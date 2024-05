Promozioni di Primavera su lavatrici e asciugatrici Whirlpool

video suggerito

Lavatrici e asciugatrici rappresentano, oggigiorno, dei veri e propri must have nella categoria degli elettrodomestici.

Le lavatrici, infatti, sono lo strumento ideale per una perfetta igiene e pulizia dei propri capi, mentre le asciugatrici sono loro complementari, in quanto svolgono la funzione di asciugare al meglio i vestiti, mantenendo intatta la loro freschezza e morbidezza.

Di lavatrici esistono diverse tipologie, ciascuna in grado di rispondere ad esigenze e modi d'utilizzo diversi: pensiamo alle lavatrici, che si differenziano sia per il tipo di installazione – che può essere libera o ad incasso – che per modalità di caricamento della biancheria, che può essere frontale o dall'alto.

A caratterizzare le asciugatrici e le lavatrici sono, oggigiorno, un'elevata quantità di funzioni, programmi, e tecnologie che rendono l'utilizzo di questi prodotti quanto mai intuitivo ed immediato. Si passa dai classici programmi per il trattamento di capi delicati come lana e seta, passando alla regolazione automatica della temperatura per le asciugatrici e del detersivo per le lavatrici, arrivando poi a tecnologie distintive come FreshCare+* di Whirlpool che mantiene i vestiti freschi e morbidi fino a 6 ore* dopo il termine del ciclo di lavaggio (nel caso delle lavatrici) e di asciugatura (se parliamo di asciugatrici).

Whirlpool, inoltre, ha reso uniche le sue lavatrici anche grazie a caratteristiche come la ZENTechnology che contribuisce a renderle particolarmente silenziose e l’esclusiva tecnologia 6 SENSO che adatta l’utilizzo di acqua e di energia in base alla quantità di biancheria effettiva.

Se è vero che, in virtù di tutte le specifiche e caratteristiche di sorta che caratterizzano asciugatrici e lavatrici, scegliere l'elettrodomestico perfetto per sé può non essere semplice, va detto che la primavera porta con sé valide occasioni: ecco perché abbiamo voluto proporre una classifica delle lavatrici e asciugatrici Whirlpool più interessanti attualmente disponibili sul mercato e in grado di soddisfare le necessità anche del consumatore più esigente.

Lavatrice Whirlpool W8 W946WR IT

Consigliato a chi cerca una lavatrice: ad alta efficienza energetica; con diverse tecnologie e funzioni; con ampia capacità di carico.

Installazione: libera.

A carica: frontale.

In un epoca in cui la tecnologia fa parte della nostra quotidianità in ogni aspetto, è importante che anche i prodotti come gli elettrodomestici si adeguino ad elevati standard di efficienza, grazie ad una serie di funzioni utili e interessanti per un utilizzo semplice, immediato e senza preoccupazioni.

A riuscire bene in ciò è la lavatrice a carica frontale e installazione libera Whirlpool W8 W946WR IT, che non soltanto dispone di un ampio cestello da 9 Kg di carico e di una certificazione di classe energetica A per l'ottimizzazione dei consumi, ma brilla anche in materia di funzioni e tecnologia a supporto.

Ne sono un esempio la tecnologia di Whirlpool 6°SENSO, per l'adattamento automatico delle impostazioni di lavaggio in base alle caratteristiche degli indumenti nel carico, la funzione FreshCare+, che sfrutta il vapore all'interno del cestello per mantenere fresco e senza pieghe il carico fino a 6 ore dalla fine del lavaggio, e la ZENTechnology, che si basa sulla presenza del motore ZEN di Whirlpool per la riduzione del rumore e delle vibrazioni dell'elettrodomestico.

Comoda anche la presenza dell’AutoDose, che permette di riempire il serbatoio di detersivo liquido una volta ogni 26 carichi** al massimo: ciò è possibile perché è l'elettrodomestico stesso a valutare il dosaggio del detersivo per ogni carico, così da ridurre gli sprechi – e avere, oltretutto, un pensiero in meno a cui badare quando si utilizza la lavatrice.

A ciò, infine, si sommano tutte le funzioni legate al vapore, come la Steam Hygene per l'eliminazione del 99,9%*** di batteri dai propri capi, e la Steam Refresh, per quando si vuole dare una rinfrescata ai vestiti senza optare necessariamente per un lavaggio completo.

Lavatrice Whirlpool FFB 1046 SV IT

Consigliato a chi cerca una lavatrice: ad alta capienza; di classe energetica A; con motore inverter per la riduzione delle vibrazioni.

Installazione: libera.

A carica: frontale.

Capienza di 10 KG, alta velocità di 1400 giri di centrifuga al minuto e tecnologia proprietaria 6°SENSO: sono solo alcune delle caratteristiche della lavatrice Whirlpool FFB 1046 SV IT, che ha saputo convincere tutti i tipi di consumatori per via dell'elevato rapporto qualità-prezzo e del suo pacchetto di funzioni e tecnologie completo e rifinito.

A caratterizzare ulteriormente questo modello, difatti, ci pensano anche la classe energetica A per un'elevata ottimizzazione dei consumi, la tecnologia FreshCare+ che mantiene i capi freschi fino a 6 ore dopo il lavaggio e i molteplici programmi disponibili, tra cui citiamo Rapido30 per un lavaggio impeccabile in tempi ristretti e lo Steam Refresh, per rinfrescare i vestiti e rimuovere i cattivi odori

Lavatrice Whirlpool FFS P85 IT

Consigliato a chi cerca una lavatrice: ad alta capienza; ad elevata velocità del ciclo di levaggio; con tecnologie 6°SENSO e FreshCare+.

Installazione: libera.

A carica: frontale.

Se si è curiosi di sapere cosa una lavatrice di ultima generazione sia in grado di fare, il modello Whirlpool FFS P85 IT ne è l'esempio perfetto: le dimensioni sono contenute, specie per quanto concerne la profondità del prodotto, ma ciò non implica rinunce né in quanto a capienza, con un cestello da 8 kg, né in termini di velocità, dati i 1200 giri al minuto della Centrifuga. La classe dei consumi, per questo modello, è la B: ciò implica un buon rapporto energetico, per un peso minore in bolletta.

Non male, se si considera la tecnologia implementata in un modello che si colloca sul mercato a meno di 400 euro. Le tecnologie 6°SENSO e FreshCare+, infatti, sono in grado di dare una vena premium anche a dispositivi dal prezzo più contenuto, costituendo un valore aggiunto in termini di funzioni e, quindi, di possibilità di utilizzo.

Ottima in tal senso è anche la scelta dei programmi disponibili, tra cui spiccano quello denominato Rapido30, che propone un lavaggio rapido ma dai risultati elevati in termini di pulizia, freschezza e cura dei capi lavati, e il Programma Bambini, che lavora per la protezione delle pelli più sensibili e facilmente irritabili, come appunto quella dei più piccoli.

Asciugatrice Whirlpool W6 D94WB IT

Consigliato a chi cerca una asciugatrice: ad alta capienza; di classe energetica A+++; con tecnologia proprietaria di Whirlpool 3Dry Technology.

Tipologia: a pompa di calore.

A brillare nelle prestazioni, con standard contemporanei assolutamente elevatissimi, sono anche le asciugatrici. Elettrodomestici, questi, che con le lavatrici risultano complementari: se da un lato, infatti, è importante avere un lavaggio perfetto, è altrettanto importante poter contare su una asciugatura senza difetti, omogenea e rivitalizzante per i tessuti dei propri capi.

Ecco che entrano in gioco proprio le asciugatrici, e nel caso specifico una in particolare ha saputo conquistare il mercato per l'ottimo rapporto tra prestazioni, funzioni e prezzo: la Whirlpool W6 D94WB IT dispone di un pacchetto di funzioni, caratteristiche tecniche e tecnologie completo e rifinito, a partire dalla capienza di ben 9 Kg per il cestello, passando alla classe energetica A+++, arrivando infine ad una considerevole silenziosità della macchina mentre è in funzione.

Whirlpool ha inoltre studiato per le sue asciugatrici una peculiare tecnologia chiamata 3Dry Technology, attraverso cui avviene una distribuzione omogenea del calore sui capi, grazie ai getti di aria calda che vengono emessi all'interno dell'asciugatrice.

A ciò si sommano le tecnologie FreshCare+ e 6°SENSO, mutuate dalle lavatrici Whirlpool, che agiscono direttamente tramite il vapore che si forma all'interno del cestello per far sì che i propri vestiti siano protetti dall'umidità e dalla formazione di cattivi odori fino a sei ore dopo la fine del ciclo di asciugatura.

Infine, questa asciugatrice è dotata del condensatore autopulente, detto anche Auto Cleaning: quando i sensori ne segnalano la necessità, viene attivata la pulizia automatica del filtro così da mantenerlo sempre pulito e garantire risultati perfetti ed efficienti nel tempo.

Asciugatrice Whirlpool FFT M11 9X3WSY IT

Consigliato a chi cerca una asciugatrice: con dimensioni compatte; ad alta capienza; con design minimal; dal peso contenuto; con motore inverter per la riduzione delle vibrazioni; di classe energetica A+++.

Tipologia: a pompa di calore.

A contendere la fascia premium della categoria delle asciugatrici a pompa di calore, abbiamo un prodotto che punta a un design minimal, lasciando che siano le caratteristiche e la completezza delle funzioni a impressionare per la qualità del risultato finale che producono.

L'asciugatrice Whirlpool FFT M11 9X3WSY IT racchiude in dimensioni compatte un'ampia scelta di funzioni, come l'opzione Antipiega – che attiva un trattamento piega alla fine del programma di asciugatura – o l'opzione denominata Asciugatura Rapida, che accelera le tempistiche del ciclo messo in funzione per venire incontro all'utente in tutte le situazioni di emergenza.

Se a ciò sommiamo le caratteristiche principali da top di gamma, come la classe energetica di appartenenza A+++, un peso lordo di 50 kg per una maggiore facilità di installazione, tutto il pacchetto di tecnologie che Whirlpool ha messo a punto per i propri elettrodomestici (6°SENSO e FreshCare+ su tutte) e la comodità del motore inverter per la riduzione dei rumori durante il ciclo di asciugatura, ciò che ne viene fuori è una asciugatrice che saprà accontentare anche i consumatori più esigenti.

Asciugatrice Whirlpool FFTN M11 9X2B IT

Consigliato a chi cerca una asciugatrice: ad alta capienza; dal peso contenuto; con cestello a finitura Premium e SoftMove.

Tipologia: a pompa di calore.

Il mercato contemporaneo degli elettrodomestici offre numerose soluzioni dall'ottimo rapporto qualità-prezzo anche per budget tendezialmente più contenuti.

L'asciugatrice a pompa di calore Whirlpool FFTN M11 9X2B IT è una perfetta esemplificazione di questo discorso: venduta ad un costo inferiore ai 550 euro, con i suoi 9 Kg di capacità di carico, un peso lordo di appena 46.5 Kg, le tecnologie FreshCare+ e 6°SENSO incluse e l'appartenenza alla classe energetica A++ (tra le più alte per la categoria), questo modello è in grado di andare incontro a tutte le necessità delle più disparate tipologie di consumatori, siano essi membri di una famiglia di 4 persone, o anche giovani single dallo spazio e dalle risorse disponibili limitate in casa.

Questo prodotto dispone di tutte le principali funzioni che ci si aspetterebbe di trovare in un'asciugatrice di buona qualità: parliamo di programmi come l'asciugatura rapida, la regolazione automatica del livello di asciugatura o il programma per capi delicati, jeans e tessuti difficili come la lana.

Non mancano però anche elementi più specifici, particolarmente apprezzati: uno su tutti, il cestello a finitura Premium e SoftMove, con particolari rilievi atti ad un'asciugatura di prima qualità.

*Il trattamento FreshCare+ inibisce la proliferazione dei cattivi odori fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio e asciugatura, lasciando i vestiti davvero freschi. Non è compatibile con programmi per capi delicati e piumoni né con livello di asciugatura "Da Riporre" e "Extra Asciutto".

**Utilizzando un serbatoio per detersivo liquido da 35 ml con una quantità di carico di 5 kg (carico di cotone per legge secondo lo standard IEC 60456) e una concentrazione di detergente di 4X (da 20 ml a 35 ml).

***Testato da Intertek su Rodent Protoparvovirus di tipo 1, un virus rappresentativo; e per i batteri da Allergy UK sul programma cotone a 60° con l’opzione igiene vapore attiva.

