come raccontano le cronache locali, l'episodio nel primo pomeriggio li lunedì, intorno alle 14, quando i residenti della zona sono scesi in strada dopo un forte rumore di vetri in frantumi.

Davanti ai loro occhi la singolare scena del suv in bilico sopra l'utilitaria che aveva vetri tutti trotti da un lato. Il su è rimasto in perfetto equilibrio, senza cadere, dando tempo agli stessi residenti di intervenire per tenerlo fermo in attesa dei soccorsi. Fortunatamente, nonostante la spettacolare scena, nessuno si è fatto male e anche i danni alle vetture coinvolte sono riparabili