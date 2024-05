video suggerito

Tutti i pro e i contro della lavasciuga e il confronto con l'asciugatrice Quali sono i pro e i contro di una lavasciuga? Quando, invece, è meglio acquistare un'asciugatrice? Il confronto tra i due elettrodomestici, vantaggi e svantaggi, e qual è la scelta migliore in base alle proprie esigenze.

La lavasciuga è un elettrodomestico che permette di lavare i panni e di asciugarli senza stenderli: coniuga, quindi, insieme le funzioni di una lavatrice e di un'asciugatrice. È una soluzione molto vantaggiosa per molti, poiché permette di risparmiare spazio in casa e ottimizzare i tempi, soprattutto se non si ha tempo di stendere il bucato. L'asciugatrice, invece, è un elettrodomestico specializzato esclusivamente nell'asciugatura del bucato una volta fatto, e va acquistato in coppia con la lavatrice.

Quale è meglio scegliere, tra le due? Vediamo insieme come funzionano una lavasciuga e un'asciugatrice, e quali sono i pro e contro di un eventuale acquisto di uno di questi due elettrodomestici.

Lavasciuga: cos'è e come funziona?

Come suggerisce già il nome, lavasciuga è il risultato dell'unione di due verbi "lavare" e "asciugare", che riassumono perfettamente il suo funzionamento. La lavascuiga, infatti, lava e asciuga il bucato all'interno dello stesso cestello; è un elettrodomestico 2 in 1, e permette di avere i panni asciutti in poco tempo, senza dover ricorrere a stendibiancheria, soprattutto nei mesi più freddi.

La lavasciuga è un elettrodomestico estremamente vantaggioso, poiché unisce funzioni di lavatrice e asciugatrice e permette di risparmiare tempo quando si è di fretta, servono panni asciutti e non si ha il tempo di stenderli manualmente. Per quanto riguarda l'aspetto, la lavasciuga somiglia perfettamente ad una lavatrice a carica frontale, con cui condivide anche molte funzioni di lavaggio, aggiungendo poi i programmi per l'asciugatura, che entrano in funzione una volta concluso il risciacquo del bucato.

L'utilizzo è molto semplice e intuitivo: una volta inseriti i panni da lavare, basta selezionare i programmi da utilizzare, inserire detersivo e ammorbidente negli appositi scomparti e poi premere il tasto di avvio. I cicli di asciugatura possono essere impostati in anticipo, in modo che entrino in funzione subito dopo la fine del bucato, oppure si possono selezionare manualmente una volta finito il bucato.

Le lavasciuga possiedono diverse funzionalità: permettono di impostare i tempi di lavaggio, la temperatura dell'aria calda all'interno del cestello e le opzioni di lavaggio. Condividendo le funzioni con la lavatrice, offre anche la scelta di optare per un ciclo breve o per lavare più capi in una volta (una funzione utile per evitare che i capi delicati possano rovinarsi).

Per far si che l'elettrodomestico duri il più a lungo possibile, è consigliato effettuare una pulizia periodica: pulire l'oblò di caricamento, pulire il filtro dell'aria almeno una volta al mese per eliminare la polvere o eventuali altri detriti che si accumulano durante gli utilizzi. Passiamo ora, a vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'eventuale acquisto di una lavasciuga.

La lavasciuga è sicuramente un elettrodomestico vantaggioso da acquistare per alcune persone, ma quando si sta valutando un eventuale acquisto è bene tenere a mente quali sono vantaggi e svantaggi legati ad essa, in modo da compiere una scelta ponderata e mirata.

I vantaggi della lavasciuga

Uno dei maggiori vantaggi della lavasciuga è il fatto che, unendo funzioni di lavatrice e asciugatrice insieme, permette di risparmiare spazio in casa . Questo è un enorme vantaggio per coloro che non hanno molto spazio da dedicare all'angolo bucato all'interno del loro bagno o vivono in appartamenti piccoli, e quindi hanno bisogno di ottimizzare al meglio gli spazi.

. Questo è un enorme vantaggio per coloro che non hanno molto spazio da dedicare all'angolo bucato all'interno del loro bagno o vivono in appartamenti piccoli, e quindi hanno bisogno di ottimizzare al meglio gli spazi. Un secondo vantaggio è che il costo della lavasciuga è molto più basso rispetto a quello a cui si andrebbe in conto acquistando asciugatrice e lavatrice insieme. Se il vostro budget è, quindi, abbastanza ridotto , questa potrebbe essere la soluzione ideale per voi.

della lavasciuga è rispetto a quello a cui si andrebbe in conto acquistando asciugatrice e lavatrice insieme. Se il vostro è, quindi, abbastanza , questa potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Terzo vantaggio è che la lavasciuga permette di asciugare i panni senza doverli stendere manualmente , e questo è molto utile durante i mesi freddi, o per coloro che vivono in zone dove il clima è molto rigido oppure che non hanno spazio in casa e fuori casa per stendere il bucato.

, e questo è molto utile durante i mesi freddi, o per coloro che vivono in zone dove il clima è molto rigido oppure che non hanno spazio in casa e fuori casa per stendere il bucato. Un quarto vantaggio è il risparmio di tempo effettivo che avere un solo elettrodomestico comporta: una volta finito il bucato non è necessario spostare i capi da lavatrice ad asciugatrice, ma semplicemente avviare il programma di asciugatura.

effettivo che avere un solo elettrodomestico comporta: una volta finito il bucato non è necessario spostare i capi da lavatrice ad asciugatrice, ma semplicemente avviare il programma di asciugatura. Un quinto vantaggio è che la lavasciuga può essere utilizzata anche per una sola delle sue due funzioni: è possibile usufruire solo della funziona di lavaggio dei panni, ed è possibile usufruire solo della funzione di asciugatura del bucato.

della funziona di dei panni, ed è possibile usufruire solo della funzione di del bucato. Sesto vantaggio è che i tempi e i consumi per un ciclo di lavaggio sono gli stessi di una qualsiasi lavatrice.

Gli svantaggi di una lavasciuga

Il primo svantaggio legato all'acquisto di una lavasciuga è la capacità di carico ridotta in fase di asciugatura . Solitamente, la capacità di carico per l'asciugatura dei panni corrisponde alla metà della capacità di carico per i lavaggi (quindi, se per esempio la capacità di carico del bucato è di 10kg, la capacità di asciugatura sarà di 5kg e così via).

. Solitamente, la capacità di carico per l'asciugatura dei panni corrisponde alla metà della capacità di carico per i lavaggi (quindi, se per esempio la capacità di carico del bucato è di 10kg, la capacità di asciugatura sarà di 5kg e così via). Il secondo svantaggio è che la lavasciuga consuma di più : dovendo asciugare i panni in più cicli, la lavasciuga consuma necessariamente più corrente elettrica, e questo si ripercuote poi sulla bolletta dell'elettricità a fine mese.

: dovendo asciugare i panni in più cicli, la lavasciuga consuma necessariamente più corrente elettrica, e questo si ripercuote poi sulla bolletta dell'elettricità a fine mese. Il terzo svantaggio, poi, riguarda il fatto che la lavasciuga ha una vita più breve rispetto agli altri elettrodomestici. Questo perché, ovviando alle funzioni di due elettrodomestici in uno, è più spesso in funzione e, per questo, tende ad usurarsi più velocemente. Il ciclo di vita di una lavasciuga è, in media, di 7-10 anni (quindi almeno 4 in meno rispetto a lavatrice e asciugatrice).

rispetto agli altri elettrodomestici. Questo perché, ovviando alle funzioni di due elettrodomestici in uno, è più spesso in funzione e, per questo, tende ad usurarsi più velocemente. Il ciclo di vita di una lavasciuga è, in media, di 7-10 anni (quindi almeno 4 in meno rispetto a lavatrice e asciugatrice). Un quarto svantaggio è legato alla durata dei cicli di asciugatura dei capi, che sono generalmente più lunghi rispetto a quelli delle asciugatrici.

Asciugatrice: cos'è e come funziona?

Le asciugatrici, come suggerisce il loro nome, sono degli elettrodomestici dedicati esclusivamente all'asciugatura del bucato dopo i lavaggi in lavatrice. I modelli più moderni e sofisticati, utilizzano la pompa di calore per l'asciugatura, una tecnologia simile a quella utilizzata da condizionatori e frigoriferi, in opposto (generano aria calda).

Di dimensioni variabili – in commercio ne esistono modelli che raggiungono anche i 15kg di capacità – queste vanno caricate con il bucato una volta finito, prima di essere avviate dopo aver selezionato i programmi più adatti al carico al loro interno.

Una volta messe in funzione, le pompe di calore al loro interno prelevano l'aria fredda circostante e la riscaldano; una ventola interna all'asciugatrice, poi, la immette all interno dei cestelli durante il funzionamento. Nei modelli più recenti, quest'aria viene anche riutilizzata, riducendo il consumo di elettricità.

Soprattutto nei modelli più recenti, i cicli di asciugatura possono essere programmati in anticipo; gli ultimi modelli, poi, offrono programmi di asciugatura sempre più sofisticati e dedicati ad ogni tipo di tessuto. Passiamo ora a vedere, nello specifico, quali sono i vantaggi e gli svantaggi legati all'acquisto di un'asciugatrice.

I vantaggi dell'asciugatrice

Il primo grande vantaggio dell'asciugatrice è che, essendo specializzata nell'asciugatura dei panni, questa offre tantissimi programmi che asciugano ogni tipo di tessuto alla perfezione, stirando anche i tessuti. Questo comporta un risparmio di tempo non indifferente, eliminando i tempi di un'eventuale stiratura manuale degli indumenti.

Le asciugatrici hanno delle portate di carico molto elevate, a seconda del modello che si sceglie, e quindi sono adatte a famiglie molto numerose, che hanno esigenze di bucato molto elevate nel corso di una settimana.

Sono, comunque, disponibili dei modelli di asciugatrici slim, con portate di carico più piccole, adatte a persone single o che vivono in coppia, e hanno esigenze di bucato minori e più piccole.

Soprattutto i modelli più recenti, offrono la possibilità di risparmiare molto sull'energia elettrica, sia per le classi di appartenenza sia per i programmi ecologici e ciò porta a un risparmio a lungo andare sulla bolletta dell'elettricità.

L'asciugatrice non si sovrappone al lavaggio, quindi può essere utilizzata in contemporanea con la lavatrice.

Gli svantaggi dell'asciugatrice

Le asciugatrici occupano spazio, sia che vengano impilate sopra la lavatrice, sia che vengano posizionate accanto ad essa. Quando si valuta l'acquisto, quindi, bisogna assicurarsi di avere lo spazio necessario in casa per accogliere asciugatrice e lavatrice.

Il costo iniziale di un'asciugatrice è molto più elevato rispetto a quello di una lavasciuga, quindi se si dispone di un budget più basso potrebbe risultare più difficile acquistarne una.

Lavasciuga e asciugatrice: quale scegliere?

Come abbiamo visto, sia lavasciuga sia asciugatrice presentano dei pro e contro non indifferenti; quindi, in fase di acquisto, bisogna soppesarli. La lavasciuga permette di risparmiare spazio e comporta un costo iniziale minore, ma a lungo andare i consumi sono più elevati e la capacità di asciugatura risulta minore; l'asciugatrice, invece, ha un costo più elevato inizialmente e sicuramente occupa più spazio, ma ha capacità di carico maggiore e, a lungo andare, i consumi sono più ridotti.

La lavasciuga potrebbe essere una soluzione adatta per chi ha poco spazio in casa, un budget ridotto, vive da solo o in coppia e non ha grandi esigenze di bucato settimanali; l'asciugatrice, al contrario, potrebbe essere la soluzione per grandi famiglie con esigenze di bucato più elevate, con spazio da dedicare all'angolo bucato in casa e un budget iniziale più elevato. La scelta, quindi, dipende dalle proprie esigenze.

Lavasciuga e asciugatrice: i prodotti consigliati

Tenendo conto dei pro e dei contro che abbiamo elencato prima, sia per lavasciuga, sia per asciugatrice, abbiamo individuato due prodotti da consigliarvi.

1. Lavasciuga a libera installazione Whirlpool: FFWDB 96436 SV IT

Perfetta per chi ha poco spazio in casa, la lavasciuga a libera installazione di Whirlpool, modello FFWDB 96436 SV IT ha una capacità di 9kg per il lavaggio e di 6kg per l'asciugatura e, con la sua classe energetica D, permette di avere un risparmio energetico di ben 985€ nel corso di un anno.

Dotata di una tecnologia 6° SENSO, la lavasciuga monitora costantemente il livello di umidità all'interno del cestello per proteggere i capi durante il lavaggio e garantirne un'asciugatura perfetta. La centrifuga arriva fino a 1400 giri al minuto. La lavasciuga rileva portata e tipologia di carico, e imposta i parametri di lavaggio e di asciugatura in automatico.

Inoltre, con la tecnologia FreshCare+, grazie al vapore e ai movimenti delicati del cestello, elimina ogni odore dalla biancheria, lasciando capi asciutti al meglio. La lavasciuga, infine, mantiene il bucato fresco anche per le sei ore successive, e offre una funzione Steam Fresh per rinfrescare i capi con un lavaggio di 20 minuti.

2. Asciugatrice a pompa di calore Whirlpool a libera installazione: FFTN M11 9X2B IT

Perfetta per chi ha esigenze di bucato frequenti, l'asciugatrice a pompa di calore Whirlpool modello FFTN M11 9X2B IT ha una capacità di carico di 9kg, e appartiene alla classe energetica A++, permettendo un risparmio energetico di ben 463€ annuali.

Dotata di tecnologia 6° SENSO, l'asciugatrice monitora costantemente il livello di umidità all'interno del tamburo per proteggere i vestiti e garantire sempre un'asciugatura perfetta. La pompa di calore riscalda l'aria all'interno del cestello, riducendo i consumi energetici. Alla fine del ciclo di asciugatura, il sistema FreshCare+ mantiene i capi freschi ed asciutti fino a 6 ore, controllando le temperature interne e oscillando il cestello in modo delicato, per prevenire la formazione di cattivi odori.

