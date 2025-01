video suggerito

Migliori spazzolini elettrici del 2025: classica del modelli top e guida all'acquisto Chi usa uno spazzolino elettrico corre meno rischi di formazione della placca e ha meno probabilità di beccarsi una carie. Ecco una guida completa per aiutarti a scegliere il modello di spazzolino elettrico perfetto per le tue esigenze, analizzando sia le proposte top di gamma di brand leader del settore, come Oral-B e Philips, che i prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche approfondendone il funzionamento e la caratteristiche strutturali.

La nostra top 6:

Lo spazzolino elettrico è ormai molto diffuso, perché ritenuto particolarmente efficace e preciso, perfetto per ottenere un'igiene orale completa e accurata. Infatti, non è vero che utilizzare uno spazzolino elettrico può essere dannoso per i denti, anzi, può essere la soluzione giusta per raggiungere anche i punti più difficili ed evitare la formazione delle placche, soprattutto quando si hanno le gengive ritirate, ma non solo.

La cosa importante è scegliere il modello che abbia le caratteristiche più adeguate: solo utilizzare uno spazzolino elettrico non adeguato potrebbe causare danni al cavo orale e alle gengive.

Inoltre, rispetto ai modelli manuali sono molto più semplici da utilizzare: non a caso, in commercio, sono disponibili anche spazzolini elettrici per bambini proprio per abituare anche i più piccolo ad una corretta igiene orale.

Di seguito troverete i migliori spazzolini elettrici disponibili su Amazon. Abbiamo selezionato quelli delle marche ritenute più valide dai professionisti – Oral-B, Philips e Foreo -, tenendo conto delle caratteristiche strutturali e delle fattezze delle loro componenti principali, le testine e il manico, ai quali sono legati il movimento delle setole e le modalità di ricarica.

Oral-B iO 10

Lo spazzolino elettrico consigliato dai dentisti

Consigliato a chi cerca uno spazzolino elettrico: professionale; tecnlogico; per denti sensibili; il migliore sul campo, consigliato anche dai dentisti

Pro: un prodotto top di gamma che garantisce un'efficace e accurata igiene orale – e ridurrà sensibilmente i vostri incontri col dentista.

Contro: il prezzo è di fascia alta, ma comunque giustificato dalla qualità e tecnologia avanzata.

Quando si parla di spazzolini elettrici, non si può non parlare dei modelli a marchio Oral-B, top di gamma nel settore e garanzia di qualità anche per chi ha problemi legati all'arcata dentale e alle gengive. Tra i migliori modelli c'è lo spazzolino elettrico Oral-B iO 10: questo spazzolino utilizza la tecnologia magnetica iO, per una sensazione di pulizia professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata. Combina la testina rotonda dello spazzolino Oral-B con le delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia. Dispone di ben 7 modalità di spazzolamento: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante, netta-lingua e denti ultra sensibili.

Grazie all'IA, la pulizia dei denti è guidata e monitorata. Sul display interattivo è possibile visualizzare tutte le informazioni, come la modalità di spazzolamento e l'usura della testina.

Ha una funzione Smart con sensore che gestisce e controlla la potenza di spazzolamento. Ha un caricatore magnetico che si blocca in posizione stabile e fornisce una ricarica rapida in 3 ore.

Oral-B Oxyjet

Il migliore spazzolino elettrico con idropulsore

Lo consigliamo a chi cerca uno spazzolino elettrico: per gengive delicate; smart; con un buon rapporto qualità/prezzo

Pro: si tratta di un modello intelligente e tecnologico che permette di dedicarsi all'igiene orale senza aggredire le gengive e i denti.

Contro: tutti coloro che ne hanno fatto uso ne consigliano l'utilizzo, senza aver individuato problematiche particolari.

Un idropulsore è un dispositivo che permette di prendersi cura delle gengive, rimuovendo a fondo i residui di cibo ed riducendo drasticamente le possibilità che si formino grandi quantità di tartaro. Tra i migliori spazzolini elettrici con idropulsore integrato c'è l'Oral-B Oxyjet, un modello tecnologico che permette di personalizzare l'esperienza di pulizia, in modo da non creare danni o irritazioni. Grazie a dei particolari sensori, sarà il dispositivo stesso ad avvisare nel caso in cui si stia procedendo troppo velocemente o con eccessiva pressione.

Oral-B iO 6

Il migliore spazzolino elettrico per sbiancare i denti

Lo consigliamo a chi cerca uno spazzolino elettrico: ottimo per avere denti più bianchi in una sola settimana; delicato e adatto a ogni tipo di gengiva.

Pro: Lo spazzolino è dotato di un display elettrico che segnala tutte le informazioni utili durante l'utilizzo.

Contro: Nessun utente ha segnalato caratteristiche negative.

Se siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico indicato per uno sbiancamento totale dei denti, senza rinunciare alla delicatezza, lo spazzolino Oral-B iO6 allora è il prodotto giusto per voi. La testina rotonda, grazie alle micro-vibrazioni delicate dona una sensazione di freschezza e pulizia, aiutando anche a tenere le gengive più sane al 100%. Lo spazzolino è dotato di 5 modalità di pulizia: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda e sbiancante.

Dotato di IA che riconosce lo stile di spazzolamento di ogni persona, fornendo una guida durante l'utilizzo, lo spazzolino ha anche un sensore di pressione intelligente, che tramite una spia luminosa avverte sulla potenza e l'efficacia dell'utilizzo.

Insieme allo spazzolino, nella confezione sono presenti anche 2 testine pulenti di ultima generazione, 1 custodia da viaggio e 1 caricatore.

Philips Sonicare DiamondClean

Il migliore spazzolino elettrico sonico

Lo consigliamo a chi cerca uno spazzolino elettrico: veloce; con custodia da viaggio; con caricatore usb

Pro: il timer di 2 minuti aiuta a non impiegare troppo o troppo poco tempo per spazzolare i denti.

Contro: appartiene ad una fascia di prezzo abbastanza alta.

Uno spazzolino elettrico sonico si differenzia da quello classico per la forma e il movimento della testina: infatti, quest'ultima è più allungata e le setole compiono movimenti micropulsanti che permettono di agire più in profondità. Tra i migliori di questo tipo ti segnaliamo il Philips Sonicare DiamondClean, un modello dal design accattivante, la punta di diamante tra i prodotti per l'igiene orale della famosa azienda. In questo caso parliamo di ben 62mila movimenti al minuto. Questo spazzolino dispone di 5 diversi programmi di pulizia per tutte le esigenze e ha un caricatore a forma di bicchiere.

Oral-B iO3

Il migliore spazzolino elettrico per denti e gengive sensibili

Consigliato a chi cerca uno spazzolino elettrico: con un ottimo rapporto qualità/prezzo; dotato di dentifricio; smart

Pro: Lo spazzolino si può collegare tramite un'applicazione che monitora le aree di spazzolamento in tempo reale, per garantire una pulizia profonda ed efficace.

Contro: Gli utenti non hanno nulla da ridire sul prodotto.

Ad un prezzo più contenuto, ma senza rinunciare alla qualità e professionalità che li contraddistingue, lo spazzolino Oral-B iO3 è una valida alternativa per chi è anche alla ricerca di un dentifricio abbinato per una protezione delle gengive.

Oltre al dentifricio, però, lo spazzolino offre diverse tecnologie: il sensore di pressione che segnala se si sta applicando la corretta pressione su denti e gengive; un timer anello luminoso per rispettare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti e un indicatore per la sostituzione della testina.

Inoltre, lo spazzolino possiede 3 diverse modalità di pulizia: pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante.

Oral B Smart 4

Lo spazzolino elettrico più economico

Consigliato a chi cerca uno spazzolino elettrico: professionale; con base di ricarica integrata; venduto con astuccio da viaggio

Pro: il timer e il sensore di pressione fanno sì che ci si lavi i denti nella maniera più corretta e salutare possibile.

Contro: se ne consiglia l'uso a chi non ha particolari problematiche legate ai denti e alle gengive da gestire, per non incorrere in problemi.

Uno spazzolino elettrico di ultima generazione può costare anche oltre i 200 euro; e se è vero che prendersi cura della propria igiene orale è importante, è anche vero che non tutti posso permettersi di affrontare una spesa di questo tipo. Ma, attenzione, non è detto che un modello più economico sia meno valido: l'Oral-B Smart 4 ad esempio, ha un prezzo contenuto, ma anche tutte le caratteristiche necessarie per definirlo uno spazzolino elettrico di qualità. Una volta ricaricata la batteria, lo spazzolino funzionerà per circa 2 settimane.

Come si utilizza lo spazzolino elettrico?

Il funzionamento dello spazzolino elettrico è molto semplice. Tutto quello che dovete fare è accompagnare il movimento della testina, assicurandovi che arrivi su tutta l'arcata dentale in maniera uniforme.

La cosa più importante è fare attenzione alla pressione che si fa sulla gengiva: non esagerate, perché potrebbe risentirne con arrossamenti e piccole abrasioni, soprattutto se particolarmente delicata.

Il tempo ideale di utilizzo dello spazzolino elettrico è di due minuti.

Vantaggi e svantaggi dello spazzolino elettrico

Quali sono i vantaggi di uno spazzolino elettrico e perché preferirlo a uno spazzolino manuale? Ecco cinque motivazioni che siamo certe ti convinceranno:

Si tratta di un oggetto durevole, che una volta comprato non va continuamente sostituito, a differenza degli spazzolini manuali Il movimento automatico è più efficace di quello manuale, ed è stato scientificamente dimostrato che chi usa lo spazzolino elettrico ha denti più bianchi e sani Prevenire è meglio che curare, e lo spazzolino elettrico assicura un livello di igiene superiore, infatti è consigliato praticamente da tutti i dentisti Viene molto apprezzato anche dai bambini, che spesso non sanno lavarsi bene i denti, e usare lo spazzolino elettrico è una buona abitudine da coltivare fin da piccoli Se lavate bene i denti con uno spazzolino elettrico, vedrete sempre meno il dentista. Per la vostra felicità e per la felicità delle vostre tasche!

Qualcuno potrebbe obiettare che lo spazzolino elettrico ha anche qualche svantaggio: a differenza dei modelli manuali, questi dispositivi richiedono una spesa iniziale un po' più alta, ma durano anche molto più a lungo grazie alla possibilità di sostituire la parte superiore dello spazzolino con delle testine di ricambio.

Un altro elemento che gioca a sfavore dello spazzolino elettrico è il suo peso: il fatto di contenere all'interno una batteria a litio lo rende infatti meno leggero rispetto ai modelli manuali. Si tratta comunque di uno svantaggio relativo, perché grazie agli astucci da viaggio e ai modelli più maneggevoli non sarà un problema portare lo spazzolino con te.

Quanti giri deve fare uno spazzolino elettrico?

Più la testina di uno spazzolino elettrico gira veloce, più è approfondita la pulizia: è davvero così? Dipende, un'azione troppo aggressiva potrebbe essere dannosa. Un buon compromesso è quello di una testina le cui testine compiono circa 4500-5000 oscillazioni al minuto, in modo da raggiungere tutti i punti della superficie senza però ripassare più volte dove c'è maggiore sensibilità.

Meglio lo spazzolino elettrico o l'idropulsore?

L'idropulsore, ovvero un particolare tipo di spazzolino che produce un forte getto d'acqua, non è da considerarsi un sostitutivo dello spazzolino elettrico, anzi: utilizzato insieme a esso migliora la pulizia di denti e gengive, e svolge un'azione simile a quello del filo interdentale. E' particolarmente indicato per chi ha gengive sensibili e non vuole utilizzare uno spazzolino troppo aggressivo pur tenendo alla propria igiene orale; i migliori idropulsori sono consigliati anche a chi porta l'apparecchio ai denti.

Lo spazzolino elettrico è migliore dello spazzolino manuale?

Secondo gli esperti del settore, lo spazzolino elettrico è migliore di quello manuale. Questo dipende dal fatto che il motore permette alla testina di ruotare alla giusta velocità. Inoltre, il movimento è controllato e le setole della testina puliscono a fondo non sono tutta la superficie, ma anche le gengive.

Come scegliere lo spazzolino elettrico

Per scegliere lo spazzolino elettrico che meglio risponde alle proprie esigenze è necessario tenere conto di una serie di fattori.

Sicuramente, è bene valutare la tipologia di movimento delle testine, la varietà di funzioni disponibili, la reperibilità e il costo di accessori, il materiale di cui sono fatte le setole dello spazzolino e, infine, le modalità di alimentazione energetica di questi dispositivi.

Ecco, dunque, tutto ciò che c'è da sapere per fare l'acquisto migliore.

Movimento sonico e movimento rotante

Non tutti gli spazzolini elettrici si muovono allo stesso modo; la prima distinzione, quindi, va fatta in base al movimento della testina.

Gli spazzolini elettrici oscillatori-rotanti hanno la testina tonda; questa ruota su se stessa e attorno al dente, agendo efficacemente contro placca e tartaro.

Gli spazzolini elettrici sonici, invece, agiscono grazie all'effetto di una testina vibratoria; le vibrazioni emesse contribuiscono a pulire a fondo l'arcata dentale, grazie all'intensità e velocità del movimento.

Numero di funzioni

Alcuni spazzolini hanno moltissime funzioni, mentre altre non ne hanno nessuna. Il numero di funzioni ci fa capire se uno spazzolino è valido o meno? Non proprio. Gli spazzolini elettrici entry level sono efficaci e performanti anche se non hanno particolari funzioni aggiuntive, poiché la cosa fondamentale per il buon funzionamento di un dispositivo di questo tipo è il movimento della testina; di certo, però, le funzioni aggiuntive possono aiutare ad ottenere risultati più precisi e ad adattare l'andamento dello spazzolino alla sensibilità delle proprie gengive. Eccone alcune:

Modalità: alcuni spazzolini elettrici dispongono di diverse modalità di utilizzo in base alle diverse esigenze del cliente. C'è la modalità sbiancante, quella per le gengive sensibili, quella per igienizzare la lingua, addirittura quella lucidante.

alcuni spazzolini elettrici dispongono di diverse modalità di utilizzo in base alle diverse esigenze del cliente. C'è la modalità sbiancante, quella per le gengive sensibili, quella per igienizzare la lingua, addirittura quella lucidante. Timer: è una funzionalità che ormai hanno anche i modelli base, ovvero un conto alla rovescia di 2 minuti per accertarsi di lavare i denti abbastanza a lungo. I modelli più sofisticati hanno un timer di 2 minuti diviso in 4 tranches da 30 secondi, in modo da dedicare a tutta l'arcata dentale lo stesso tempo.

è una funzionalità che ormai hanno anche i modelli base, ovvero un conto alla rovescia di 2 minuti per accertarsi di lavare i denti abbastanza a lungo. I modelli più sofisticati hanno un timer di 2 minuti diviso in 4 tranches da 30 secondi, in modo da dedicare a tutta l'arcata dentale lo stesso tempo. Sensore di pressione: è una funzione molto importante, perchè se con lo spazzolino facciamo troppa pressione sul dente impediamo alla testina di ruotare o vibrare. La maggior parte degli spazzolini elettrici, anche di fascia media, hanno integrato questa funzione, e hanno una luce rossa che si accende se stiamo facendo troppa pressione.

è una funzione molto importante, perchè se con lo spazzolino facciamo troppa pressione sul dente impediamo alla testina di ruotare o vibrare. La maggior parte degli spazzolini elettrici, anche di fascia media, hanno integrato questa funzione, e hanno una luce rossa che si accende se stiamo facendo troppa pressione. Easy start: si tratta dell'intensità graduale, una funzionalità che hanno per il momento soltanto gli spazzolini elettrici top di gamma. Chi utilizza per la prima volta un dispositivo del genere può essere intimorito dal movimento della testina, quindi questa funzione aiuta ad abituarsi gradualmente alle vibrazioni, che aumentano d'intensità giorno per giorno.

Tecnologia bluetooth

Alcuni spazzolini elettrici top di gamma utilizzano la tecnologia bluetooth per monitorare l'operazione di pulizia dei denti e dare consigli all'utente. Questa è una funzionalità interessante per chi non è certo di lavare bene i denti e ama le innovazioni tecnologiche.

Accessori

Tra gli accessori che vale la pena tenere in considerazione nel processo di acquisto dello spazzolino c'è sicuramente la custodia da viaggio, molto utile per portare sempre con sè il proprio spazzolino elettrico; ma ci sono anche le testine aggiuntive, schermi "intelligenti" e caricatori particolari.

Alimentazione

Non tutti gli spazzolini elettrici funzionano con una batteria interna: alcuni, infatti, sono alimentati anche con delle semplicissime pile stilo ricaricabili o sostituibili. Questi modelli, tuttavia, sono i più basic: soltanto gli spazzolini elettrici con batteria interna riescono ad avere un'ampia gamma di funzioni e programmi. Alcuni di questi hanno due differenti modalità di alimentazione, a volte anche tre: si pensi ai modelli che possono sfruttare anche una porta USB per caricarsi, o alle custodie da viaggio con caricabatterie incorporato.

Quanto costano gli spazzolini elettrici?

Gli spazzolini elettrici non sono dispositivi particolarmente costosi. Il prezzo varia in base al livello tecnologico del modello scelto, ma, in generale, anche il più costoso è alla portata di tutti. Solitamente, non è necessario spendere più di 30 euro per l'acquisto.

Quali sono le migliori marche a cui affidarsi in fatto di spazzolini elettrici?

Sicuramente, sono sinonimo di affidabilità e sicurezza Oral-b e Philips, inseriti nel mercato dell'igiene orale da decenni. Tuttavia, esistono altri marchi che, seppur meno conosciuti, possono garantire risultati ottimali; è il caso, ad esempio, del marchio Fairywill.

Quanto dura lo spazzolino elettrico?

Lo spazzolino elettrico può durare davvero a lungo. Tenetelo sempre pulito, evitate cadute accidentali e non rovinate il motore: in questo modo, potrà durare anche anni.

Ciò che è bene cambiare spesso è la testina; ricordatevi di sostituirla ogni 2-3 mesi, in modo da ottenere sempre il massimo della pulizia.

Dove comprare uno spazzolino elettrico

Se non hai ancora trovato il modello che cercavi, su Amazon è disponibile una vasta gamma di spazzolini elettrici; ti consigliamo di leggere con attenzione la descrizione delle caratteristiche e i commenti degli utenti prima di prendere la tua decisione. Ci sono tanti spazzolini elettrici sul mercato, e non è detto che il migliore per uno funzioni anche per un altro, ma una cosa è certa: stiamo parlando di un prodotto importante, che può avere un costo alto ma è fondamentale per mantenere in salute i nostri denti e difenderli da carie, tartaro e placca.

Se stai cercando uno spazzolino elettrico, potrebbero tornarti utili anche altri dispositivi pensati per prendersi cura della propria igiene orale. E di seguito proviamo a darti alcuni suggerimenti per gli acquisti.

