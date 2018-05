Ha sofferto in quella situazione per almeno due giorni. Alla fine si è recato in ospedale, dove i medici sono stati impegnati in un intervento non esattamente di routine: la rimozione di 30 sfere magnetiche dal pene di un paziente. Il 36enne cinese ha affermato di aver inserito una per una le sfere da 5 mm nell'uretra dopo aver visto un film porno. “Volevo replicare una scena” ha ammesso davanti allo staff sanitario del nosocomio del distretto di Xushui, nella prefettura di Baoding, nella provincia di Hebei. La catena di perle, lunga 17 centimetri, è stata suddivisa in due strisce. I medici hanno usato una pinza per rimuoverle una ad una attraverso l'uretra del paziente.

L’uomo, secondo Baoding Radio News, ha spiegato di aver inserito quella collana di palline magnetiche nel suo pene con la speranza di poterle "succhiarle". Ogni palla magnetica, nota anche come Buckyball, misurava cinque millimetri di larghezza, si legge nel rapporto. Ha quindi deciso di inserire tutte le 34 perline che componevano la collana “per ottenere maggiore eccitazione”, tuttavia, non è riuscito a recuperarle. E così, il 12 maggio si è recato al Baoding 252 Hospital. L’operazione di rimozione del corpo estraneo è stata eseguita dal chirurgo Chen Yudong. L'uomo è stato dimesso tre giorni dopo l’intervento. “I pazienti con incidenti simili dovrebbero consultare immediatamente un medico” ha spiegato Chen. “Un corpo estraneo bloccato in una vescica potrebbe anche causare la perforazione dell’organo e portare a pielonefrite, una infezione molto pericolosa per i reni” ha detto ancora lo specialista.