Al Ces di Las Vegas, la più grande fiera dell'hi-tech in corso nella città statunitense, arriva il dispenser di storie brevi per ingannare l'attesa. Stampa scontrini con componimenti da leggere in uno, tre o cinque minuti al massimo. Un modo nuovo per far ritornare in auge il cartaceo, una possibilità per la narrativa vecchio stampo, cioè quella su carta, di resistere alla concorrenza di tablet, smartphone ed ebook reader.

Lo Short Story Dispenser è un distributore di storie brevi immaginato per ingannare l'attesa in luoghi pubblici come stazioni, aeroporti e ospedali. Fisicamente è stato progettato come una colonna da cui esce una sorta di scontrino, dalla lunghezza variabile, a seconda della durata della storia. Il formato, come detto, è triplice, da 1 a 5 minuti di lettura. Il catalogo dello Short Story Dispenser contiene poesie e racconti, curati dal sito Short Edition, e vanno dai nuovi componimenti ai classici di Shakespeare o Virginia Wolf.

Per l'utente lo scontrino con la storia, in cui è presente il marchio del luogo che ospita il distributore, e' gratuito. Gli autori ricevono un compenso per ogni storia stampata. Il primo distributore è stato installato all'aeroporto francese Charles De Gaulle, attualmente ve ne sono già 150 in altrettante località, soprattutto francesi. Almeno u na ventina sono già negli Stati Uniti, il primo dispenser di storie è stato installato dal registra Francis Ford Coppola nel suo Cafe Zoetrope a San Francisco.