Un nuovo e pericolosissmo "gioco" messo a punto da un gruppo di ragazzini piacentini avrebbe potuto provocare una vera e propria tragedia. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa, nella notte tra il primo e il due giugno, un gruppo di ragazzini si è seduto per strada in attesa dell'arrivo di una macchina e nel momento in cui l'automobile è arrivata si è disperso, all'ultimo. Secondo quanto raccontato dal testimone, una donna che passava per la strada di Turro (Podenzano), i ragazzini sembravano stessero mettendo in atto una sorta di gioco di coraggio: seduti in mezzo alla carreggiata su alcune sedie, aspettavano l'arrivo delle automobili per alzarsi all'ultimo ed evitare l'impatto. L'automobilista, che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine, si è spaventata perché questa sorta di "prova di coraggio" avrebbe potuto provocare un serio incidente.

All'arrivo dei carabinieri di San Giorgio nel luogo della segnalazione, i ragazzini erano scomparsi e tuttora le forze dell'ordine stanno indagando per scoprire l'identità degli incauti coraggiosi. L'inquietante segnalazione si è registrata, come detto, in provincia di Piacenza, e al momento sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri, che però al momento non hanno ancora trovato alcun riscontro ma continuano a monitorare la zona per intervenire nel più breve tempo possibile qualora un simile episodio dovesse verificarsi di nuovo.