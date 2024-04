video suggerito

Perché i feat potrebbero diventare la nuova cifra stilistica del Serale di Amici 2024 Dopo la collaborazione tra Petit e Holden sulle note di Tango di Tananai, bisognerà attendersi un altro feat nella squadra Cuccarini-Lo: quello tra Mida e Sarah Toscano. Ma ci sono anche precedenti, come per Cricca e Angelina Mango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Holden e Petit, 2024

C'è stato un momento, nel terzo Serale di Amici 2024, che ha illuminato la serata, aprendo uno spazio di riflessione anche nella strategia di gioco dei concorrenti in gara e dei loro insegnanti. Nell'unica sfida che ha visto Holden protagonista, Rudy Zerbi, dopo un momento di impasse del cantante nelle prime due puntate della fase finale del programma, ha deciso di schierare il cantante in un feat con un elemento della sua squadra. Holden e Petit si sono esibiti assieme, sulle note di Tango di Tananai (ospite della puntata). E a migliorare l'immagine dei due autori sul palco, oltre a un'interpretazione che finalmente ha visto Holden trovare una chiave di lettura giusta per le prossime puntate, c'è anche la coordinazione vocale tra i due e l'espediente del feat che potrebbe diventare una mossa utile ai partecipanti in gara.

Sì, perché la risposta del pubblico all'esibizione con Tango di Tananai ha messo al sicuro le sorti di Holden, oltre ad aver alzato l'asticella di Petit, assoluto protagonista della terza puntata del Serale di Amici 2024. Come nel mondo della discografia, in cui viene avvalorata l'esistenza di una collaborazione in un disco, diventando alcune volte la parte principale di un progetto, il feat potrebbe essere un espediente anche all'interno della casetta per alcune squadre. Non solo Petit e Holden, ma anche la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo potrebbe schierare due artisti, due voci che potrebbero legarsi vicendevolmente. Stiamo parlando di Mida e Sarah Toscano, due mondi musicali molto diversi, due attitudini anche sul palco molto distanti, ma che sarebbero interessante da proporre in una delle prossime sfide del Serale.

Il gioco infatti, potrebbe valere la candela non solo dal punto di vista musicale, in cui i due potrebbero rievocare una collaborazione urban-pop che negli ultimi 15 anni si è distinto anche nel mondo del rap italiano (strofe rap/ritornello pop). Ma anche dal punto di vista dell'immagine, com'è stato per Holden e Petit, Mida e Sarah Toscano potrebbero essere la proposta più accattivante, soprattutto per il grande seguito che hanno già raggiunto nei mesi all'interno della trasmissione di Canale 5. Con attitudini diverse, anche in passato la trasmissione ha permesso ai concorrenti di osare con alcune collaborazioni, non solo con autori esterni. Infatti se negli anni abbiamo visto molti ospiti accompagnare i giovani concorrenti, come Elisa durante l'edizione dei The Kolors, c'è anche chi, nelle scorse stagioni, ha osato già con collaborazioni tra concorrenti.

Infatti, se quest'anno il primo a schierare una collaborazione è stato Rudy Zerbi, nelle scorse due stagioni era toccato proprio a Lorella Cuccarini. Due coppie che hanno fatto parlare, con intensità e modalità diverse, ma che hanno poi dato ragione all'insegnante. Torniamo al Serale di Amici 2022, in cui sul palco, più volte, si sono incrociati i destini di Sissi, nome d'arte di Sissi Cesena, e Alex Wyse, arrivato al secondo posto nella categoria canto dietro il vincitore Luigi Strangis. I due hanno dato vita a più collaborazioni, diventando un'attrazione di quell'edizione: da Dusk Till Dawn a Se piovesse il tuo nome, passando per Just Give Me A Reason.

Più recentemente invece, solo nella scorsa stagione, durante la seconda puntata del Serale di Amici 2023, Lorella Cuccarini aveva deciso di schierare Cricca in collaborazione con Angelina Mango in un medley di Hello e Running di Beyoncé. Anche se Cricca aveva poi sfiorato l'eliminazione contro la cantante, le due esibizioni in feat avevano visto Cricca nella sua forma migliore, venendo anche apprezzato dal pubblico. Nel repertorio entreranno la stessa Halo di Beyoncé e My Heart Will Go On di Celine Dion. Forse sarà tra i momenti più alti del suo Serale, ma nel frattempo darà la possibilità al pubblico anche di apprezzare Angelina Mango nell'ennesima, stupenda, interpretazione vocale. Dopo Sissi e Alex, Angelina e Cricca, potrebbe essere la quarta puntata del Serale di Amici 2024 quella giusta per vedere esibirsi assieme Mida e Sarah Toscano.