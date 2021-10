I 16 migliori spazzolini elettrici del 2021: guida all’acquisto Stai pensando di acquistare uno spazzolino elettrico? Dovresti davvero: è scientificamente testato che chi usa uno spazzolino elettrico ha meno rischi di formazione della placca e ha meno probabilità di beccarsi una carie. Ecco una guida completa per aiutarti a scegliere il modello di spazzolino elettrico perfetto per le tue esigenze, analizzando sia le proposte top di gamma di brand leader del settore, come Oral-B e Philips, che i prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Lo spazzolino elettrico è uno strumento indispensabile per ottenere un'igiene orale completa e accurata. Non è vero che utilizzare uno spazzolino elettrico rovina i denti, l'importante è scegliere il modello che abbia le caratteristiche più adeguate per non danneggiare il cavo orale e le gengive.

Sono sempre di più coloro che decidono di abbandonare lo spazzolino manuale e di acquistare uno spazzolino elettrico e i motivi sono da ricercare nei vantaggi che concedono: sono sicuramente più precisi, più versatili ed offrono una pulizia di denti e gengive più accurata rispetto a quella dei classici spazzolini manuali. Inoltre sono molto più semplici da utilizzare: non a caso, in commercio, sono disponibili anche spazzolini elettrici per bambini proprio per abituare anche i più piccolo ad una corretta igiene orale.

Su internet trovate numerosi modelli di spazzolini elettrici in vendita: i prezzi e le caratteristiche di ciascuno sono vari, è bene confrontarli tutti per essere certi di scegliere quello che più fa al caso proprio.

Le caratteristiche da tenere in considerazione per valutare qual è l'acquisto migliore sono tutte legate alle componenti principali dello spazzolino elettrico, ovvero le testine e il manico.

In base alla testina, per esempio, potete scegliere gli spazzolini con movimento rotatorio o quelli con tecnologia sonica, di ultima generazione.

Il manico, invece, oltre a dover essere ergonomico, è legato alla modalità di ricarica: se funziona a pile, è proprio sul manico che troverete lo spazio in cui inserirle; in alternativa, sotto la base troverete l'uscita usb a cui collegare il cavo.

Ecco quali sono i migliori spazzolini elettrici attualmente disponibili in commercio e su Amazon tra quelli proposti da brand leader del settore, come Oral-B, Philips e Foreo.

I migliori spazzolini elettrici

Di seguito troverete i 16 migliori spazzolini elettrici disponibili su Amazon. Abbiamo selezionato i seguenti prodotti tenendo in considerazione le recensioni degli utenti che li hanno acquistati online, le ultime novità, il rapporto qualità prezzo, le funzioni e le modalità di pulizia presenti e, ovviamente, la marca, tra Oral-B, Philips e Foreo.

1. Philips Sonicare DiamondClean: il top di gamma a velocità sonica

Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean dal design accattivante è la punta di diamante tra i prodotti per l'igiene orale della famosa azienda. La principale caratteristica di questo prodotto è il movimento sonico della testina: le setole non ruotano come nel caso delle testine tonde, ma compiono dei movimenti micro pulsanti a una velocità molto elevata: in questo caso parliamo di ben 62mila movimenti al minuto!

Questo spazzolino dispone di 5 diversi programmi di pulizia per tutte le esigenze e ha un caricatore a forma di bicchiere, il che rende questo prodotto anche un oggetto bello da vedere oltre che estremamente potente. Ultimo, ma non per importanza, nella confezione è inclusa una custodia da viaggio con caricatore USB, molto comoda per chi viaggia di frequente e non vuole rinunciare al top dell'igiene orale anche fuori casa.

Pro: il timer di 2 minuti aiuta a non impiegare troppo o troppo poco tempo per spazzolare i denti.

Contro: appartiene ad una fascia di prezzo abbastanza alta.

Lo consigliamo perché: utilizza un movimento sonico che garantisce una qualità della pulizia maggiore.

2. Oral-B Pro 1 700: lo spazzolino elettrico ricaricabile

Lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Pro 1 700 rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Grazie al movimento dinamico di oscillazione, infatti, aiuta a ottenere risultati più efficaci in termini di pulizia, rimuovendo la placca.

Si tratta dell'ultima versione proposta da Oral-B dello spazzolino elettrico. Ha una testina TriZone, che consente di raggiungere i denti posteriori, pulendo la superficie dei denti grazie all'oscillazione. È dotato di un sensore di pressione, che si illumina se si sta premendo eccessivamente sul dente.

Pro: consente 2 modalità di spazzolamento ed è dotato di un pratico timer da 2 minuti per il lavaggio dei denti.

Contro: alcuni utenti ritengono che la batteria sia poco duratura.

Lo consigliamo perché: è il nuovo modello di Oral-B, dotato di tutte le caratteristiche tecniche più avanzate.

3. Oral-B PRO 600 Sensi Ultrathin: per gengive sensibili

Se hai le gengive sensibili e cerchi uno spazzolino elettrico che svolga le sue funzioni egregiamente ma senza intaccare la salute delle tue gengive, ecco Oral-B PRO 600 Sensi Ultrathin, il modello che fa per te.

Grazie alla testina arrotondata, questo spazzolino offre contemporaneamente protezione per le gengive e pulizia per i denti e la bocca. Si tratta del modello precedente all'Oral-B Pro 1 700. La differenza è solo nella testina, che in questo modello è unica, mentre nel nuovo è trizone.

Anche questo modello ha un timer di 2 minuti per gestire i tempi dell'igiene orale, ma ha un solo programma per la pulizia quotidiana dei denti. Nella confezione è compreso solo lo spazzolino, il caricatore e una testina: un prodotto meno accessoriato di quello precedente, ma anche il prezzo è molto più basso.

Pro: le testine intercambiabili lo rendono un prodotto valido anche per chi non ha problemi di gengive sensibili.

Contro: non ha il sensore di pressione, il che non ne compromette comunque l'utilizzo ottimale ed è giustificato dalla fascia di prezzo più bassa.

Lo consigliamo perché: anche se è un prodotto meno accessoriato, è un ottimo spazzolino per la pulizia e la salute delle gengive.

4. Oral-B iO 9n: spazzolino elettrico tecnologico con modalità sbiancante

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9n utilizza la tecnologia magnetica iO, per una sensazione di pulizia professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata. Combina la testina rotonda dello spazzolino Oral-B con le delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia. Dispone di ben 7 modalità di spazzolamento: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante, netta-lingua e denti ultra sensibili.

Grazie all'IA, la pulizia dei denti è guidata e monitorata. Sul display interattivo è possibile visualizzare tutte le informazioni, come la modalità di spazzolamento e l'usura della testina.

Ha una funzione Smart con sensore che gestisce e controlla la potenza di spazzolamento. Ha un caricatore magnetico che si blocca in posizione stabile e fornisce una ricarica rapida in 3 ore.

Pro: un prodotto top di gamma che garantisce un'efficace e accurata igiene orale – e ridurrà sensibilmente i vostri incontri col dentista.

Contro: il prezzo è di fascia alta, ma comunque giustificato dalla qualità e tecnologia avanzata.

Lo consigliamo perché: è un prodotto professionale che utilizza la tecnologia magnetica, tecnologicamente più avanzata rispetto alle precedenti versioni.

5. Oral-B Vitality 100: lo spazzolino elettrico con testina arrotondata

Se non hai mai utilizzato uno spazzolino elettrico, non vuoi spendere troppo ma cerchi comunque un modello valido, allora il Vitality 100 di Oral-B è lo spazzolino elettrico che fa per te.

Questo modello, anche se economico, offre una pulizia eccezionale e molto più efficace rispetto a quella di un tradizionale spazzolino da denti manuale.

Il suo punto di forza è la testina arrotondata con una forma tale da riuscire a pulire in profondità i denti, mentre l'azione pulente bidimensionale applica movimenti di oscillazione e di rotazione che riescono a rimuovere la placca.

Dispone di un pratico timer integrato nel manico dello spazzolino che indica quando i denti sono stati spazzolati per il tempo necessario indicato dai dentisti (circa 2 minuti).

Pro: il costo medio-basso lo rende perfetto anche per chi è scettico e non vuole investire troppo denaro in un prodotto che non sa se gli piacerà.

Contro: alcuni utenti hanno segnalato che il tempo necessario per una carica completa è abbastanza lungo.

Lo consigliamo perché: ha una testina arrotondata che consente di arrivare anche nei punti più difficili della bocca. Dispone di un timer che indica il tempo di spazzolamento.

6. Oral B Pro 2000: il migliore per gengive ritirate

Questo kit per l'igiene orale firmato Oral B Pro 2000 utilizza l'idropulsore Oxyjet, che aiuta a migliorare la salute delle gengive grazie ad un getto d' acqua arricchita in microbolle d'aria purificata.

Garantisce una pulizia efficace e rimuove fino al 100% di placca in più uno spazzolino manuale tradizionale. Lo spazzolino elettrico ha un triplo controllo di pressione: la pulsazione si ferma, la velocità si riduce ed é visibile grazie alla lucetta impiantata dietro il manico che si illumina appena si da troppa pressione sui denti o sulle gengive.

È dotato di Bluetooth che consente di connettersi all' Oral-B App.

Pro: si tratta di un prodotto completo in quanto vengono fornite 4 testine per lo spazzolino e 4 testine per l' idropulsore jet.

Contro: alcuni utenti ritengono che bisogna prestare attenzione all'attivazione dell'idropulsore in quanto il getto d'acqua è molto potente.

Lo consigliamo perché: è un kit completo per una pulizia profonda come dal dentista. L'idropulsore Oxyjet è studiato per migliorare la salute delle gengive.

7. Oral-B Pro 1 750: spazzolino elettrico da viaggio

Dotato di una pratica custodia da viaggio che permette di utilizzarlo ovunque, lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 750 è l'acquisto consigliato a tutti coloro che desiderano un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ma efficace e capace di garantire un'igiene orale impeccabile, non solo a casa.

Questo spazzolino elettrico si caratterizza per la presenza della tecnologia 3D che permette di pulire denti e gengive con la massima efficacia perché pulsa, oscilla e ruota, rimuovendo, rispetto a uno spazzolino manuale, il 100% in più di placca e tartaro.

Oral-B Pro 1 750 è dotato, inoltre, di una testina rotonda pensata per pulire a fondo, per raggiungere tutti i punti del cavo orale e per rimuovere le macchie superficiali che si formano sui denti. Il timer da due minuti aiuta a spazzolare i denti per il tempo indicato dai dentisti, mentre le vibrazioni che vengono emesse ogni 30 secondi indicano quando è giunto il momento di cambiare l'area da spazzolare. Il sensore di pressione, infine, è utile per avvertire quando si sta spazzolando con troppa forza.

Un ulteriore punto di forza di questo prodotto è la batteria che ha una durata di ben 10 giorni.

La confezione include uno spazzolino elettrico con caricatore, una testina e una custodia da viaggio.

Pro: è leggero, ergonomico e, di conseguenza, è facile da maneggiare. Chi ha comprato questo prodotto è rimasto piacevolmente stupito dall'autonomia della batteria.

Contro: non è dotato di funzioni smart ma risulta comunque un ottimo acquisto per chi cerca uno spazzolino elettrico efficace.

Lo consigliamo perché: è un prodotto che, nonostante il costo contenuto, dispone di tutte le tecnologie e di tutte le funzioni per garantire un'igiene orale impeccabile.

8. Oral-B Cross Action Smart 4 4500: spazzolino elettrico con batteria litio

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 è un prodotto dotato di batteria litio che garantisce un'autonomia di ben 15 giorni effettuando una sola ricarica.

Come tutti i prodotti a marchio Oral-B anche questo spazzolino elettrico dispone di una testina pensata per garantire un'igiene orale impeccabile, grazie alla sua forma rotonda e alla capacità di raggiungere tutti i punti del cavo orale, anche quelli più difficili, caratteristiche che permettono di rimuovere placca, tartaro e di pulire le gengive con un'efficacia di circa il 100% in più rispetto ad un classico spazzolino manuale.

La testina, inoltre, è così efficace sui denti da riuscire anche a lucidarli e a sbiancarli, rimuovendo le macchie superficiali causate da bevande e fumo di sigaretta.

Dispone, infine, di tre modalità di pulizia (quotidiana, denti sensibili e sbiancamento), sensore di pressione dello spazzolamento, di timer ed è possibile collegarlo facilmente all'App per ottenere consigli e suggerimenti utili per l'ottimizzazione dell'igiene orale.

Oral-B Smart 4 4500 è compatibile con le seguenti testine di ricambio: CrossAction, 3D White, Sensitive Clean, Sensi Ultrathin, Precision Clean, Floss Action, TriZone, Dual Clean, Power Tip e Ortho.

La custodia comprende un manico con caricatore, due testine e una pratica custodia da viaggio.

Pro: chi lo ha acquistato lo ha apprezzato per la presenza di tutte le funzioni necessarie per un'igiene orale impeccabile.

Contro: qualche utente Amazon segnala che dopo anni di utilizzo tende a diventare un po' rumoroso.

Lo consigliamo perché: dispone di una pratica custodia da viaggio, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e, grazie alla batteria a litio, può essere utilizzato per due settimane con una sola ricarica.

9. Oral-B Pro 3 3900: spazzolino elettrico con sensore di pressione

Il set Oral-B Pro 3 3900 comprende due spazzolini elettrici che è possibile acquistare ad un prezzo davvero vantaggioso. Tra i punti di forza di questo prodotto segnaliamo la presenza del sensore di pressione dello spazzolamento che avverte quando l'utente spazzola troppo energicamente e, di conseguenza, potrebbe causare involontariamente problemi alle gengive.

Questa funzione, infatti, permette di avere gengive pulite e perfettamente sane, senza aggredirle, risultando fondamentale per chi ha problemi di gengive sensibili o che tendono ad infiammarsi.

I due spazzolini elettrici Oral-B Pro 3 3900 dispongono di tre modalità di spazzolamento (quotidiana, sbiancante e denti sensibili), timer integrato di due minuti ed emettono vibrazioni ogni 30 secondi per avvertire quando è giunto il momento di cambiare l'area del cavo orale da pulire.

La scatola contiene due spazzolini elettrici, un caricatore e due testine di ricambio.

Pro: sono ideali per chi ha denti e gengive sensibili perché, oltre ad essere dotati di sensore di pressione dello spazzolamento, presentano la modalità di pulizia delicata. Rimuovono le macchie superficiali.

Contro: non sono dotati di custodie da viaggio.

Lo consigliamo perché: questo set di due spazzolini elettrici è acquistabile ad un prezzo ottimo, considerando le funzioni di cui dispongono i prodotti e la garanzia indiscussa del marchio Oral-B.

10. Oral-B Genius X: spazzolino elettrico con 6 modalità di spazzolamento

Ideale per chi cerca uno spazzolino elettrico smart, Oral-B Genius X è dotato di intelligenza artificiale che analizza e guida lo spazzolamento con lo scopo di ottimizzare l'igiene e il benessere di denti e gengive.

Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo la presenza di ben sei modalità di spazzolamento: pulizia quotidiana, pulizia profonda, denti sensibili, sbiancante, protezione gengive e netta-lingua, che permettono di occuparsi a 360° dell'igiene orale e di venire incontro a qualsiasi esigenza. Le diverse modalità di pulizia lo rendono un prodotto utilizzabile da chiunque, anche da chi ha denti sensibili e gengive che tendono ad infiammarsi.

Presenta la funzione di controllo della pressione di spazzolamento, che avvisa quando si sta procedendo troppo energicamente,

La confezione contiene uno spazzolino bianco con timer integrato di due minuti, batteria agli ioni di litio, un caricatore, una testina e una custodia da viaggio.

Pro: si tratta di uno spazzolino elettrico molto versatile perché, grazie alle 6 modalità di spazzolamento, può essere utilizzato sia da chi ha denti e gengive sensibili sia da chi vuole una pulizia profonda senza problemi.

Contro: dalle recensioni presenti online non emergono aspetti negativi.

Lo consigliamo perché: è un prodotto smart che guida nella corretta igiene orale quotidiana. L'intelligenza artificiale, infatti, sfrutta dei sensori di movimento che aiutano a non tralasciare nessuna zona del cavo orale.

11. Oral-B Pro 3000: spazzolino e idropulsore per tutta la famiglia

In cerca di una soluzione che soddisfi tutta la famiglia? Lo spazzolino e idropulsore Oral-B Pro 3000 è quello che fa per voi.

Si tratta del modello precedente al Pro 2000 e differisce per l'assenza della connessione bluetooth all'app. Con molto spazio per le testine, può essere utilizzato da tutti i componenti della famiglia, che possono scegliere di aggiungere o meno l'idropulsione – disponibile in 2 programmi diversi e con 5 gradi di intensità – all'igiene orale quotidiana.

All'interno della confezione sono incluse diverse testine per la pulizia quotidiana, lucidante e soft, ma non sono disponibili programmi diversi di oscillazione dello spazzolino.

Pro: un solo spazzolino per tutta la famiglia grazie alle testine intercambiabili.

Contro: rispetto all'idropulsore, che ha 2 programmi di funzionamento, lo spazzolino non offre le stesse possibilità, ma resta comunque utilizzabile ed efficiente con il programma standard.

Lo consigliamo perché: è un prodotto adatto a tutta la famiglia. È dotato di 2 programmi diversi e di 5 gradi di intensità.

12. Philips Sonicare Diamond Clean 9000: spazzolino elettrico che rimuove le macchie

Per chi cerca uno spazzolino elettrico sonico sbiancante e capace di rimuovere le macchie dai denti suggeriamo il Philips Sonicare Diamond Clean 9000, dotato di quattro modalità di pulizia e di tre intensità, utili per decidere se agire con una pulizia più profonda o se procedere delicatamente. Per quanto riguarda le modalità di pulizia abbiamo la modalità Clean, per la pulizia quotidiana, la modalità White+, per rimuovere le macchie, la Gum Healt, che pulisce delicatamente le gengive e la Deep Clean+ per procedere con una pulizia più profonda ed accurata.

Questo prodotto di caratterizza per la presenza della testina Premium White W3 con setole molto fitte pensate proprio per agire sulle macchie causate da cibo, bevande e fumo di sigaretta e per sbiancare i denti.

Con una sola ricarica assicura un'autonomia di due settimane ma, dal momento che lo si può utilizzare anche in viaggio, è possibile utilizzare la pratica custodia ricaricabile USB a forma di bicchiere, compatta e facile da trasportare.

La confezione include un manico, una testina sbiancante Premium White W3 e una custodia ricaricabile USB da viaggio.

Pro: si tratta di uno spazzolino elettrico sbiancante e anti-macchia molto efficace. Apprezzato è anche il design elegante, la leggerezza e la facilità di trasporto, oltre alla presenza della custodia ricaricabile USB.

Contro: per alcuni utenti Amazon le vibrazioni risultano leggermente forti, ma basta regolare l'intensità per diminuirne l'intensità.

Lo consigliamo perché: risulta molto efficace sulle macchie e sbianca i denti. Si tratta di un ottimo acquisto soprattutto per chi è sempre in viaggio e non vuole rinunciare allo spazzolino elettrico quando è fuori casa.

13. Philips Sonicare ExpertClean 7300: spazzolino elettrico sonico silenzioso

Philips Sonicare ExpertClean 7300 è uno spazzolino elettrico sonico molto silenzioso la cui testina è capace di muoversi ad altissima frequenza, emettendo ben 62.000 movimenti al minuto. Questo vuol dire che è capace di dirigere l'acqua con estrema precisione ed efficacia anche nello spazio presente in mezzo ai denti. Il movimento sonico, inoltre, crea delle micro-bolle che aiutano a pulire delicatamente ma agendo in profondità.

Dispone di tre modalità di pulizia (Clean, Gum Healt e Deep Clean+), di tre livelli di intensità (alta, media e bassa), del sensore di pressione di spazzolamento e dello Smart Timer che avverte quando sono trascorsi due minuti raccomandati dai dentisti. Risulta leggero, ha una batteria che dura a lungo (due settimane), è ergonomico e facile da maneggiare.

Inoltre, grazie all'App associata, è possibile monitorare la propria igiene orale ed ottimizzarla.

La confezione include un manico, una testina C3 Premium Plaque Defence, una testina G3 Premium Gum Care, una custodia da viaggio (che può contenere due testine, oltre allo spazzolino elettrico) e una base di ricarica.

Pro: gli utenti Amazon che lo hanno acquistato sottolineano che anche già dal primo utilizzo i denti risultano più bianchi e lucenti. Risulta molto silenzioso, nonostante le vibrazioni emesse siano abbastanza intense.

Contro: l'App non è molto intuitiva e utenti meno esperti potrebbero trovare qualche difficoltà nell'utilizzarla.

Lo consigliamo perché: è un prodotto completo, di qualità e capace di occuparsi a 360° dell'igiene orale delicatamente, risultando uno spazzolino elettrico ideale per diverse esigenze di pulizia.

14. Philips Sonicare HX6830/44: lo spazzolino elettrico sonico

Con due programmi di spazzolatura e 60mila movimenti al minuto, il Philips Sonicare HX6830/44 è perfetto per chi è alla ricerca di uno spazzolino elettrico di alta gamma che disponga solo delle funzionalità necessarie per una corretta igiene orale. Lo Smart Timer di 2 minuti consente di dedicare il tempo corretto allo spazzolamento. La tecnologia sonica di ProtectiveClean 4500 permette una pulizia profonda ma allo stesso tempo delicata. Ha due modalità di lavaggio: Clean e White, quest'ultima lascia i denti più luminosi e levigati.

Pro: la batteria dura molto a lungo e utilizza la tecnologia sonica per una pulizia profonda.

Contro: le testine di ricambio sono abbastanza costose, ma si tratta di un prodotto di alta gamma.

Lo consigliamo perché: utilizza la tecnologia sonica di ProtectiveClean 4500, che consente una pulizia profonda e delicata.

15. Foreo Issa 3: lo spazzolino elettrico con setole in silicone

Foreo Issa 3 è uno spazzolino elettrico sonico innovativo, un prodotto tecnologico dotato di testina ibrida pensata non solo per pulire efficacemente in denti, ma anche per massaggiare delicatamente le gengive e per pulire la lingua.

La testina di questo spazzolino elettrico Foreo è di grande qualità: dura ben 6 mesi ed è formata da un mix di setole in PBT, più rigide, e da setole in morbido silicone medico, morbido, flessibile, igienico e, ovviamente, privo di sostanze nocive, come BPA e ftalati.

Questo spazzolino emette ben 11.000 pulsazioni soniche al minuto capaci di generare delle micro-oscillazioni che rimuovono la placca senza danneggiare lo smalto dei denti: si rivela, quindi, un ottimo acquisto anche per chi ha denti sensibili e cerca un prodotto efficace ma delicato.

Ma il vero punto di forza di Foreo Issa 3 è l'autonomia: con una sola ricarica consente ben 365 utilizzi.

Dispone di ben 16 intensità, di timer integrato e dell'utile funzione Smart Memory che memorizza e salva le preferenze di lavaggio.

Pro: la presenza della testina ibrida permette di curare l'igiene di denti e gengive con un solo gesto. La

Contro: il prezzo è elevato ma giustificato dalla qualità e dalla tecnologia innovativa del prodotto.

Lo consigliamo perché: oltre ad avere una lunga autonomia, questo spazzolino elettrico Foreo si prende cura del benessere delle gengive senza aggredirle. Di conseguenza, può essere utilizzato da utenti con diverse esigenze.

16. Foreo Issa 2: lo spazzolino elettrico sonico di design

Lo spazzolino elettrico sonico Foreo Issa 2 è la versione precedente al modello appena descritto. Questo spazzolino elettrico combina l'azione del polimero PBT con le setole in silicone ultra-morbide. L’innovativa testina incrociata rende possibile una spazzolatura completa, efficace contro la placca e delicata sulle gengive. Le proprietà naturali del silicone e del polimero PBT ostacolano la formazione batterica. Inoltre, è molto leggero e facile da trasportare grazie alla ricarica veloce con cavo USB.

Pro: ha una batteria elevata e un'ora di carica garantisce fino ad un anno d'utilizzo. È leggero ed ideale per i viaggi.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato di prestare attenzione a non esercitare troppa pressione per impedire lo spezzarsi delle setole.

Lo consigliamo perché: è un prodotto realizzato in silicone e polimero PBT che hanno proprietà antibatteriche.

Come si utilizza lo spazzolino elettrico?

Il funzionamento dello spazzolino elettrico è molto semplice. Tutto quello che dovete fare è accompagnare il movimento della testina, assicurandovi che arrivi su tutta l'arcata dentale in maniera uniforme.

La cosa più importante è fare attenzione alla pressione che si fa sulla gengiva: non esagerate, perché potrebbe risentirne con arrossamenti e piccole abrasioni, soprattutto se particolarmente delicata.

Il tempo ideale di utilizzo dello spazzolino elettrico è di due minuti.

Vantaggi e svantaggi dello spazzolino elettrico

Quali sono i vantaggi di uno spazzolino elettrico e perché preferirlo a uno spazzolino manuale? Ecco cinque motivazioni che siamo certe ti convinceranno:

Si tratta di un oggetto durevole, che una volta comprato non va continuamente sostituito, a differenza degli spazzolini manuali Il movimento automatico è più efficace di quello manuale, ed è stato scientificamente dimostrato che chi usa lo spazzolino elettrico ha denti più bianchi e sani Prevenire è meglio che curare, e lo spazzolino elettrico assicura un livello di igiene superiore, infatti è consigliato praticamente da tutti i dentisti Viene molto apprezzato anche dai bambini, che spesso non sanno lavarsi bene i denti, e usare lo spazzolino elettrico è una buona abitudine da coltivare fin da piccoli Se lavate bene i denti con uno spazzolino elettrico, vedrete sempre meno il dentista. Per la vostra felicità e per la felicità delle vostre tasche!

Qualcuno potrebbe obiettare che lo spazzolino elettrico ha anche qualche svantaggio: a differenza dei modelli manuali, questi dispositivi richiedono una spesa iniziale un po' più alta, ma durano anche molto più a lungo grazie alla possibilità di sostituire la parte superiore dello spazzolino con delle testine di ricambio.

Un altro elemento che gioca a sfavore dello spazzolino elettrico è il suo peso: il fatto di contenere all'interno una batteria a litio lo rende infatti meno leggero rispetto ai modelli manuali. Si tratta comunque di uno svantaggio relativo, perché grazie agli astucci da viaggio e ai modelli più maneggevoli non sarà un problema portare lo spazzolino con te.

Meglio lo spazzolino elettrico o l'idropulsore?

L'idropulsore, ovvero un particolare tipo di spazzolino che produce un forte getto d'acqua, non è da considerarsi un sostitutivo dello spazzolino elettrico, anzi: utilizzato insieme a esso migliora la pulizia di denti e gengive, e svolge un'azione simile a quello del filo interdentale. E' particolarmente indicato per chi ha gengive sensibili e non vuole utilizzare uno spazzolino troppo aggressivo pur tenendo alla propria igiene orale; i migliori idropulsori sono consigliati anche a chi porta l'apparecchio ai denti.

Lo spazzolino elettrico è migliore dello spazzolino manuale?

Secondo gli esperti del settore, lo spazzolino elettrico è migliore di quello manuale. Questo dipende dal fatto che il motore permette alla testina di ruotare alla giusta velocità. Inoltre, il movimento è controllato e le setole della testina puliscono a fondo non sono tutta la superficie, ma anche le gengive.

Come scegliere lo spazzolino elettrico

Per scegliere lo spazzolino elettrico che meglio risponde alle proprie esigenze è necessario tenere conto di una serie di fattori.

Sicuramente, è bene valutare la tipologia di movimento delle testine, la varietà di funzioni disponibili, la reperibilità e il costo di accessori, il materiale di cui sono fatte le setole dello spazzolino e, infine, le modalità di alimentazione energetica di questi dispositivi.

Ecco, dunque, tutto ciò che c'è da sapere per fare l'acquisto migliore.

Movimento sonico e movimento rotante

Non tutti gli spazzolini elettrici si muovono allo stesso modo; la prima distinzione, quindi, va fatta in base al movimento della testina.

Gli spazzolini elettrici oscillatori-rotanti hanno la testina tonda; questa ruota su se stessa e attorno al dente, agendo efficacemente contro placca e tartaro.

Gli spazzolini elettrici sonici, invece, agiscono grazie all'effetto di una testina vibratoria; le vibrazioni emesse contribuiscono a pulire a fondo l'arcata dentale, grazie all'intensità e velocità del movimento.

Numero di funzioni

Alcuni spazzolini hanno moltissime funzioni, mentre altre non ne hanno nessuna. Il numero di funzioni ci fa capire se uno spazzolino è valido o meno? Non proprio. Gli spazzolini elettrici entry level sono efficaci e performanti anche se non hanno particolari funzioni aggiuntive, poiché la cosa fondamentale per il buon funzionamento di un dispositivo di questo tipo è il movimento della testina; di certo, però, le funzioni aggiuntive possono aiutare ad ottenere risultati più precisi e ad adattare l'andamento dello spazzolino alla sensibilità delle proprie gengive. Eccone alcune:

Modalità: alcuni spazzolini elettrici dispongono di diverse modalità di utilizzo in base alle diverse esigenze del cliente. C'è la modalità sbiancante, quella per le gengive sensibili, quella per igienizzare la lingua, addirittura quella lucidante.

alcuni spazzolini elettrici dispongono di diverse modalità di utilizzo in base alle diverse esigenze del cliente. C'è la modalità sbiancante, quella per le gengive sensibili, quella per igienizzare la lingua, addirittura quella lucidante. Timer: è una funzionalità che ormai hanno anche i modelli base, ovvero un conto alla rovescia di 2 minuti per accertarsi di lavare i denti abbastanza a lungo. I modelli più sofisticati hanno un timer di 2 minuti diviso in 4 tranches da 30 secondi, in modo da dedicare a tutta l'arcata dentale lo stesso tempo.

è una funzionalità che ormai hanno anche i modelli base, ovvero un conto alla rovescia di 2 minuti per accertarsi di lavare i denti abbastanza a lungo. I modelli più sofisticati hanno un timer di 2 minuti diviso in 4 tranches da 30 secondi, in modo da dedicare a tutta l'arcata dentale lo stesso tempo. Sensore di pressione: è una funzione molto importante, perchè se con lo spazzolino facciamo troppa pressione sul dente impediamo alla testina di ruotare o vibrare. La maggior parte degli spazzolini elettrici, anche di fascia media, hanno integrato questa funzione, e hanno una luce rossa che si accende se stiamo facendo troppa pressione.

è una funzione molto importante, perchè se con lo spazzolino facciamo troppa pressione sul dente impediamo alla testina di ruotare o vibrare. La maggior parte degli spazzolini elettrici, anche di fascia media, hanno integrato questa funzione, e hanno una luce rossa che si accende se stiamo facendo troppa pressione. Easy start: si tratta dell'intensità graduale, una funzionalità che hanno per il momento soltanto gli spazzolini elettrici top di gamma. Chi utilizza per la prima volta un dispositivo del genere può essere intimorito dal movimento della testina, quindi questa funzione aiuta ad abituarsi gradualmente alle vibrazioni, che aumentano d'intensità giorno per giorno.

Tecnologia bluetooth

Alcuni spazzolini elettrici top di gamma utilizzano la tecnologia bluetooth per monitorare l'operazione di pulizia dei denti e dare consigli all'utente. Questa è una funzionalità interessante per chi non è certo di lavare bene i denti e ama le innovazioni tecnologiche.

Accessori

Tra gli accessori che vale la pena tenere in considerazione nel processo di acquisto dello spazzolino c'è sicuramente la custodia da viaggio, molto utile per portare sempre con sè il proprio spazzolino elettrico; ma ci sono anche le testine aggiuntive, schermi "intelligenti" e caricatori particolari.

Alimentazione

Non tutti gli spazzolini elettrici funzionano con una batteria interna: alcuni, infatti, sono alimentati anche con delle semplicissime pile stilo ricaricabili o sostituibili. Questi modelli, tuttavia, sono i più basic: soltanto gli spazzolini elettrici con batteria interna riescono ad avere un'ampia gamma di funzioni e programmi. Alcuni di questi hanno due differenti modalità di alimentazione, a volte anche tre: si pensi ai modelli che possono sfruttare anche una porta USB per caricarsi, o alle custodie da viaggio con caricabatterie incorporato.

Prezzo

Gli spazzolini elettrici non sono dispositivi particolarmente costosi. Il prezzo varia in base al livello tecnologico del modello scelto, ma, in generale, anche il più costoso è alla portata di tutti. Solitamente, non è necessario spendere più di 30 euro per l'acquisto.

Marche

Quali sono le migliori marche a cui affidarsi in fatto di spazzolini elettrici? Sicuramente, sono sinonimo di affidabilità e sicurezza Oral-b e Philips, inseriti nel mercato dell'igiene orale da decenni. Tuttavia, esistono altri marchi che, seppur meno conosciuti, possono garantire risultati ottimali; è il caso, ad esempio, del marchio Fairywill.

Quanto dura lo spazzolino elettrico?

Lo spazzolino elettrico può durare davvero a lungo. Tenetelo sempre pulito, evitate cadute accidentali e non rovinate il motore: in questo modo, potrà durare anche anni.

Ciò che è bene cambiare spesso è la testina; ricordatevi di sostituirla ogni 2-3 mesi, in modo da ottenere sempre il massimo della pulizia.

Dove comprare uno spazzolino elettrico

Se non hai ancora trovato il modello che cercavi, su Amazon è disponibile una vasta gamma di spazzolini elettrici; ti consigliamo di leggere con attenzione la descrizione delle caratteristiche e i commenti degli utenti prima di prendere la tua decisione. Ci sono tanti spazzolini elettrici sul mercato, e non è detto che il migliore per uno funzioni anche per un altro, ma una cosa è certa: stiamo parlando di un prodotto importante, che può avere un costo alto ma è fondamentale per mantenere in salute i nostri denti e difenderli da carie, tartaro e placca.