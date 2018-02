Orrore nei tendoni di un circo sudamericano. Alcune tigri rinchiuse in gabbia hanno improvvisamente attaccato un uomo addetto al loro nutrimento staccandogli entrambe le braccia e mangiandole. Il dramma si è consumato in pochi attimi nei pressi del villaggio di El Jocotillo, in Guatemala, dove il circo si era fermato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, Cipriano Alvarez, si era appoggiato alla gabbia improvvisata per dare da bere agli animali quando questi lo hanno aggredito strappandogli le braccia e portandosele via per mangiarle. A salvarlo da una fine ancora più atroce alcuni presenti che sono intervenuti e hanno salvato la vita al 55enne lanciando pietre alle tigri e picchiandole con bastoni.

Il 55enne è stato soccorso e trasportato nel vicino ospedale dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Come raccontano i giornali del posto, il 55enne aveva acconsentito a prendersi cura delle 13 tigri solo due mesi prima, così da poter sfamare la sua famiglia. Il figlio ha rivelato che di solito usava delle barre di metallo per rimuovere le lastre su cui aveva dato il cibo agli animali ma il giorno del dramma ha sporto troppo le mani per dare loro da bere. Le tigri però pare fossero affamate. Come rivela sempre il figlio, infatti, sembra che all'uomo era stato ordinato di dare da mangiare alle tigri per due giorni e di lasciarle senza cibo nel terzo.