Un ragazzo di Ghilarza (Oristano) praticante dello sport di torrentismo, è disperso da questo pomeriggio – 25 febbraio – nel rio Zairi, nel tratto che attraversa il parco comunale di Perd’e Pibera. Il giovane sportivo era in compagnia di quattro amici e, stando a quanto si è appreso finora, stava attraversando il torrente agganciato assieme agli altri a una fune. Improvvisamente la corda si è slacciata e il ragazzo è stato trascinato del torrente, in quel tratto particolarmente impetuoso e carico di acqua.

Quando gli amici sono riusciti a dare l’allarme (la zona non è coperta da segnale telefonico), sul posto sul posto sono accorsi gli operatori del soccorso alpino, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Villacidro. Le ricerche sono in corso con grandi difficoltà a causa della pioggia e della sopraggiunta oscurità. Come se non bastasse nelle ultime ore anche la Sardegna, come gran parte del resto d'Italia, è stata investita da un'ondata di gelo con temperature che nella notte potrebbero sfiorare gli zero gradi, rendendo il lavoro dei soccorritori ancor più complicato.