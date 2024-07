video suggerito

Le 9 migliori zanzariere magnetiche del 2024: classifica, pro e contro Le zanzariere magnetiche sono una soluzione pratica ed economica per evitare che mosche, zanzare e altri insetti entrino in casa quando le finestre sono aperte. Facili da installare senza danneggiare gli infissi, sono adatte a porte e finestre di tutte le misure. Vediamo quali sono le migliori zanzariere magnetiche in commercio e come scegliere quelle più adatte alla nostra casa.

La nostra top 9

Le zanzariere sono indispensabili per evitare che entrino in casa insetti fastidiosi, come zanzare, mosche e cimici, soprattutto in estate, quando si lasciano i balconi aperti tutto il giorno. Molte persone non le installano perché pensano che siano costose, ma probabilmente non conoscono le zanzariere magnetiche, che oltre ad essere molto economiche, sono anche facili da montare e non richiedono l'intervento di un tecnico, grazie alla loro chiusura magnetica automatica.

In commercio si trovano tantissimi tipi di zanzariere magnetiche, sia per porte che per finestre, che costano poche decine di euro. Installare le zanzariere in tutta casa, in questo modo, diventa alla portata di tutti.

Per aiutarvi a scegliere le zanzariere più adatte alla vostra casa, abbiamo stilato una classifica delle migliori zanzariere magnetiche del 2024, selezionandole tra le più vendute e meglio recensite online. Dopo la classifica, troverete anche una pratica guida all'acquisto, con tutto quello che dovete sapere sulle zanzariere magnetiche e i fattori da considerare per fare la scelta giusta.

Apalus

La zanzariera magnetica ideale per porte e balconi

Consigliata a chi cerca una zanzariera magnetica: lavabile in lavatrice; resistente; per porte e balconi

Pro: è facile da montare e resta ben chiusa dopo il passaggio. La rete a maglia fine impedisce il passaggio anche agli insetti più piccoli, come i moscerini. È resistente e lavabile in lavatrice.

Contro: si sconsiglia di utilizzarla con inferriate e persiane in metallo, perché le calamite potrebbero attaccarvisi e impedire la chiusura automatica della zanzariera.

La zanzariera magnetica Apalus misura 140 x 240 cm ed è adatta a porte e balconi. Il telaio è rifinito con del nastro a chiusura a strappo, quindi si monta facilmente senza chiodi, viti, colla o altro. L'apertura centrale si chiude automaticamente dopo il passaggio, perché ha ben 32 magneti che si attaccano l'un l'altro, ricomponendo la zanzariera e tenendola chiusa anche se c'è vento. La zanzariera è fatta con un tessuto a maglia fine molto resistente e lavabile in lavatrice a 30 gradi.

Lictin

Le zanzariere magnetiche più recensite

Consigliata a chi cerca una zanzariera magnetica: a prova di animali; da montare in pochi minuti; con nastro adesivo per il montaggio incluso nella confezione

Pro: secondo le recensioni di chi ha acquistato questa zanzariera su Amazon, il tessuto è molto resistente. È consigliata soprattutto a chi ha animali o bambini che entrano ed escono spesso. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Contro: alcuni utenti hanno trovato insufficiente la quantità di nastro adesivo per il montaggio incluso nella confezione.

La zanzariera magnetica Lictin misura 140 x 240 cm e si adatta a tutti i telai di misura standard. Anche questo modello si monta in pochi minuti, utilizzando il nastro adesivo incluso nella confezione. Basta pulire bene gli infissi, per evitare che la polvere impedisca all'adesivo di attaccarsi. L'apertura centrale ha magneti cuciti all'interno della piega su tutta l'altezza, quindi si chiude automaticamente dopo il passaggio.

Mycarbon

La più facile da montare

Consigliata a chi cerca una zanzariera magnetica: per infissi larghi; a maglia fitta; applicabile in diversi modi

Pro: le recensioni di questo prodotto su Amazon sono tutte molto buone: la zanzariera è facile da montare, pratica grazie all'adesivo con velcro e molto resistente.

Contro: secondo alcune recensioni, quando c'è vento bisogna accompagnare la chiusura, perché i magneti potrebbero non aderire bene.

Questa zanzariera magnetica di Mycarbon misura 110 x 120 cm ed è adatta a infissi larghi internamente massimo 106 cm. Il telaio si può attaccare con l'apposito adesivo con velcro o con dei chiodini, entrambi inclusi nella confezione. L'apertura centrale ha 26 calamite di misure diverse cucite all'interno della piega, che garantiscono la chiusura automatica dopo il passaggio. La rete è in poliestere a maglia fitta, che però lascia entrare l'aria. Si può montare e smontare per lavarla, senza rimuovere l'adesivo.

Sekey

La zanzariera versatile

Consigliata a chi cerca una zanzariera magnetica: che si può tagliare; con velcro; che non lasci tracce adesive

Pro: è ottima per chi ha infissi di misure non standard, perché si può adattare tagliandola in altezza e in larghezza.

Contro: secondo alcuni utenti Amazon che l'hanno provata, l'adesivo con velcro in dotazione non è sufficiente.

La zanzariera magnetica Sekey misura 230 x 160 cm, ma si può tagliare in altezza e larghezza per adattarla ai propri infissi. Si monta con un adesivo con velcro ad alta viscosità, che aderisce a tutti i materiali (incluso legno e ferro) e non lascia tracce una volta rimosso. La zanzariera è in poliestere 100%, resistente e lavabile a mano o in lavatrice a massimo 30 gradi. L'apertura centrale ha magneti su tutta l'altezza per la chiusura automatica.

Anpro

La migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliata a chi cerca una zanzariera magnetica: traspirante; di qualità; resistente anche al vento

Pro: questa zanzariera magnetica ha solo recensioni positive su Amazon: i materiali sono di ottima qualità, le calamite sono resistenti e assicurano la chiusura anche quando c'è vento. Possiamo dire che il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Contro: non si può ritagliare per adattarla a infissi di misure diverse.

Questa zanzariera magnetica di Anpro misura 110 x 220 cm ed è adatta a porte finestre di massimo 104 x 217 cm. Si può attaccare al telaio con il nastro adesivo con velcro o con i chiodini, entrambi inclusi nella confezione. L'apertura centrale ha 28 pezzi di magnete, di cui 12 strisce morbide e 12 barre dure, e due bastoncini pesanti sul fondo, che garantiscono la massima aderenza anche in caso di vento. La rete è in fibra di poliestere, traspirante, resistente e lavabile.

Lictin con ricamo

La più elegante

Consigliata a chi cerca una zanzariera magnetica: di misure standard; che tiene a riparo da qualsiasi tipo di insetti; bella a vedersi

Pro: secondo le recensioni su Amazon, questa zanzariera è realizzata con materiali di qualità ed è ben rifinita. La chiusura magnetica è forte e resistente.

Contro: non si può tagliare per adattarla a finestre di misure non standard.

La zanzariera magnetica per finestra Lictin misura 130 x 150 cm e si adatta a tutti gli infissi di misura standard. L'apertura ha magneti cuciti nella piega su tutta l'altezza, che assicurano la chiusura automatica. Si può montare con l'apposito nastro adesivo, senza bucare il telaio con chiodi o viti. La rete a maglia fitta impedisce agli insetti di entrare, ma lascia passare l'aria.

Extsud

La zanzariera magnetica più economica

Consigliata a chi cerca una zanzariera magnetica: in poliestere; lavabile in lavatrice; semplice

Pro: la chiusura con calamita aderisce molto bene, la rete della zanzariera è forte e resistente.

Contro: secondo alcune recensioni, i magneti sono così resistenti che bisogna staccarli con le mani per aprire la zanzariera e passare.

Questa zanzariera magnetica di Extsud misura 90 x 210 cm ed è adatta a porte fino a 84 x 207 cm. Si può montare il nastro adesivo con velcro incluso nella confezione, oppure con dei chiodini. L'apertura con magneti si chiude automaticamente dopo il passaggio. La rete è fatta in poliestere di alta qualità, resistente e traspirante.

Icegrey

Le zanzariere magnetiche dalle misure standard

Consigliato a chi cerca una zanzariera magnetica: economica; che non rovina gli infissi; pratiche

Pro: secondo le recensioni, questa zanzariera è facile da montare, robusta ed esteticamente gradevole.

Contro: i magneti sono molto forti, quindi potrebbero attaccarsi a porte e infissi in ferro.

La zanzariera magnetica per finestra di Icegrey misura 90 x 120 cm ed è adatta a infissi di misura standard. Si monta facilmente senza bucare il telaio, utilizzando degli adesivi con fermagli, inclusi nella confezione. L'apertura con magneti si chiude automaticamente e si apre senza dover usare le mani. La zanzariera è in poliestere resistente e traspirante.

Jarolift

La zanzariera lavabile in lavatrice

Consigliato a chi cerca una zanzariera magnetica: versatile; regolabile in altezza; con tessuto resistente

Pro: è molto economica e si adatta a porte finestre di diverse misure.

Contro: il montaggio potrebbe richiedere un po' di tempo per chi si trova ad installare una zanzariera magnetica per la prima volta.

Questa zanzariera magnetica di Jarolift misura 140 x 250 cm, ma si può tagliare per regolarla in base a ogni tipo di porta finestra. Si installa con l'apposito nastro adesivo con velcro, incluso nella confezione. L'apertura centrale ha due strisce magnetiche. La rete è in tessuto di poliestere resistente e traspirante.

Come sono fatte le zanzariere magnetiche

Abbiamo visto quali sono le migliori zanzariere magnetiche attualmente in commercio, ora vediamo meglio come sono fatte e come funzionano.

La zanzariera magnetica è una tenda fatta con un tessuto di poliestere a rete fitta, che impedisce agli insetti di entrare, ma lascia passare l'aria e la luce. Lungo tutti i bordi, ha delle cuciture, che nella parte superiore e laterale servono ad attaccare la zanzariera al telaio degli infissi, mentre nella parte centrale contengono dei magneti che fanno aderire tra loro i due pannelli della zanzariera, facendola chiudere in automatico dopo il passaggio.

Sui bordi laterali e su quello superiore e sul telaio degli infissi, in genere va attaccato un nastro adesivo con velcro, che permette di montare la zanzariera in modo facile e veloce. Questo sistema di montaggio è anche molto pratico per lavare la zanzariera o per smontarla senza danneggiare gli infissi. Solo su alcuni materiali potrebbe essere necessario utilizzare dei chiodini per fissarla meglio.

La zanzariera magnetica incide sulla luminosità?

Anche se, come abbiamo detto, le zanzariere magnetiche sono fatte con un tessuto di poliestere a maglia fitta, che impedisce l'ingresso anche agli insetti più piccoli, non rendono l'ambiente più buio. Sono infatti studiate apposta per lasciar passare la luce e l'aria.

Le zanzariere magnetiche nere non incidono sulla luminosità della stanza. Se avete qualche dubbio, potete comunque acquistare delle zanzariere magnetiche bianche, che diffondono la luce in modo uniforme e rendono l'ambiente più luminoso.

Come montare una zanzariera magnetica

Come abbiamo visto, montare le zanzariere magnetiche è davvero semplicissimo. Le tipologie di montaggio sono tre:

montaggio con adesivo con velcro , il più semplice e pratico. La prima cosa da fare è pulire bene gli infissi, eliminando tutta la polvere che potrebbe impedire all'adesivo di aderire. Fatto questo, bisogna attaccare la parte dura del velcro lungo tutto il telaio degli infissi, in alto e lateralmente, facendolo aderire bene ed evitando che si formino bolle. La parte morbida del velcro, invece, va attaccata alla zanzariera, sempre in basso e lateralmente. A questo punto, attaccate la zanzariera agli infissi facendo combaciare le due parti del velcro. Questa modalità di montaggio permette di installare le zanzariere senza bucare o danneggiare gli infissi. Inoltre, le zanzariere possono essere smontate in qualsiasi momento, per montarle su un'altra finestra o semplicemente per lavarle;

, il più semplice e pratico. La prima cosa da fare è pulire bene gli infissi, eliminando tutta la polvere che potrebbe impedire all'adesivo di aderire. Fatto questo, bisogna attaccare la parte dura del velcro lungo tutto il telaio degli infissi, in alto e lateralmente, facendolo aderire bene ed evitando che si formino bolle. La parte morbida del velcro, invece, va attaccata alla zanzariera, sempre in basso e lateralmente. A questo punto, attaccate la zanzariera agli infissi facendo combaciare le due parti del velcro. Questa modalità di montaggio permette di installare le zanzariere senza bucare o danneggiare gli infissi. Inoltre, le zanzariere possono essere smontate in qualsiasi momento, per montarle su un'altra finestra o semplicemente per lavarle; montaggio con chiodini , adatto agli infissi in legno, su cui l'adesivo potrebbe non aderire bene. Bisogna iniziare dalla parte superiore degli infissi, attaccando la zanzariera con i chiodini dal centro verso l'esterno. È importante attaccare la parte centrale più in alto di un centimetro rispetto ai bordi, per facilitare la chiusura automatica della zanzariera. Dopo aver fissato la parte superiore, lasciate cadere la zanzariera in modo naturale e fissatela lungo i bordi con i chiodini senza tirare né formare pieghe;

, adatto agli infissi in legno, su cui l'adesivo potrebbe non aderire bene. Bisogna iniziare dalla parte superiore degli infissi, attaccando la zanzariera con i chiodini dal centro verso l'esterno. È importante attaccare la parte centrale più in alto di un centimetro rispetto ai bordi, per facilitare la chiusura automatica della zanzariera. Dopo aver fissato la parte superiore, lasciate cadere la zanzariera in modo naturale e fissatela lungo i bordi con i chiodini senza tirare né formare pieghe; montaggio con adesivo con fermagli. Come per il montaggio con velcro, bisogna innanzitutto pulire bene gli infissi e poi attaccare i ganci adesivi partendo dalla traversa in alto e continuando lungo i bordi. Prendete poi la zanzariera e appoggiatela agli infissi, bucandola in corrispondenza dei fermagli. In quei punti dovrete applicare i fermagli con cui fissare la zanzariera al telaio.

Come tagliare la zanzariera magnetica

Quasi tutte le zanzariere magnetiche si possono tagliare con delle semplici forbici ben affilate, per adattarle alle misure delle proprie porte e finestre.

Se la zanzariera è troppo lunga, montatela e poi tagliate la parte finale in eccesso, senza alzarla troppo dal pavimento. Ovviamente, non dovete tagliare la parte dove ci sono gli adesivi per il fissaggio né quella in basso qualora ci fossero dei piccoli pesi che aiutano la zanzariera a rimanere ben tesa.

Come scegliere le migliori zanzariere magnetiche

Dopo aver visto quali sono le zanzariere magnetiche migliori, come funzionano e come si montano, è arrivato il momento di capire come scegliere tra tutte quelle più adatte alle proprie esigenze.

Innanzitutto, dovete valutare il tipo di attacco, che come ormai sapete può essere con un adesivo o con chiodini. È poi fondamentale scegliere la misura giusta, anche se vi ricordiamo che le zanzariere magnetiche possono essere quasi sempre tagliate. Infine, tenete conto dei materiali, che devono essere resistenti, ma allo stesso tempo leggeri e traspiranti.

Vediamo tutto nei dettagli.

Tipi di attacco della zanzariera magnetica

Il primo fattore da considerare è il tipo di attacco della zanzariera magnetica, che può essere:

attacco con adesivo con velcro, il più semplice. Basta attaccare il velcro duro sugli infissi e il velcro morbido sulla zanzariera. Di solito nella confezione delle zanzariere è incluso il velcro necessario al montaggio;

il più semplice. Basta attaccare il velcro duro sugli infissi e il velcro morbido sulla zanzariera. Di solito nella confezione delle zanzariere è incluso il velcro necessario al montaggio; attacco con adesivo con fermagli , anche questa molto facile. Bisogna attaccare dei ganci adesivi agli infissi e attaccare a questi i fermagli presenti sulle zanzariere;

, anche questa molto facile. Bisogna attaccare dei ganci adesivi agli infissi e attaccare a questi i fermagli presenti sulle zanzariere; attacco con chiodini, il più complicato, ma anche il più stabile. Le zanzariere di questo tipo vanno inchiodate direttamente agli infissi.

Come scegliere tra queste tre modalità? Se volete un sistema di montaggio veloce, facile e che permetta di staccare la zanzariera senza danneggiare gli infissi, vi consigliamo quello con adesivo con velcro o quello con adesivo con fermagli. Se, invece, volete montare la zanzariera in modo fisso, potete optare per l'attacco con chiodini.

Dimensioni della zanzariera

Le zanzariere magnetiche hanno dimensioni standard, che si adattano bene a tutti i tipi di infissi. In generale, quelle più grandi per porte e balconi sono alte 210 cm e larghe 140 cm, mentre quelle più piccole per finestre sono alte 120 cm e larghe 90 cm.

Se avete porte e finestre di dimensioni non standard non dovete preoccuparvi, perché potete comprare zanzariere più grandi e tagliarle in base alle misure dei vostri infissi.

Materiali delle zanzariere

La maggior parte delle zanzariere magnetiche in commercio è fatta con un tessuto di poliestere. Le maglie della rete sono molto fitte, per impedire l'ingresso anche agli insetti più piccoli, ma allo stesso tempo lasciano passare la luce e l'aria.

Il poliestere utilizzato di solito si può tagliare e lavare in lavatrice (a massimo 30 grammi con programma delicato) senza rovinarsi.

Dove comprare le zanzariere magnetiche

Potete acquistare le zanzariere magnetiche nei negozi di bricolage e fai da te, come Brico Bravo e Leroy Merlin. Ovviamente, la scelta nei negozi fisici è limitata, quindi potreste non trovare i modelli che vi abbiamo suggerito. Per trovare un vasto assortimento di zanzariere magnetiche di ogni tipo e dimensione, la cosa migliore è cercare su Amazon, dove spesso i prezzi sono nettamente più bassi di quelli dei negozi fisici.