Migliori idropulsori dentali: 21 modelli per prendersi cura dell’igiene orale Rimuove i residui di cibo, elimina il tartaro e la placca, è perfetto per pulire al meglio ponti e protesi dentarie ed è il l’alleato ideale, insieme allo spazzolino, per un’igiene orale perfetta: stiamo parlando dell’idropulsore dentale, un piccolo dispositivo da usare in casa che aiuta a sfoggiare un sorriso perfetto. Ecco una guida per scegliere il miglior idropulsore dentale e scoprire come si usa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'idropulsore dentale, conosciuto anche come idrogetto o doccia dentale, è un dispositivo domestico necessario per un'igiene orale perfetta: grazie alla pressione dell'acqua che eroga, infatti, rimuove i residui di cibo lì dove non riescono ad agire gli spazzolini manuali.

L'idropulsore, inoltre, combatte batteri e tartaro, può essere utilizzato con apparecchi dentali, ponti e protesi fisse, e migliora la salute delle gengive.

Usato inizialmente a scopi professionali solo dai dentisti e caratterizzato da un prezzo molto elevato, l'idropulsore è diventato un oggetto diffuso in tutte le case proprio perché non solo riesce a rimuovere i residui di cibo lì dove non arrivano le setole dei classici spazzolini, ma anche perché blocca la proliferazione di batteri. Utilizzato prima e dopo lo spazzolino elettrico, infatti, garantisce una pulizia profonda del cavo orale rimuovendo il tartaro e massaggiando le gengive.

Leggi anche Tutti i costumi di Squid Game da indossare a Halloween

Sei alla ricerca di un modello di idropulsore per rendere più brillanti e sani i denti e le gengive? Ecco una guida per capire insieme qual è il migliore modello adatto alle diverse esigenze tra gli idropulsori dentali disponibili online, in particolare su Amazon, con un confronto tra proposte top di gamma, modelli economici e modelli che si distinguono per il rapporto qualità prezzo.

Per chi è alla ricerca dei migliori modelli di idropulsore Oral-B, è possibile approfittare di diversi sconti dedicati e disponibili sulla pagina Oral-B su Amazon.

I 21 migliori idropulsori dentali

Non tutti gli idropulsori sono uguali, e capire quale è il migliore per le proprie esigenze tra i modelli sul mercato è il primo passo per capire quale idropulsore scegliere. Sul mercato esistono quattro tipologie per questo elettrodomestico: a rubinetto, familiare, integrato (spazzolino elettrico e idropulsore), e portatile o cordless.

Per chiarirvi le idee, ecco un confronto di caratteristiche e prezzi tra 21 modelli di idropulsore dentale disponibili online con spedizione gratuita: dai marchi top alle proposte economiche, passando per i modelli con il miglior rapporto qualità prezzo.

1. Oral-B Aquacare 6 Pro-Expert

Il migliore idropulsore dentale senza fili versatile

L'idropulsore dentale Oral-B Aquacare Pro-Expert è un modello cordless dotato di tecnologia Oxyjet che, mischiando aria e acqua, genera micro-bolle capaci di ottimizzare la pulizia dei denti e gengive, garantendo un'igiene orale più profonda ed accurata.

Questo prodotto Oral-B dispone di sei modalità di pulizia, di tre diverse intensità di livello di pressione dell'acqua (sensibile, media e intensa) e di due getti d'acqua: uno permette di focalizzare il getto d' acqua su un'area specifica, l'altro dal movimento rotatorio, ideale per effettuare una pulizia delicata ma ugualmente efficace. La presenza di queste funzioni permette di personalizzare l'igiene orale quotidiana, rendendola più o meno delicata a seconda delle esigenze personali e della sensibilità di denti e gengive: si tratta, quindi, di un idropulsore dentale versatile e facilmente adattabile a qualsiasi necessità, perché non risulta aggressivo, nonostante la comprovata efficacia. Oral-B Aquacare Pro-Expert, inoltre, può essere utilizzato anche da chi porta l'apparecchio ortodontico perché rimuove i residui di cibo senza danneggiarlo.

Tra le sue caratteristiche segnaliamo anche la presenza della modalità on-demand che permette di controllare il getto d'acqua e di rilasciarlo solo quando necessario. Ulteriore punto di forza di questo idropulsore dentale è il serbatoio integrato nella parte posteriore del manico ergonomico che può essere facilmente riempito direttamente sotto al rubinetto.

Il caricabatterie portatile è incluso nella confezione.

Pro: è un prodotto intuitivo, facilmente utilizzabile da chiunque. Riesce a rimuovere efficacemente tutti i residui di cibo in poco tempo.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito un serbatoio leggermente più capiente.

Lo consigliamo perché: è versatile e può essere utilizzato anche da chi ha denti e gengive sensibili perché non causa infiammazioni. La presenza di diverse modalità di pulizia, di intensità di livello di pressione dell'acqua e di getti aiuta a personalizzare l'esperienza di pulizia.

2. Oral-B Aquacare 4

Il migliore idropulsore portatile per chi indossa l'apparecchio ortodontico

Oral-B Aquacare 4 è la versione precedente del modello Oral-B Aquacare 6 Pro Expert appena descritto e che, a differenza di quest'ultimo, dispone non di sei ma di quattro modalità di pulizia. Anche Oral-B Aquacare 4, come Oral-B Aquacare 6 Pro Expert, inoltre, permette di regolare la pressione del getto d'acqua ma con due intensità (normale e per denti sensibili).

Questo modello, anch'esso portatile, permette di scegliere tra due tipologie di emissione di flusso dell'acqua: uno più specifico, da utilizzare se si desidera agire su una zona specifica dei denti, l'altro rotatorio, che permette di pulire in modo più delicato.

Oral-B Aquacare 4 dispone di tecnologia Oxyjet che genera nell'acqua piccole bollicine di aria purificata e che, attraverso un delicato massaggio gengivale, si occupa del benessere e della pulizia delle gengive in modo delicato ma efficace. Come Oral-B Aquacare 6 Pro Expert, inoltre, dispone di modalità on-demand, utile per evitare sprechi d'acqua e per emettere il getto idrico solo quando necessario.

L'impugnatura è ergonomica, pensata per permettere di maneggiarlo con facilità, ed il serbatoio, che si ricarica in pochi secondi e con una capacità dai 145 ml, è integrato.

La confezione comprende il caricabatterie portatile.

Pro: risulta molto efficace anche in zone del cavo orale difficili da raggiungere, come la parte inferiore del bordo gengivale, riuscendo a rimuovere i residui di cibo e ad eliminare il rischio della formazione di germi e batteri.

Contro: il manico, nonostante sia ergonomico, per qualche utente risulta leggermente ingombrante.

Lo consigliamo perché: dopo l'utilizzo lascia nella bocca una piacevole sensazione di fresco e di pulito. Utilizzandolo con il colluttorio, inoltre, garantisce un'azione molto efficace contro la formazione dei batteri. Si tratta di un ottimo prodotto da utilizzare ovunque, anche in viaggio.

3. Oral-B Oxyjet

L'idropulsore dentale più recensito su Amazon

Con più di 600 recensioni degli utenti su Amazon, questo idropulsore di Oral-B Oxyjet è tra i prodotti della categoria più acquistati e apprezzati.

Rispetto si modelli visti in precedenza, si tratta di un idropulsore fisso, da collegare in corrente, con un serbatoio da circa 600 ml e un vano portaugelli. Il getto d'acqua è combinato con un getto ad aria pressurizzata, ed è possibile impostare fino a 5 livelli di pressione a seconda della sensibilità di denti e gengive.

L'interruttore permette di scegliere tra getto singolo e multiplo, e il filtro dell'aria assicura che essa sia stata opportunamente trattata e filtrata prima di essere usata dall'idropulsore. Adatto a un uso domestico e familiare.

Pro: le due modalità, singola e multipla, lo rendono molto versatile e adatto anche per massaggiare le gengive.

Contro: non è molto maneggevole anche a causa del filo che lo collega alla "base".

Lo consigliamo perché: è versatile, affidabile e dotato di getto d'aria pressurizzata.

4. Oral-B Pro 2000+

Il migliore kit per l'igiene orale con idropulsore e spazzolino elettrico

Per chi cerca un kit completo per la pulizia dei denti suggeriamo l'acquisto di Oral-B Pro 2000+, un vero e proprio sistema di pulizia domestico che permette di prendersi cura del benessere di denti e gengive comodamente a casa. La confezione, infatti, include un idropulsore con tecnologia Oxyjet, uno spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Pro 2000 con movimento rotante/oscillatorio, quattro testine Oxyjet e sei testine di ricambio.

L'idropulsore, come detto, dispone della tecnologia Oxyjet e può essere regolato in potenza (presenta 4 modalità di potenza), mentre lo spazzolino elettrico è dotato due modalità di spazzolamento, di sensore di pressione, utile per capire quando si sta esercitando eccessiva pressione sulle gengive, di timer integrato di due minuti, indispensabile per pulire i denti per il tempo consigliato dai dentisti, di sistema di vibrazioni che vengono emesse ogni 30 secondi per indicare quando è giunto il momento di cambiare area da spazzolare e di un pratico indicatore di carica. La testina dello spazzolino, infine, ha una forma rotonda pensata per rimuovere efficacemente circa il 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale. Lo spazzolino elettrico, infine, concede la possibilità di regolare la velocità di rotazione ed è dotato di Bluetooth.

Il rapporto qualità/prezzo di Oral-B Pro 2000+ è davvero ottimo.

Pro: la vaschetta con una capacità di ben 600 ml permette di utilizzare questo kit senza doverla riempire frequentemente.

Contro: l'idropulsore può risultare un po' rumoroso.

Lo consigliamo perché: permette di prendersi cura dell'igiene orale a 360°, è un kit completo ed è acquistabile ad un prezzo molto accessibile.

5. Oral-B Center Kit Aquacare 6 Pro-Expert + Genius X

Il migliore idropulsore con spazzolino elettrico smart

Per chi è disposto a spendere un po' di più e cerca un kit più innovativo del modello descritto in precedenza, suggeriamo Oral-B Center Kit, composto dall'idropulsore dentale Aquacare 6 Pro-Expert (il primo modello che abbiamo descritto in questa classifica) e dallo spazzolino elettrico intelligente Oral-B Genius X.

Per quanto riguarda l'idropulsore dentale, l'Aquacare 6 Pro-Expert è dotato di tecnologia Oxyjet, di tre livelli di intensità di pressione dell'acqua (intensa, media e per denti sensibili) e di due flussi d'acqua selezionabili, uno rotatorio, per una pulizia più delicata, l'altro più specifico, che è possibile indirizzare in modo preciso sull'area che si ha intenzione di pulire.

Oltre alla tecnologia Oxyjet, l'idropulsore dispone della modalità on-demand, di manico ergonomico con serbatoio integrato ed è possibile utilizzarlo anche se si indossa l'apparecchio ortodontico.

Lo spazzolino elettrico, invece, l'Oral-B Genius X, è dotato di intelligenza artificiale e di sensori di movimento, che aiutano ad ottimizzare la pulizia del cavo orale senza trascurare nessun punto, di ben sei modalità di spazzolamento (tra le quali segnaliamo protezione gengive, denti sensibili, sbiancante e netta-lingua) e di una batteria al litio di ultima generazione che, con una sola ricarica, dura più di 15 giorni.

La confezione include un idropulsore Aquacare 6 Pro-Expert con quattro ugelli Oxyjet, uno spazzolino elettrico Oral-B Genius X e quattro testine di ricambio.

Pro: si tratta di un prodotto completo molto apprezzato dagli utenti Amazon per l'innovazione delle funzioni e per la delicatezza della pulizia.

Contro: il prezzo non è economico ma è giustificato dall'indiscussa qualità del prodotto e dalla garanzia del marchio Oral-B.

Lo consigliamo perché: aiuta ad ottimizzare l'igiene di tutta la bocca grazie alle funzioni tecnologiche di cui dispone.

6. Oral-B Waterjet Pro 700

Il miglior idropulsore sbiancante per la cura dei denti e delle gengive

L'idropulsore dentale Oral-B Waterjet Pro 700 è il kit per l'igiene orale quotidiana consigliato per chi vuole dedicare maggiore attenzione alla cura, all'igiene e al benessere delle gengive. Tra le sue principali caratteristiche, infatti, segnaliamo la presenza dell'efficace getto Waterjet che, grazie all'azione pulente e massaggiante, aiuta a prendersi cura delle gengive in modo delicato e a rimuovere residui di cibo anche dai bordi, compresa la parte inferiore, solitamente molto difficile da raggiungere. Ma non solo: l'idropulsore di questo kit, infatti, risulta molto efficace anche per sbiancare i denti, per renderli più lucenti e per rimuovere le macchie superficiali. Dispone, infine, di due diverse modalità e della possibilità di regolare la pressione del getto d'acqua tramite 5 livelli di intensità.

Per quanto riguarda lo spazzolino elettrico, l'Oral-B Pro 700, si caratterizza per le presenza di una testina 3D White dalla forma circolare pensata non solo per rimuovere il 100% di placca e tartaro (rispetto agli spazzolini manuali), ma anche per sbiancare i denti. Dispone, infine, di timer integrato di 2 minuti ed emette vibrazioni ogni 30 secondi per avvertire che è giunto il momento di cambiare l'area da spazzolare.

La confezione include un idropulsore con sistema Waterjet, uno spazzolino elettrico Oral-B Pro 700, quattro testine Oxyjet e due testine di ricambio per lo spazzolino elettrico.

Pro: l'azione combinata dell'idropulsore e dello spazzolino elettrico riesce a sbiancare i denti, a prendersi cura delle gengive e a rimuovere la placca. Molto apprezzato anche il numero degli accessori inclusi nella confezione.

Contro: non emergono particolari criticità da parte degli utenti Amazon che hanno acquistato questo kit Oral-B.

Lo consigliamo perché: assicura un'efficace azione sbiancante, rendendo i denti più lucenti e riducendo la visibilità delle macchie superficiali. Il getto Waterjet, infine, assicura benessere alle gengive.

7. Oral-B Oxyjet Smart 5000

Il migliore idropulsore con spazzolino elettrico per numero di accessori inclusi

Se stai pensando di rivoluzionare la tua igiene orale e sei in cerca di un modello combinato, questo spazzolino elettrico con idropulsore di Oral-B Smart 5000 potrebbe fare al caso tuo.

Le caratteristiche dello spazzolino elettrico sono quelle di un top di gamma: più regolazioni di velocità, timer intermedio di 30 secondi e finale di 2 minuti, sensore luminoso per segnalare l'uso scorretto dello spazzolino e 6 testine in dotazione.

Anche l'idropulsore non è da meno, con il getto combinato di aria e acqua e i 5 livelli di regolazione della pressione. Questo modello presenta due vani per le testine e gli ugelli; all'interno della confezione sono inclusi anche 4 ugelli di ricambio.

Pro: due prodotti in uno con l'affidabilità del marchio Oral-B e la promessa di migliorare sensibilmente la propria igiene dentale.

Contro: l'idropulsore non è troppo maneggevole a causa del filo, e inoltre gli utenti Amazon ne lamentano una scarsa potenza.

Lo consigliamo perché: è il kit completo migliore sul mercato per rapporto qualità/prezzo.

8. Panasonic EW1211W845

Il miglior idropulsore dentale portatile a tripla azione

Panasonic EW1211W845 è un idropulsore dentale portatile a tripla azione molto apprezzato dagli utenti online, tanto da diventare uno dei prodotti consigliati di Amazon.

Con un serbatoio di circa 130 ml e una durata di 30 secondi, è perfetto per chi ha poco tempo ed è spesso fuori casa. Il getto d'acqua ha 3 livelli di regolazione e può essere combinato con un getto d'aria per un'azione antibatterica e antisettica. Completamente impermeabile, unisce ergonomia e funzionalità.

Pesa 300g da vuoto e circa mezzo chilo con il serbatoio pieno, la batteria si ricarica in 12 ore e dura per svariati giorni. Per cambiare la direzione del getto d'acqua, inoltre, basta ruotare l'ugello piuttosto che ruotare tutto il manico.

Pro: nella confezione è compreso un ugello di ricambio

Contro: chi ha le mani piccole potrebbe avere difficoltà a maneggiarlo

Lo consigliamo perché: è impermeabile, ergonomico e getto d'acqua a 3 livelli che si combina con il getto d'aria antisettico.

9. Panasonic EW-DJ10-A503

Il miglior idropulsore da viaggio a scomparsa

Questo modello di idropulsore portatile Panasonic EW-DJ10-A503è il più compatto tra i modelli disponibili sul mercato, e questo grazie a un serbatoio che "scompare" quando è vuoto.

Questa sua caratteristica lo rende ottimo per portarlo in viaggio senza sacrificare la capienza del serbatoio, che riesce a contenere 165 ml di acqua o colluttorio. Con due modalità di azione – normale e soft – e 2 livelli di regolazione del getto d'acqua, è uno strumento completo e allo stesso tempo super compatto.

Bastano 40 secondi con questo idropulsore per ottenere una perfetta pulizia del cavo orale.

Pro: è l'unico modello da viaggio ad avere una custodia, ovvero lo stesso serbatoio che ripiegandosi su se stesso protegge il corpo macchina e l'ugello.

Contro: si tratta di un idropulsore a pile ricaricabili, quindi l'intensità e la pressione del getto sono inferiori rispetto ad altri modelli.

Lo consigliamo perché: è veloce, compatto con serbatoio a scomparsa.

10. Panasonic EW-1311G845

Il miglior idropulsore per design ergonomico

Un idropulsore dal design elegante ed ergonomico è Panasonic EW-1311G845, pensato per essere facile da maneggiare e, di conseguenza, per garantire un utilizzo comodo. Si tratta di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire una pulizia profonda ed accurata di denti e gengive e, soprattutto, in grado di direzionare un potente getto d'acqua anche negli spazi interdentali. Può essere utilizzato anche da chi porta l'apparecchio ortodontico.

Questo idropulsore è capace di emettere due tipologie diverse di getti d'acqua: uno potente solo d'acqua, indicato per la rimozione della placca, l'altro più delicato, composto da acqua e aria, specifico per la pulizia del cavo orale. Il getto rotante, infine, è capace di erogare ben 1400 impulsi al minuto.

Il serbatoio, con una capacità di 130 ml, è integrato nel manico.

Nella confezione sono inclusi quattro beccucci con anelli colorati, utili per differenziarli, e una stazione di ricarica munita di supporto per i beccucci.

Pro: questo idropulsore, ergonomico e facile da maneggiare, risulta molto efficace e completo. Essendo impermeabile è molto facile da pulire anche sotto l'acqua corrente.

Contro: al momento tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto.

Lo consigliamo perché: è un idropulsore dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ma completo. Grazie ai due getti d'acqua è possibile utilizzarlo sia per rimuovere la placca, sia per igienizzare il cavo orale. Risulta molto efficace anche su ponti e impianti.

11. Idropulsore portatile di Nicwell

Il miglior idropulsore dentale per rapporto qualità/prezzo

Questo idropulsore dentale portatile di Nicwell è il migliore attualmente disponibile in commercio per rapporto qualità/prezzo. Ha un ugello rotante a 360° in grado di offrire una pulizia completa di denti e gengive. Difatti con 4 modalità di pulizia è possibile utilizzarlo anche su denti sensibili. Tra le modalità c'è la Normale, la Morbida, la Pulsata-deep e Personalizzata, dove si potrà scegliere il livello di pressione dell'acqua.

Irrigatore d'acqua e ugello impermeabili e capacità di pulizia di detriti e placca del 99,99%. Dotato di ricarica USB, con un'autonomia che raggiunge i 15 giorni con una sola ricarica di 4 ore.

Ideale da portare con sé in viaggio, in ufficio e da utilizzare velocemente a casa.

Pro: gli utenti sottolineano la comodità d'uso di questo idropulsore e l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: il serbatoio si svuota in poco tempo, ma è facile da riempire per un nuovo utilizzo.

Lo consigliamo perché: è compatto, leggero e completo nonostante sia un modello portatile.

12. Idropulsore portatile di AKYAMY

Il miglior idropulsore dentale economico

Per chi cerca un idropulsore dentale economico ma di qualità, suggeriamo questo modello portatile di AKYAMY. Nonostante si tratti di un prodotto venduto ad un prezzo ottimo, questo idropulsore si rivela un ottimo alleato per la cura dell'igiene orale quotidiana e, soprattutto, può essere utilizzato ovunque, non solo a casa, ma anche in viaggio perché è leggero, compatto e facile da riporre in borsa o in valigia. Essendo completamente impermeabile, infine, può essere impiegato anche sotto la doccia e sciacquato sotto l'acqua corrente.

Dispone di tre livelli di pressione (soft, normal e plus), 5 ugelli, e riesce a raggiungere anche i punti più difficili, rimuovendo i residui di cibo in tutti gli spazi interdentali. Dispone di un pratico indicatore LED che indica lo stato di carica e di un altro indicatore luminoso che permette di visualizzare il programma impostato. Può essere utilizzato anche da chi ha denti e gengive sensibili e da chi indossa l'apparecchio ortodontico. Il serbatoio, con una capacità di 150 ml, è integrato nel manico.

La confezione include l'idropulsore, cinque ugelli (normale, soft, pulizia lingua, parodontale e ortodontica), una testina rotante e il cavo di ricarica USB.

Pro: il prezzo decisamente economico, la durata della batteria e il design elegante che permette di esporlo anche sulle mensole del bagno.

Contro: non si tratta di un prodotto professionale, ma considerato il costo, l'efficacia e le dimensioni compatte si rivela sicuramente un ottimo acquisto per chi non ha particolari pretese.

Lo consigliamo perché: costa poco ma è realizzato con materiali di ottima qualità, è resistente, garantisce un'ottima pulizia di denti e gengive ed è portatile.

13. Idropulsore fisso di Waterpik

Il miglior idropulsore dentale professionale

L' idropulsore professionale fisso di Waterpik con base d'appoggio è uno dei pochi ad avere l'interruttore direttamente sull'impugnatura dell'idropulsore per una migliore maneggevolezza.

Con 10 impostazioni di pressione e velocità del getto, questo idropulsore ha un serbatoio extralarge di circa 650 ml ed è garantito per due anni. Ha due modalità di funzionamento, Floss e Massage, per una pulizia più o meno forte su denti e gengive; il timer intermedio di 30 secondi e quello finale di 1 minuto permettono di utilizzare l'idropulsore per il tempo consigliato in media dai dentisti.

Dotato di vano portaugelli, questo idropulsore contiene 7 diverse punte, tra cui una ideale per chi utilizza apparecchi ortodontici. Dal design elegante e compatto.

Pro: la grande capienza del serbatoio e la varietà di ugelli lo rendono uno strumento capace di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Contro: le sede dei beccucci è un p0′ scomoda.

Lo consigliamo perché: ha un serbatoio extra-large ed è dotato di timer.

14. Idropulsore dentale portatile di Morpilot

Il miglior idropulsore dentale compatto e facile da trasportare

Particolarmente apprezzato dagli utenti che lo hanno acquistato online è l' idropulsore dentale portatile Morpilot, un modello professionale portatile dall'elevata potenza.

Piccolo e leggero, è impermeabile e facilmente trasportabile anche in viaggio. La sua autonomia è notevole perché, una volta ricaricato completamente, può essere utilizzato anche per più di 2 settimane senza problemi. Il serbatoio estraibile da 300 Ml, invece, risulta sufficiente per 2 risciacqui.

Da segnalare è la funzione di spegnimento automatico che si attiva dopo 2 minuti di inutilizzo.

Pro: all'interno della confezione sono presenti ben 4 ugelli di colori diversi per permettere un utilizzo a tutta la famiglia.

Contro: alcuni utenti di Amazon segnalano che il tasto di accensione risulta leggermente sensibile.

Lo consigliamo perché: è portatile, ha la funzione di spegnimento automatico e facile da utilizzare.

Potrebbe interessarti anche: i migliori spazzolini elettrici del 2021

15. Idropulsore di Youngdo

Il miglior idropulsore per capacità del serbatoio

Questo idropulsore dentale professionale Youngdo, uno dei modelli meglio recensiti su Amazon perché rimuove efficacemente placca, tartaro e residui alimentari, si distingue per l'elevata capacità del serbatoio, di ben 600 ml.

La pressione dell'acqua risulta molto potente, mentre il range di impulsi è compreso tra i 1250 e i 1700 al minuto.

Risulta, inoltre, molto facile da utilizzare, grazie alla presenza di un pratico interruttore sull'impugnatura attraverso il quale è attivare o disattivare lo spruzzo dell'acqua semplicemente premendolo. La maniglia, inoltre, è stata progettata per ottimizzare la pulizia orale dato che può essere ruotata di 360°.

Pro: portentoso rapporto qualità prezzo per un modello adatto per tutta la famiglia.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito un serbatoio leggermente più capiente per ottimizzare l'efficienza di questo idropulsore.

Lo consigliamo perché: ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e utilizzabile da tutta la famiglia.

16. Idropulsore dentale di Apiker

Il miglior idropulsore per tutta la famiglia

Questo modello di idropulsore per famiglie Apiker è molto apprezzato ed dotato di l'idropulsore posizionato davanti al serbatoio dell'acqua.

Con 10 impostazioni di pressione e un serbatoio di 600 ml, si tratta di un elettrodomestico versatile e adatto alle esigenze di tutti i componenti della famiglia; anche in questo caso sono comprese nella confezione diverse punte, tra cui un ugello destinato anche alla pulizia del cavo nasale.

Realizzato con materiali certificati e BPA free.

Pro: completo, versatile, e con un eccezionale rapporto qualità prezzo.

Contro: alcuni utenti Amazon lamentano il fatto che il tubo che collega il serbatoio all'idropulsore sia troppo corto.

Lo consigliamo perché: è realizzato con materiali di qualità e BPA free.

17. Idropulsore di Turewell

Il miglior idropulsore dentale per efficacia professionale

Questo idropulsore professionale della Turewell garantisce la rimozione del 99,99% di batteri e detriti dai denti, grazie anche alle pulsazioni d'acqua a 1250-1700 volte/min. Si tratta di un attrezzo professionale che previene le carie ed è efficace anche su denti e gengive sensibili.

Dotato di 8 punte a getto (3 ad alta pressione e 5 per usi speciali, dall'ortodonzia alla parodontologia), si regola su 10 impostazioni di pressione, ha un serbatoio d'acqua da 600 ml e design anti-perdite.

Funzione di temporizzazione intelligente e due anni di garanzia.

Pro: gli utenti apprezzano particolarmente il rapporto qualità-prezzo insieme a tutti gli accessori integrati.

Contro: dal momento che si tratta di un attrezzo professionale, non è facilmente utilizzabile da tutti.

Lo consigliamo perché: è un modello professionale efficiente a un buon rapporto qualità-prezzo.

18. Idropulsore Waterpik Advance WP-560UK

Il miglior idropulsore dentale portatile e cordless

L‘idropulsore portatile cordless Waterpik Advanced WP-560UK è particolarmente indicato per chi viaggia o ama organizzare vacanze all'ultimo minuto. È pratico e maneggevole, con un'efficacia del 50% in più rispetto al filo interdentale classico.

Rimuove fino al 99,99% di placca in soli 3 secondi: veloce e efficace, è anche delicato su denti e gengive sensibili e adatto su impianti, corone, ponti ecc.

La testina OrthodonticGengive è pensata appositamente per mantenere in salute le gengive e ottimizzare la circolazione. In dotazione: 7 testine differenti, 10 regolazioni di pressione, serbatoio da 650 ml.

Pro: gli utenti apprezzano praticità e maneggevolezza dell'attrezzo e la sua delicatezza sulle gengive.

Contro: il prezzo è un po' alto, ma giustificato dall'elevata qualità del prodotto

Lo consigliamo perché: è veloce e delicato, con tantissimi accessori in dotazione.

19. Idropulsore di Hangsun

L'idropulsore portatile più venduto su Amazon

L'idropulsore portatile della Hangsun è tra i prodotti più recensiti e acquistati su Amazon. Si tratta di un attrezzo perfetto per la pulizia profonda di denti e gengive con 1600 pulsioni al minuto.

Le 3 modalità di utilizzo: Normal per una rimozione potente di batteri, placca e residui di cibi, Soft per denti e gengive delicate, Pulse per massaggiare.

Il serbatoio d'acqua è da 300 ml, è dotato di 4 ugelli intercambiabili e l'irrigatore orale è facilmente ricaricabile con batteria a litio in sole 4 ore.

Pro: gli utenti si ritengono ampiamente soddisfatti del prodotto, specie per rapporto qualità-prezzo e le diverse modalità d'uso.

Contro: la potenza generale non è delle migliori, ma si tratta pur sempre di un prodotto portatile e non professionale.

Lo consigliamo perché: è adatto a un uso domestico, compatto e perfetto da portare con sé in valigia.

20. Idropulsore dentale da rubinetto di SoWash

Il miglior idropulsore per utilizzo domestico

Questo idropulsore dentale da rubinetto di SoWash è una soluzione valida per un uso domestico e per la famiglia. Si collega facilmente al rubinetto per un uso continuato e efficace. Compatto e perfetto da portare anche in viaggio.

Dotato di ben 8 testine differenti, tra cui la Vortice Spacer a tre getti pulsanti, la Vortice Orthodontic, ideale per chi possiede apparecchi ortodontici, la testina di precisione Vortice Brush, la Hydro Sinus, ideale per eliminare dalle cavità nasali smog e impurità, pensata soprattutto per i soggetti allergici.

Facile da pulire e da utilizzare, specie perché senza cavi elettrici.

Pro: gli utenti ritengono questo prodotto molto pratico e versatile, grazie anche alle tantissime testine in dotazione.

Contro: è meno potente rispetto a altri articoli in commercio, ma questo dipende dal fatto che si tratta di un modello a rubinetto e non elettrico.

Lo consigliamo perché: è perfetto per tutta la famiglia, facile da usare, pratico e versatile.

21. Idropulsore dentale professionale di YOUNGDO

Il miglior idropulsore dentale con sterilizzatore UV

L'idropulsore dentale con sterilizzazione UV di Youngdo, con pulsazioni da 1250-1700 volte al minuto, assicura pulizia profonda e delicatezza su denti e gengive.

La particolarità di questo modello sta nella funzione di sterilizzazione UV, capace di disinfettare batteri e virus. Impugnatura ergonomica e magnetica con 7 ugelli in dotazione, 3 modalità d'uso (standard, delicato o pulse) e 10 pressioni regolabili.

Il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 800 ml, è anti-perdita e dotato di ventosa alla base per una maggiore sicurezza durante l'utilizzo.

Pro: sono l'ottima capacità del serbatoio e la sterilizzazione UV a essere considerati gli aspetti maggiormente positivi di questo modello.

Contro: è leggermente ingombrante rispetto a altri modelli in commercio, difatti è ideale per un utilizzo in casa.

Lo consigliamo perché: è perfetto per uso domestico e garantisce un alto grado di pulizia da batteri e virus.

Cos'è e a cosa serve un idropulsore dentale

L'idropulsore è uno strumento che migliora l'igiene del cavo orale e ci aiuta ad andare più di rado dal dentista, prevenendo molte patologie dentali come infiammazione delle gengive, accumulazione di tartaro, alitosi e carie. Ciò grazie a un getto d'acqua, azionato da una pompa, che pulisce il solco gengivale e lo spazio tra i denti; il tutto in tempi brevissimi, da un minimo di 30 secondi a un massimo di un minuto.

Questo perché rimuove tutti i residui di cibo e altre impurità che spesso lo spazzolino elettrico non riesce a intercettare: il suo getto di acqua – combinato ad aria o anche colluttorio a seconda dei modelli – permette di pulire adeguatamente lo spazio tra i denti, raggiungendo punti in cui è impossibile arrivare con lo spazzolino.

Come scegliere il miglior idropulsore dentale

Inizialmente utilizzato soltanto negli studi dei dentisti, con il tempo questo piccolo elettrodomestico per la salute dentale è diventato disponibile anche per un uso domestico. È formato da un serbatoio – interno o esterno, una pompa idraulica, un compressore e delle testine, chiamate ugelli, all'estremità.

Come scegliere il migliore idropulsore dentale? Le caratteristiche da tenere d'occhio sono molte, dalla potenza del motore e del getto d'acqua al tipo di alimentazione dell'elettrodomestico, passando per la capienza del serbatoio, il numero di ugelli (testine) comprese nella confezione, le dimensioni e l'ingombro. Si distingue poi tra idropulsori fissi, adatti per un uso domestico, e idropulsori portatili, compatti e perfetti da portare in viaggio.

Il confronto tra i diversi modelli disponibili sul mercato ci permette di analizzare nel dettaglio le caratteristiche tecniche che distinguono un idropulsore dall'altro. Tutti gli idropulsori, in ogni caso, contribuiscono a rimuovere i residui di cibo, prevenire le patologie dentali, eliminare il tartaro e la placca e migliorare complessivamente l'igiene del cavo orale.

Alcuni, però, sono più adatti a certe esigenze piuttosto che ad altre. Ecco come scegliere il migliore idropulsore dentale per le tue esigenze.

Alimentazione e destinazione d'uso

Se vuoi migliorare la tua igiene orale acquistando un idropulsore dentale, la prima domanda che dovrai porti è: "sono alla ricerca di un elettrodomestico da utilizzare in casa, magari insieme ai miei familiari, oppure cerco un modello che posso portare e utilizzare ovunque?".

La risposta a questa domanda ci porta a fare una prima distinzione tra idropulsore "a corrente"e idropulsore a batteria.

Nel primo caso, si tratta di modelli da tenere costantemente attaccati a una presa, quindi difficilmente spostabili. Un esempio è il classico idropulsore familiare con alimentazione elettrica, che può essere utilizzato da tutti i componenti della famiglia grazie alle testine intercambiabili, e ha una potenza elevata. Il lato negativo è che non sono semplicissimi da maneggiare , dal momento che l'idropulsore è collegato con un filo al serbatoio esterno, e creano un ingombro maggiore.

con alimentazione elettrica, che può essere utilizzato da tutti i componenti della famiglia grazie alle testine intercambiabili, e ha una potenza elevata. Il lato negativo è che , dal momento che l'idropulsore è collegato con un filo al serbatoio esterno, e creano un maggiore. Gli idropulsori a batteria sono quelli portatili, o cordless : non hanno fili e sono alimentati da una batteria ricaricabile o da delle semplici pile. Questi idropulsori sono molto più compatti rispetto ai modelli a corrente, e hanno sempre il serbatoio interno. Si tratta di modelli leggermente meno potenti rispetto ai primi, ma comunque molto validi .

sono quelli portatili, o : non hanno fili e sono alimentati da una batteria ricaricabile o da delle semplici pile. Questi idropulsori sono molto più compatti rispetto ai modelli a corrente, e hanno sempre il serbatoio interno. Si tratta di modelli leggermente meno potenti rispetto ai primi, ma comunque . C'è poi un'altra categoria da menzionare, ovvero quella degli idropulsori a rubinetto. Si tratta di una categoria ibrida: gli idropulsori a rubinetto non hanno bisogno nè di corrente elettrica nè di batterie e pile, perché si collegano direttamente al rubinetto del lavandino e sfruttano la pressione dell'acqua per regolare il getto e la potenza. Piccoli e maneggevoli, possono essere utilizzati sia a casa che in viaggio.

Ingombro

La questione dell'ingombro di un idropulsore è direttamente collegata al tipo di alimentazione dei vari modelli.

I modelli "a rete", ovvero gli idropulsori fissi , sono inseriti direttamente nella presa di corrente e hanno sempre un serbatoio esterno. Sono quasi tutti dei modelli familiari , quindi con un serbatoio molto capiente e un vano porta ugelli: tutte queste caratteristiche ci portano a capire perfettamente che si tratta di modelli più ingombranti , che necessitano maggiormente di spazio.

, sono inseriti direttamente nella presa di corrente e hanno sempre un serbatoio esterno. Sono quasi tutti dei , quindi con un serbatoio molto capiente e un vano porta ugelli: tutte queste caratteristiche ci portano a capire perfettamente che si tratta di , che necessitano maggiormente di spazio. I modelli a batteria, ovvero gli idropulsori cordless e da viaggio, sono ovviamente molto più compatti, fino a diventare piccolissimi come il modello di Panasonic visto in precedenza. È chiaro che l'ingombro di questi idropulsori – tutti con serbatoio incorporato – è nettamente inferiore.

Capienza del serbatoio

Come nel caso dell'ingombro, anche la capienza del serbatoio è legata a doppio filo al tipo di idropulsore che andremo a scegliere. Bisogna innanzitutto dire che il serbatoio può essere esterno all'idropulsore oppure incorporato: il primo caso è tipico dei modelli fissi con alimentazione a corrente, mentre il secondo è proprio dei modelli cordless, alimentati a batteria o a pile.

La capienza del serbatoio è una caratteristica importante perchè è necessario riuscire a compiere almeno un ciclo di lavaggio con un serbatoio pieno. Allo stesso tempo, però, un serbatoio grande vuol dire necessariamente maggiore ingombro.

Mentre gli idropulsori fissi possono contare su un serbatoio molto capiente, che può contenere anche più di mezzo litro d'acqua, gli idropulsori portatili hanno dei serbatoi interni più piccoli, che raramente superano i 300 ml. In entrambi i casi, comunque, si può scegliere di utilizzare il colluttorio come alternativa all'acqua, o di diluirlo per un'azione più potente rispetto al solo utilizzo dell'acqua.

Modalità di pulizia

L'idropulsore è uno strumento che, come abbiamo già detto, contribuisce a rimuovere i residui di cibo, eliminare i batteri, massaggiare le gengive e in generale migliorare l'igiene del cavo orale. Questo grazie a un getto di acqua a elevata velocità e pressione, che permette di arrivare laddove lo spazzolino, anche elettrico, non arriva.

Per modalità di pulizia ci riferiamo al modo in cui l'idropulsore rimuove lo sporco da denti e gengive:

con getto d'acqua : grazie a una pressione molto elevata, l'acqua fuoriesce ad alta velocità dagli ugelli e riesce così a rimuovere residui di cibo, tracce di placca e batteri sia sui denti che nella zona tra il dente e la gengiva.

: grazie a una pressione molto elevata, l'acqua fuoriesce ad alta velocità dagli ugelli e riesce così a rimuovere residui di cibo, tracce di placca e batteri sia sui denti che nella zona tra il dente e la gengiva. con getto d'acqua e aria: alcuni modelli prevedono l'utilizzo, oltre che dell'acqua, anche di particelle d'aria precedentemente filtrate; questa modalità risulta più efficace nell'eliminazione della placca batterica, oltre che nella pulizia dello spazio tra i denti.

Come per gli spazzolini elettrici, ci sono poi dei modelli di idropulsore – i più rinomati e con il prezzo più alto – che prevedono di impostare alcuni programmi personalizzati per un certo tipo di patologie dentali, come ad esempio la sensibilità gengivale.

Potenza e pressione

La potenza e la pressione del getto d'acqua – o di acqua e aria – dell'idropulsore dipende ovviamente dal tipo di alimentazione. In generale, però, quasi tutti i modelli di idropulsore dentale permettono di scegliere tra getto singolo e multiplo, e di selezionare un livello di velocità e intensità che negli idropulsori fissi può andare da 1 a 10, mentre nei modelli cordless va solitamente da 1 a 3.

Mentre nel primo caso ci riferiamo a un getto continuo d'acqua – chiamato anche "doccia dentale" – nel secondo caso facciamo riferimento a una serie di getti che si alternano con tempi e velocità intermittenti, al fine di raggiungere anche gli spazi più difficili e i residui di cibo più ostinati.

Esiste poi una funzione aggiuntiva, tipica dei modelli top, che è molto utile per chi ha problemi di ipersensibilità gengivale: si tratta di un massaggio alle gengive, che funziona con dei getti d'acqua più delicati, "a docciarella", e contribuisce ad alleviare dolori e fastidi.

Ugelli in dotazione

Come le testine per gli spazzolini elettrici, gli ugelli o "punte" degli idropulsori sono le estremità da cui fuoriesce il getto d'acqua pressurizzata; la loro qualità deve essere elevata ed è necessario cambiarli circa due volte l'anno.

Mentre gli idropulsori portatili sono venduti quasi sempre con un ugello di ricambio o con il solo ugello in dotazione con il corpo motore, gli idropulsori fissi possono avere due o quattro ugelli, dal momento che si immagina che un modello fisso sia utilizzato da più componenti di una famiglia.

I modelli top di gamma includono poi altri ugelli che hanno funzioni diverse, rispondono alle esigenze di specifiche patologie dentali o sono ideali per il trattamento di protesi e altri apparecchi dentali.

Garanzia

Trattandosi di un elettrodomestico durevole ma delicato, nella scelta di un modello top di gamma è preferibile selezionare un idropulsore che assicuri una garanzia di un certo periodo di tempo, solitamente due anni.

Acquistare un idropulsore su Amazon, soprattutto per prodotti venduti e spediti direttamente da questo importante rivenditore, comporta già una garanzia contro danni o difetti dell'idropulsore; l'ideale però sarebbe avere anche una garanzia aggiuntiva, ovvero quella della casa produttrice.

Come utilizzare l'idropulsore dentale

Una volta scelto il modello di idropulsore più adatto alle nostre esigenze, bisogna capire come utilizzarlo al meglio per migliorare l'igiene del cavo orale e prevenire patologie dentali.

Sfatiamo innanzitutto due falsi miti: l'idropulsore non sostituisce lo spazzolino elettrico, semmai contribuisce con lo spazzolino a migliorare l'igiene dentale. Mentre infatti lo spazzolino elettrico agisce su tutta la superficie del dente e della gengiva, l'idropulsore si concentra sullo spazio interdentale e sul bordo gengivale, rimuovendo i residui di cibo che lo spazzolino non è in grado di rimuovere.

L'altro falso mito è che si debba scegliere tra idropulsore e filo interdentale: in realtà i dentisti consigliano di utilizzarli entrambi, in quanto il filo interdentale è più efficace nel rimuovere la placca di origine batterica che va a formarsi nello spazio interdentale.

Per un'igiene orale perfetta, bisognerebbe utilizzare l'idropulsore sia prima dello spazzolino che dopo il filo interdentale; l'idropulsore è consigliato come sostituto del filo interdentale solo quando quest'ultimo provochi fastidio ai denti e alle gengive.

Per utilizzare al meglio l'idropulsore bisogna direzionare il getto d'acqua verso lo spazio interdentale e il bordo gengivale, evitando di restare per troppo tempo fermi sullo stesso punto. È inoltre necessario attivarlo soltanto una volta inserito nel cavo orale, per evitare che l'acqua fuoriesca dalla bocca.

Per un'azione più incisiva si può diluire l'acqua con il colluttorio, o utilizzare direttamente il colluttorio; qualsiasi sia il liquido inserito nel serbatoio, bisogna che sia né troppo caldo né troppo freddo.

Dove acquistare gli idropulsori dentali migliori

Ora che sapete quali sono le caratteristiche tecniche, i vantaggi e le istruzioni per utilizzare al meglio l'idropulsore dentale, siete pronti a migliorare la tua igiene orale scegliendo il modello più adatto tra gli idropulsori disponibili online e in particolare su Amazon, dove sono disponibili diverse tipologie di questo prodotto, anche a prezzi accessibili. In alternativa sono disponibili modelli da valutare anche nei negozi di elettronica, da Euronics a Unieuro.