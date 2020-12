I libri sugli animali sono perfetti per i bambini di tutte le età. Che si tratti di cani, gatti, scimmie, pinguini o conigli, gli amici a quattro zampe attirano e affascinano i più piccoli.

In questa guida, vi proponiamo alcuni tra i migliori libri sugli animali per bambini in circolazione in questo momento, specificando per quale fascia d'età sono più adatti, in base alla tematica e gli insegnamenti.

E chissà che queste storie non affascinino anche gli adulti, mentre le leggono con e per i loro figli e nipoti.

Storie piccine per piccolissimi

Anche ai bambini di 1 anno possono essere regali libri di favole. Per esempio, Storie piccine per piccolissimi, fatto soprattutto di illustrazioni colorate a cui, con l'aiuto di mamma e papà, potranno cominciare ad associare le loro prime parole, incontrando, nelle storie che verranno raccontate loro, orsetti capricciosi, coniglietti golosi, pulcini birichini e agnellini coraggiosi.

Età consigliata: 1 anno

Piccole storie per bambini

Con la stessa logica è pensato il volume Piccole storie per bambini, che comprende sette racconti scritti da Stefano Bordiglioni e arricchite da colorate e simpatiche illustrazioni. In particolare, queste storie sono finalizzate a stimolare all'ascolto e abituarsi a seguire una storia e intuirne il filo logico, sfruttando poche e semplici parole, le prime da insegnare ad un bambino.

Età consigliata: 2 anni

Le straordinarie disavventure di Carlotta

Conigli dappertutto. Le (stra)ordinarie (dis)avventure di Carlotta è una sorta di diario di una ragazzina di 10 anni che racconta della sua famiglia, della scuola e di tutto ciò che le piace. In particolare, i problemi di Carlotta sono due: capire cosa ha a che fare il bizzarro flauto indiano che le ha regalato sua mamma con i fatti strani che le succedono ogni giorno e trovare l'animale domestico più adatto a lei.

Età consigliata: 8 anni

Il grande atlante degli animali

I bambini, si sa, sono molto curiosi. Per questo, un titolo adatto ai piccoli esploratori del mondo che hanno appena cominciato la scuola è Il grande atlante degli animali, un albo illustrato in cui foto delle specie più disparate sono accompagnate da didascalie in cui vengono specificate informazioni circa la vita, gli habitat e il comportamento di ciascuna.

Età consigliata: 6 anni

Chi c'è nella casetta?

E se invece i piccoli curiosi non sanno ancora leggere? Per loro è pensato Chi c'è nella casetta, un volume attraverso cui imparare a conoscere gli amici a quattro zampe che popolano la terra e il mare e uno stimolo ad apprendere e imparare con curiosità fin da subito. Ogni animaletto dovrà essere scoperto aprendo le finestre cartonate. Piccolo e leggero, questo volume può essere portato ovunque.

Età consigliata: 2 anni

Il libro degli uccelli

Gli uccelli sono animali affascinanti. Le loro piume hanno colori, forme e grandezze diverse; alcuni hanno il becco allungato, altri molto piccolo. E non tutti vivono e sopravvivono nelle stesse zone terrestri. Perché? Qual è la storia di ciascuno di loro? Di questo parla e racconta Il libro degli uccelli, un volume in copertina rigida in cui tutte le informazioni sono date in maniera semplice, ma precisa e puntuale.

Età consigliata: 9 anni

Storie vere di animali

Qual è la storia del cane? E quella dell'ippopotamo? Sarebbe interessante scoprire qualcosa in più anche sui furetti, sui coccodrilli e sui cerbiatti. Se siete d'accordo, quello che fa per i vostri piccoli lettori è il volume Storie vere di animali, scritto da Sabina Colloredo. Ogni storia è raccontata utilizzando un linguaggio semplice, ma non semplificato, in modo che i piccoli possano piano piano familiarizzare con un vocabolario più complesso.

Età consigliata: 7 anni

Gli animali. Il libro dei perché

Gli animali. Il libro dei perché è una valida alternativa al libro sopra citato. Anche questo volume, realizzato dalla casa editrice Usborne, è progettato per rispondere a tutte le domande che un bambino potrebbe fare sul mondo degli animali. Oltre 60 domande poste come le porrebbero i più piccoli. Ogni risposta è esaustiva e curiosa, corredata da immagini simpatiche e colorate.

Età consigliata: 5 anni

I miei piccoli cuccioli. La mia prima biblioteca

La mia prima biblioteca è una raccolta formata da otto robusti libretti corredati da tantissime illustrazioni utili per imparare a riconoscere tanti simpatici animali. Il testo, che potrà essere letto da mamma e papà, racconta delle loro abitudini e delle loro caratteristiche. Grazie a questi volumi, i bambini potranno cominciare ad imparare divertendosi e lasciandosi trasportare dai colori.

Età consigliata: 3 anni

Il grande libro degli animali marini

L'ultimo volume che vi proponiamo è Il grande libro degli animali marini, una raccolta di dettagli e informazioni sulle creature marine più grandi, piccole, lunghe, veloci, anziane e feroci del mondo. Particolarmente apprezzate sono le prime pagine: presentate ripiegate su loro stesse, si rivelano essere una mappa illustrata attraverso cui scoprire le più strane creature del mare.