I migliori libri gialli del 2021 da leggere assolutamente C’è chi dei crimini irrisolti o casi complessi ne ha fatto un lavoro, mentre autori come Agatha Christie o Stephen King ne hanno fatto best-seller internazionali. Stiamo parlando dei libri gialli, che grazie al loro mix di terrore, suspance, incertezza e colpi di scena, tengono il lettore incollato alle pagine. Attraverso indizi, prove e sospettati, anche il lettore si impegna nella risoluzione dei casi raccontati nei romanzi gialli e, proprio per questo motivo, sono tra i libri più acquistati sul mercato. Ecco quali sono i migliori libri gialli del 2021 tra ultime uscite, thriller mozzafiato, noir e polizieschi.

Stilare una classifica dei migliori libri gialli del 2021 non è facile. In un anno, infatti, sono molte le pubblicazioni da valutare, tra trame avvincenti e piene di colpi di scena e autori celebri del genere, da Agatha Christie ai libri di Stephen King.

I romanzi gialli non si caratterizzano solo per una storia incentrata su un crimine. Difatti, si possono distinguere anche per sottogeneri, tramite i quali verranno approfondite determinate tematiche piuttosto che altre, andando a stabilire dei confini precisi. Esistono, infatti, i Thriller, suddivisi in thriller psicologico, medico o legale, e che si focalizzano sui sentimenti di aspettativa, di ansia o terrore dal ritmo incalzante e mozzafiato.

I libri gialli, inoltre, si dividono anche nella sottocategoria di polizieschi, o gialli classici: sono quelli solitamente costruiti su un enigma di partenza dal quale successivamente si andranno a scovare indizi, prove e testimoni in un cerchio ristretto di personaggi principali. Anche il noir è un sottogenere, di derivazione francese che non va confuso col romanzo nero, ovvero il gotico. Nel noir, infatti, il protagonista è solitamente la vittima o comunque un sospettato con una vena auto-distruttiva, perseguitato da altri personaggi del racconto e con una difficile possibilità di riscatto finale. Infine abbiamo i libri di spionaggio.

Ecco la nostra classifica dei migliori libri gialli del momento.

I migliori libri gialli del 2021: tutte le novità da non perdere

Nella nostra classifica dei migliori libri gialli, tutti disponibili su Amazon, abbiamo selezionato le edizioni di quest'anno tra quelle più amate e che già potenzialmente potrebbero diventare best-seller. Crimini, omicidi, suicidi, cold-case mai risolti, detective e indagini da portare avanti: ecco le storie avvincenti dei migliori romanzi gialli pubblicati nel 2021.

Gelosia, Jo Nesbø

Jo Nesbø ritorna in libreria con Gelosia, un crime accurato e perturbante che racconta una serie di vicende diverse legate tra loro da un sentimento comune, la gelosia. Due fratelli gemelli protagonisti di un triangolo amoroso, due passeggeri di un volo che si legano improvvisamente in un'atmosfera ora romantica ora sinistra, una donna che approfitta della pandemia mondiale per vendicarsi e altri episodi che terranno il lettore incollato alle pagine.

La disciplina di Penelope, Gianrico Carofiglio

La penna leggera e sinuosa di Gianrico Carofiglio stavolta sfila su La disciplina di Penelope, un giallo che comincia con la protagonista, Penelope, che si sveglia a casa di uno sconosciuto dopo l'ennesima notte buttata via. Prima la donna era un pubblico ministero e quando un giorno un uomo indagato per l'omicidio della moglie bussa alla sua porta, Penelope non può non accettare di occuparsi del caso. E da questo episodio che comincia una lunga investigazione tra le strade della città attraverso la quale Carofiglio dipinge una donna forte, durissima ma allo stesso tempo anche molto fragile.

Bolle di sapone, Marco Malvaldi

Bolle di Sapone di Marco Malvaldi questa volta si concentra sui giorni del Covid, quando i Vecchietti del BarLume non possono incontrarsi, sono isolati e il futuro sembra sempre più buio. Ma anche in questo caso, per loro, arriva un'occasione per immischiarsi in un caso di omicidio. La vicequestora Alice è bloccata in Calabria e una strana morte di due anziani diventa argomento di discussione, anche tramite computer o cellulari. Nel pieno del lockdown i Vecchietti del BarLume riusciranno a risolvere l'indagine?

Billy Summers, Stephen King

Il killer su commissione Billy Summers è il protagonista del nuovo giallo di Stephen King, l'autore di numerosi best-seller che hanno scritto la storia del genere. Billy Summers è un cecchino e veterano della guerra in Iraq, niente potrebbe andare storto quando si tratta di lavoro da sbrigare e da concludere in maniera veloce ed esaustiva. Il The Sunday Times descrive questo nuovo romanzo di King come "un romanzo abbagliante e mutaforma… altrettanto bravo sia nelle scene d'azione sia nella psicologia approfondita".

Una giornata di nebbia a Milano, Enrico Vanzina

Una giornata di nebbia a Milano di Enrico Vanzina racconta la storia di Luca Restelli che lavora alle pagine di "cultura" di un giornale, proprio quelle che vengono trascurate dai lettori. La notizia di un omicidio in Corso Vercelli, un uomo ucciso con un colpo di pistola nella nebbia, però, smuove qualcosa in Restelli che si fa avanti per occuparsi del caso. Ma quando scopre il nome della vittima, Giovanni Restelli, suo padre, comincerà un'indagine in parallelo con le forze dell'ordine e farà di tutto per scoprire chi è l'assassino di suo padre.

Il prezzo dei segreti, Robert Dugoni

Tracy Crosswhite è la protagonista di questo giallo di Robert Dugoni, Il prezzo dei segreti. La storia, infatti, si incentra su una serie di segreti che inizia con la formulazione di un parere su una ragazza scomparsa. Aveva interrotto i rapporti con la famiglia, aveva deciso di non accettare un matrimonio combinato e di diventare, invece, una dottoressa. Tracy, però, è incinta e risolvere il mistero per lei diventa più complesso. Contemporaneamente un suo collega, Vic Fazzio indaga sull'omicidio di un'attivista locale. Cosa succederà alle vite di questi due detective?

Il diario nascosto, Federico Maria Rivalta

Il Diario nascosto di Federico Maria Rivalta ha come protagonista Riccardo Ranieri, un giornalista che è stato convocato da un notaio per analizzare il testamento di un suo conoscente morto suicida. Alla ricerca di un diario nascosto, Riccardo comincia un'indagine con l'aiuto della vicedirettrice del carcere Sonia Pechinese e del commissario Baldan. Tutto porta a una comune di ex detenuti, ma la ricerca del diario risulta sempre più complessa. Cosa rivelerebbe quel diario nascosto e perché è così importante al fine delle indagini?

Una sirena a settembre, Maurizio De Giovanni

In Una sirena a settembre di Maurizio De Giovanni è proprio il mito della sirena a fare da sfondo alla sfida che dovrà affrontare l'assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest, Mina Settembre. Dopo che un'anziana viene scippata e finisce in coma e dopo che in una televisione locale si racconta la storia di un bambino in una condizione di povertà estrema alla ricerca di cibo fra una montagna di spazzatura, a Mina i conti non tornano e decide di indagare. Insieme a lei Mimmo Gammardella, un ginecologo innamoratissimo che giunge in aiuto della protagonista.

La fiamma nel buio, Michael Connelly

Tutto parte da un funerale dell'ex poliziotto John Jack Thompson nel giallo di Michael Connelly, La fiamma nel buio. Harry Bosch, allievo di John Jack, è presente al funerale dell'ex poliziotto e parlando con la moglie Margaret capisce che, anche dalla tomba, Thompson ha una nuovo mistero da svelare. È proprio grazie a John Jack che Harry Bosch ha imparato a scovare i bugiardi durante la sua carriera e adesso, seppure in pensione, dovrà risolvere un vecchio caso di venti anni prima e incastrare un nuovo bugiardo.

Sangue inquieto, Robert Galbraith

Sangue inquieto di Robert Galbraith (pseudonimo di J.K. Rowling) racconta del nuovo caso di Cormoran Strike. In Cornovaglia, mentre cerca di telefonare alla sua socia Robin, Strike viene fermato da una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla madre scomparsa, Margaret Bamborought. Si tratta di un caso irrisolto di quarant'anni prima e per Cormoran Strike la vicenda si fa sempre più complessa quando si rende conto di avere a che fare con un serial killer e con uno dei cold case più difficili di sempre: non solo indagini controverse ma anche testimoni sfuggenti, esoterismo e piste oscurate.

Poirot. Tutti i racconti, Agatha Christie

Agatha Christie è ormai l'emblema dei romanzi gialli e definita anche come la Regina del Giallo. In Poirot. Tutti i racconti, una raccolta edita Mondadori, si mettono insieme tutte le storie, le vicende e le indagini del detective belga più famoso della letteratura gialla. In un unico volume, infatti, sarà possibile seguire le "imprese" di Hercule Poirot, accompagnate da illustrazioni d'epoca in bianco e nero.

Il giallo del Coronavirus. Una pandemia nella società del controllo, Sonia Savioli

Il giallo del Coronavirus. Una pandemia nella società del controllo nasce da una provocazione di Sonia Savioli: la pandemia mondiale è stata organizzata ad arte? Questa e molte altre domande si rintracciano in questo libro che cerca di rispondere a tutti i quesiti che si è posta la popolazione durante il lockdown. Tra complottismi vari e prese di coscienza della realtà, l'autrice mescola il genere giallo al romanzo storico, prendendo in esame anche le possibili trasformazioni della società, gli effetti e le conseguenze su economia e finanza.

I migliori thriller da leggere del 2021

I thriller, come abbiamo anche spiegato nella nostra introduzione, sono un sottogenere dei gialli. La narrazione è costruita su un climax e utilizza suspance e colpi di scena che rendono la storia avvincente e adrenalinica. A loro volta i thriller si dividono in thriller psicologici, politici, mistery, tecnologici o di spionaggio. Vediamo quali sono le novità da leggere per quest'anno e i thriller mozzafiato da non perdere per gli appassionati del genere.

Vecchie conoscenze, Antonio Manzini

Tra i thriller più apprezzati del momento e più recensiti su Amazon c'è Vecchie conoscenze di Antonio Manzini, dove il protagonista è ancora una volta il vicequestore scontroso e malinconico al quale molti lettori si sono ormai affezionati. L'omicidio su cui Rocco Schiavone indaga questa volta è quello di Sofia Martinet, una professoressa in pensione. Mentre si ricerca il colpevole, il movente, l'arma del delitto e tutti gli indizi utili, rispunta un amico di infanzia del vicequestore, Sebastiano, che rispolvererà nell'uomo vecchi ricordi che sembravano assopiti.

L'ultimo ospite, Paola Barbato

L'ultimo ospite di Paola Barbato è un thriller psicologico avvincente e pieno di colpi di scena. Letizia mette piede per la prima volta in una villa a Olimpia d'Arsa e la sensazione che prova è quella di sentirsi fuori posto. Non si sente a suo agio ma deve iniziare il suo lavoro insieme Flavio, il notaio che le ha dato l'incarico. La proprietaria di casa, morta novantenne, non ha lasciato testamento e i parenti lontani sono già sul piede di guerra per impossessarsi di tutto. Flavio e Letizia, però, più passeggiano in quella casa e più si rendono conto di essere intrappolati in qualcosa di losco e misterioso: cosa nasconde quella casa?

Una ragazza sola, Blake Pierce

È un thriller quello che presenta Blake Pierce, Una ragazza sola, già definito come "un capolavoro di suspance e mistero". La storia è quella di un'agente dell'FBI, Ella Dark, 29 anni, in attesa di entrare nell'Unità di Crimine Comportamentale. Dopo l'assassinio di sua sorella, infatti, ha imparato a conoscere i tratti psicologici dei serial killer, li ha studiati e analizzati per anni. Ma quando si ritrova a dover fare i conti con un serial killer in carne e ossa, sarà l'istinto a dover primeggiare.

Cattive compagnie, Paolo Navi

Cattive Compagnie è il terzo romanzo di Paolo Navi, che non è solo un giallo ma anche una vera e propria indagine sull'animo umano. La storia è quella di due amici cinquantenni, Pietro e Vanni, che stanno affondando velocemente dopo una serie di scelte coraggiose. Erano dei dirigenti di una compagnia assicurativa francese: uno è stato licenziato, l'altro ha dato le dimissioni. L'ultima chance è quella di proporre un nuovo progetto alla compagnia assicurativa anche grazie all'ingaggio di un'esperta di comunicazione. Ma gli eventi precipitano improvvisamente e Pietro e Vanni dovranno affrontare indagini, scomparse e tradimenti.

L'ospite inatteso, Patricia Gibney

Best seller in Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Canada, L'ospite inatteso di Patricia Gibney, edito in Italia da New Compton Editori, è già tra i gialli più recensiti e apprezzati su Amazon. Alla sua prima indagine Lottie Parker si trova a dover fare i conti con dei ricordi dolorosi che affiorano man mano che scava nella storia di due omicidi che sembrano essere collegati tra loro. Una donna assassinata in una cattedrale e un uomo impiccato nel suo giardino: cosa hanno in comune questi due omicidi e perché Lottie Parker potrebbe rappresentare essa stessa il filo che li lega?

Un fuoco che brucia lento, Paula Hawkins

Dall'autrice del best-seller La ragazza del treno, arriva un romanzo misterioso ambientato a Londra, Un fuoco che brucia lento. Su una casa galleggiante viene ritrovato il corpo senza vita di un uomo e le indagini si focalizzano su tre donne: Laura, la ragazza con cui il giovane ha trascorso l'ultima notte, Miriam, la vicina indiscreta che ha dato l'allarme e Carla, la zia. Ognuna di queste tre donne nasconde qualcosa e cova dei risentimenti che rischiano di esplodere da un momento all'altro, ma chi ha ucciso Daniel Sutherland?

Quelli che uccidono, Angela Marsons

Nel thriller Quelli che uccidono di Angela Marsons, tutto comincia con un crollo delle temperature e un bambino abbandonato nel freddo più estremo. Per la detective Kim Stone, però, non è facile rintracciare la madre del piccolo, anche perché una serie di omicidi di prostitute in città, evidentemente collegati tra loro, porta la detective a introdursi in una spirale di sangue sempre più inquietante negli abissi dell'animo umano.

Finché morte non ci separi, Chiara Assi

Finché morte non ci separi è un thriller di Chiara Assi su un'indagine del commissario Giulio Locatelli che si ritrova a dover risolvere un enigma nella Milano bene. Il cadavere di un uomo sulla quarantina viene ritrovato nella sua camera da letto e il commissario, anche lui quarantenne e con un passato pesante alle spalle, dovrà scendere in campo per indagare. A trovare il cadavere dell'uomo è stata Ludovica Invernizzi, una psichiatra e criminologa che ora dovrà incontrare Locatelli per spiegargli l'accaduto. Ma un secondo cadavere nello stesso palazzo renderà l'indagine più intricata del previsto.

I noir del 2021 da leggere assolutamente

Il noir è un sottogenere del giallo, più specificatamente una variante del poliziesco hard boiled, in cui il protagonista non è un investigatore ma una vittima perseguitata. Vediamo quali sono i romanzi noir del 2021 da leggere assolutamente.

Camere nascoste, Angelo Marino

Camere nascoste di Angelo Marino è un noir ambientato in un piccolo paesino in provincia di Napoli. Qui viene ritrovato il cadavere della studentessa diciottenne Diletta Ivak con un laccio intorno alla gola. La storia si divide tra le indagini sul caso Ivak e il racconto di quello che succede fuori, con un interrogatorio al sospettato che accompagnerà tutta la narrazione e la reazione della stampa con i media. All'inizio si accaniranno sul presunto assassino, salvo poi rimanere sconvolti man mano che le indagini andranno avanti: perché in Camere nascoste nulla è come sembra.

Il diavolo perdona tutto, Giancarlo Ferrero

Pubblicato ad agosto 2021, Il diavolo perdona tutto di Giancarlo Ferrero è un noir particolare che fa empatizzare tantissimo il lettore con il maestro elementare Laringo Cerafreddo. La storia tragicomica del protagonista di questo giallo si muove tra giovani criminali, poliziotti, volgarità e una quasi comica lotta tra il bene e il male. Cerafreddo è stato rapito da una banda di criminali, ma il maestro elementare, tra emotività eccessiva e Sindrome di Stoccolma, inizia a instaurare un legame profondo con i suoi aguzzini.

Misteri ambrosiani: Una quarantennale scia di sangue. Una duplice indagine di Maspero e di Ardigò, Fabrizio Carcano

Sono gli anni Settanta a Milano: è questa la cornice storica di Misteri Ambrosiani di Fabrizio Carcano dove si racconta di criminali a sangue freddo. Un killer commette una serie di omicidi contro gli omosessuali e Vittorio Maspero è il commissario incaricato del caso. Il racconto prosegue tra mafia, P2 e istituzioni corrotte fino ad arrivare alla Milano del 2021 in piena zona rossa. Tra un passato oscuro e pieno di segreti e un presente carico di nuovi omicidi, il noir di Fabrizio Carcano si muove tra periodi storici differenti legati da un filo rosso di sangue.

I libri polizieschi del 2021: tutte le novità in uscita

Il poliziesco è un sottogenere del giallo che prende in esame un protagonista detective e, in generale, le indagini svolte dalla polizia, da un commissario o da un investigatore privato. Ecco le nuove uscite da non perdere.

Lo sciamano, Salvatore Esposito

Lo Sciamano di Salvatore Esposito, il celebre Gennaro “Genny” Savastano di Gomorra, è un profiler tra i più apprezzati della sezione Omicidi e di cui tutti si fidano. Cresciuto in un orfanotrofio, Christian Costa è scontroso, rude e sulla scena del crimine non ha filtri e non nasconde i suoi modi ortodossi. Ma il giorno in cui una donna viene rinvenuta a largo di Ostia e un'altra seviziata a morte viene ritrovata a villa di Chiaia, a Napoli, lo Sciamano dovrà fare i conti col suo passato.

Lo strano caso del Commissario Cirillo, Nicola Paone

Anche ne Lo strano caso del commissario Cirillo di Nicola Paone ci troviamo a Napoli. Si tratta di un poliziesco che racconta le vicende di Antonio Cirillo, un commissario alle prese con un traffico gestito dalla camorra e che lo porterà non solo a svelare segreti ma anche a dare una svolta alla sua vita: il primo capitolo di una saga in stile Montalbano e in divenire, che promette di restare nel cuore di moltissimi lettori.

Assassinio a Pedra Manna. Le indagini del tenente Roversi, Gavino Zucca

Assassinio a Pedra Manna. Le indagini del tenente Roversi di Gavino Zucca è tra le nuove uscite del 2021 più recensite su Amazon. È il 1962 a Sassari quando un manovale rinviene un antico reperto di epoca nuragica ma appena due giorni dopo la scoperta l'uomo scompare. L'archeologo a cui l'uomo voleva vendere l'oggetto, invece, viene ritrovato morto a Pedra Manna. Il tenente Roversi dovrà occuparsi delle indagini: il manovale scomparso è l'unico indagato, almeno fin quando anche quest'ultimo non verrà ucciso.