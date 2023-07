Le ultime offerte dell’Amazon Prime Day 2023: 20 prodotti imperdibili sotto i 100 euro Alle 23.59 di oggi 12 luglio termina ufficialmente l’Amazon Prime Day 2023: resta dunque pochissimo tempo per approfittare delle offerte dedicati agli utenti Prime. Ecco una selezione dei 20 prodotti sotto i 100 euro da non lasciarsi sfuggire.

L'Amazon Prime Day 2023, la due giorni di sconti dedicati agli utenti Prime, sta per terminare: restano solo poche ore per approfittare delle promozioni in corso, che termineranno alle 23.59 di oggi 12 luglio. Smartphone, notebook, smart TV, condizionatori: i prodotti scontati sono davvero tantissimi, e di tutte le fasce di prezzo. Qui vi proponiamo una selezione delle migliori offerte last minute sotto i 100 euro, vere e proprie occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Le 20 migliori offerte last minute del Prime Day 2023 di Amazon

Rimane poco tempo prima che si concluda il Prime Day 2023, ma abbastanza per effettuare gli ultimi acquisti: l'Echo Dot e il Kindle Amazon, i rasoi ed epilatori a marchio Braun, set Lego e oggetti indispensabili in viaggio sono solo alcuni dei 20 prodotti sotto i 100 euro che abbiamo selezionato tra le ultime offerte disponibili.

1. Echo Dot 5ª generazione

Una delle offerte più interessanti del Prime Day 2023 è quella sull'Echo Dot, l'altoparlante Bluetooth intelligente targato Amazon, proposto al prezzo più basso di sempre. Dotato di assistente vocale Alexa, si controlla semplicemente tramite la propria voce: si può utilizzare per chiedere le previsioni meteo, far partire la musica e anche controllare i dispositivi smart compatibili della propria abitazione. A differenza delle precedenti, la quinta generazione ha inoltre un audio migliorato, per un suono chiaro e nitido in ogni occasione.

2. Rasoio elettrico Braun Series 5

Rasatura rapida e profonda garantita con il rasoio elettrico Braun Series 5, che grazie alla tecnologia AutoSense adatta la potenza in base alla densità della barba, per cui è efficace su diversi tipi di barba, anche lunga. Le tre lame flessibili si adattano ai contorni del viso, permettendo di raggiungere anche le zone più difficili, e sono molto facili da pulire: il sistema EasyClean assicura infatti una pulizia efficace pur senza rimuovere la testina. Wet&Dry, ha una potente batteria che garantisce fino a 3 settimane di rasatura, con ricarica rapida di soli 5 minuti.

3. Monitor MSI PRO MP243

Il monitor MSI Pro MP243 ha uno schermo da 23.8 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel e superficie antiriflesso, studiata per ridurre al minimo l'affaticamento della vista. L'inclinazione dello schermo è regolabile a seconda delle proprie esigenze, e il monitor è compatibile con i supporti VESA, per cui può essere anche attaccato al muro. Tra le altre caratteristiche da segnalare, l'audio nitido e potente e la tecnologia Less Blue Light PRO con filtro luce blu.

4. Fotocamera istantanea Polaroid Now+ 9062

Una fotocamera istantanea che permette di dare sfogo alla propria creatività: stiamo parlando della Polaroid Now+ 9062, che ha ben 5 filtri colorati con cui personalizzare i propri scatti. Pochi minuti per configurarla e sarà pronta ad immortalare momenti che diventeranno indimenticabili, stampati immediatamente su pellicola fotografica. Per i più esperti, è possibile collegarla all'app e configurare da lì le diverse impostazioni.

5. Amazfit GTS 2 Mini

Passiamo ora ad uno smartwatch con Alexa integrato, l'Amazfit GTS 2 Mini. Si tratta di un modello completo di tutte le principali funzioni utili agli sportivi e non solo, dal monitoraggio di sonno ed attività cardiaca al rilevamento del livello di ossigeno nel sangue. Ciò che lo distingue dai prodotti simili è però proprio la presenza dell'assistente vocale, che consente di svolgere tutta una serie di azioni – porre domande, impostare sveglie e timer, controllare il meteo – semplicemente utilizzando la propria voce.

6. Asciugacapelli da viaggio GHD Flight

Se anche fuori casa non potete rinunciare alla piega, l'asciugacapelli da viaggio di GHD Flight è il prodotto giusto per voi: leggero, pieghevole e ultra-compatto, è ideale da portare con sé in vacanza per uno styling come dal parrucchiere. Ha due temperature variabili e doppio voltaggio, in modo da poterlo utilizzare in tutto il mondo. È inoltre dotato di una speciale tecnologia di sicurezza per cui, quando è troppo vicino ai capelli, si spegne automaticamente per evitare di danneggiarli.

7. Supporto cellulare per auto Lamicall

Consultare le indicazioni stradali mentre si è alla guida può essere difficoltoso, perché richiede di dover reggere con una mano il cellulare, con tutti i rischi che quest'azione comporta. Problema risolto con il supporto per auto Lamicall, che si fissa facilmente alle ventole di areazione della vettura. Il design a doppio morsetto, oltre a renderlo compatibile con diversi modelli di smartphone, assicura la massima stabilità durante la guida.

8. Risiko

Uno dei più famosi e amati giochi da tavolo è in sconto in occasione dell'Amazon Prime Day 2023. Adatto a tutta la famiglia, Risiko è un board game di strategia che prevede da 3 a 6 giocatori, il cui obiettivo è sfidarsi per conquistare i territori del tabellone. L'edizione proposta ha anche la nuova variante Time Attack, che permette di rendere il gioco più rapido e incalzante, pur mantenendo tutto il divertimento della versione classica.

9. Crema solare Hawaiian Tropic Silk Hydration Lotion SPF 30

Con l'estate ormai nel vivo e le agognate ferie che si avvicinano per molti, è il momento di dotarsi di una crema solare per proteggersi dai raggi UV, in questo periodo particolarmente forti e potenzialmente dannosi. La Silk Hyration Lotion di Hawaiian Tropic ha un fattore di protezione alto, pari a 30, che scherma efficacemente sia i raggi UVA sia quelli UVB. Si assorbe molto rapidamente e non lascia la pelle unta e appiccicosa, ma anzi ben idratata.

10. Monitor LG 24ML60SP

Il secondo monitor della nostra selezione è l'LG 24ML60SP, caratterizzato da schermo Full HD da 24 pollici con risoluzione da 1920 x 1080 pixel. Anche in questo caso sono presenti il rivestimento antiriflesso e il filtro luce blu, che assicurano una visione ottimale da qualsiasi angolazione senza però affaticare gli occhi. Le immagini incredibilmente nitide, fluide e senza sfarfallio lo rendono inoltre ideale anche per il gaming.

11. Stampante fotografica istantanea HP

I prodotti come la stampante fotografica istantanea di HP sono la perfetta unione tra l'analogico e il digitale: permette infatti di stampare su pellicola fotografica i propri scatti preferiti, pronti da inserire nell'album dei ricordi, ma si controlla tramite l'app dedicata, da scaricare sul proprio smartphone. Facilissima da utilizzare, basterà connetterla al telefono per avere in pochi secondi foto dai colori nitidi e vivaci, da personalizzare come si preferisce.

12. Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9-720

Preciso, efficace e molto facile da utilizzare anche da chi è meno espert, il Silk-épil 9-720 è uno degli epilatori elettrici più noti di Braun. Ha un'impugnatura ergonomica che assicura una presa stabile anche da bagnato (essendo 100% impermeabile può essere utilizzato sotto la doccia), una testina con 40 pinzette MicroGrip che riesce a rimuovere anche i peli molto corti e la pratica luce Smartlight che permette di vedere i peli molto sottili.

13. Smartwatch Erkwei

Discreto ed elegante, lo smartwatch Erkwei unisce design e funzionalità, rivelandosi molto utile non solo per tenere traccia dell'attività fisica e delle sessioni di sonno, ma anche per effettuare e rispondere alle chiamate. Compatibile con dispositivi Android e iOS, ha 8 modalità sportive ed è impermeabile con certificazione IP67, per cui resiste ad un metro di profondità per 30 minuti. A seconda dell'uso, la batteria può durare fino a 7 giorni con una sola carica.

14. Adattatore universale Tessan

Indispensabile per ricaricare i propri dispositivi quando si è in viaggio, l'adattatore universale Tessan è piccolo, portatile e poco ingombrante, per cui occupa pochissimo spazio in valigia. È dotato di spine utilizzabili in Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Australia, oltre che di due entrate USB e due USB-C, ed è compatibile con tantissimi dispositivi diversi, dagli smartphone ai tablet ai computer.

15. Kindle modello 2022

Un altro dispositivo Amazon ora in sconto è il Kindle, l'e-reader che consente di leggere comodamente anche quando si è fuori casa. Particolarmente utile in viaggio per evitare l'ingombro dei libri, può contenere migliaia di titoli in formato ebook. È inoltre progettato per non affaticare gli occhi durante la lettura: ha infatti schermo antiriflesso, luce frontale regolabile e possibilità di impostare la modalità scura, ideale di notte. Si carica tramite USB-C, e una sola ricarica assicura diverse settimane di durata.

16. Set Lego Botanical Collection Orchidea

È dedicato agli adulti questo set Lego Orchidea che riproduce nei minimi dettagli un'orchidea dai fiori bianchi e rosa completa di vaso. Si compone di 608 pezzi da assemblare per dar vita ad un oggetto decorativo che aggiunge un tocco in più a qualsiasi ambiente della casa, perfetto anche come regalo per gli appassionati di botanica. Gli steli possono ruotare per variare di volta in volta l'aspetto della composizione, proprio come una vera pianta.

17. Friggitrice ad aria Electrolux Create 5 E5AF1-4GB

Cestello da 2,5 litri e 1350 watt di potenza per la friggitrice ad aria Create 5 di Electrolux, un elettrodomestico che consente di friggere, grigliare e arrostire diversi tipi di alimenti utilizzando pochissimo olio, per piatti più sani e leggeri ma ugualmente gustosi. Le dimensioni contenute la rendono adatta da posizionare su un mobile della cucina, il display essenziale permette invece di selezionare in modo facile e veloce le impostazioni necessarie al tipo di cottura che si desidera effettuare.

18. Oral-B Oral-B Smart 5000 + Idropulsore Oxyjet

Un vero e proprio sistema di pulizia per tutta la famiglia questo proposto da Oral-B: allo spazzolino elettrico Smart 5000 Cross Action viene abbinato l'idropulsore Oxyjet, dotati rispettivamente di 6 e 4 testine intercambiabili. Lo spazzolino prevede 5 modalità di spazzolamento, e può essere collegato tramite Bluetooth allo smartphone per avere suggerimenti in tempo reale. L’idropulsore, invece, ha una tecnologia con microbollicine, per cui pulisce in profondità eliminando i batteri presenti nel cavo orale.

19. Auricolari Beats Flex

Gli auricolari Beats Flex sono di tipo wireless, senza fili, compatibili con Android e iOS e dotati di connettività Bluetooth che consente di associarli allo smartphone. I controlli per mettere play/pausa e regolare il volume sono integrati, raggiungibili comodamente con una mano, mentre la batteria garantisce fino a 12 ore di ascolto e dispone anche di ricarica rapida. La confezione include copriauricolari in quattro diverse misure, da selezionare in base alle proprie esigenze.

20. Set Lego Botanical Collection Piante Grasse

Nove piccole piante grasse compongono il set Lego Succulents della linea Botanical Collections, per un totale di 771 pezzi da assemblare. Ciascuna pianta è dotata di un piccolo contenitore e di gancetti per unirla alle altre, anche se la disposizione dipende da ciò che si preferisce: le piante possono infatti essere collocate su mensole, mobili e scrivanie separatamente, a coppia oppure posizionate a proprio piacimento.

