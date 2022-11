eDays: sconti fino al 50% più coupon su tutte le categorie merceologiche di eBay Per anticiparsi sui regali di Natale 2022, ecco le migliori offerte eBay su tutte le categorie merceologiche, proposte in occasione degli eDays: dal beauty al tech, passando per gli accessori e gli elettrodomestici per la casa, in sconto fino al 50%.

Quest'anno, per anticiparsi e risparmiare sulla scelta dei regali natalizi, il noto market-place eBay lancia gli eDays: giorni di sconti vantaggiosi su tutte le categorie merceologiche, in grado di accontentare tutti i gusti e le tasche.

Dalle promozioni beauty a quelle su accessori ed elettrodomestici per la casa, passando per le offerte tech eBay e per gli sconti sui dispositivi nuovi e ricondizionati: avrete solo l'imbarazzo della scelta e riuscirete a trovare ciò che più incontra le vostre esigenze.

In più, dal 2 novembre fino alle 23:59 del 16 novembre 2022, potrete approfittare di uno sconto del 15% su articoli selezionati. Per usufruirne, vi basterà inserire il coupon REGALI22 all'interno del carrello, prima di procedere al pagamento. Il codice è valido per un massimo di 4 volte a persona e di 50 € a ordine, su una spesa minima di 15 €.

Di seguito, vi presentiamo le promozioni più convenienti su tantissimi articoli delle migliori marche: Dyson, Apple, Haier, Beko, Candy e non solo, in sconto fino al 50%.

Offerte eBay su prodotti di bellezza e cura della persona

A chi cerca un regalo di bellezza, proponiamo le offerte beauty su eBay: non solo i dispositivi Dyson, ideali per sfoggiare capelli sani e sempre perfetti, ma anche il rasoio Braun, in sconto al 37%.

-37% sul rasoio elettrico Braun Series 3 ProSkin 3020s: sicuro e confortevole, questo rasoio elettrico è dotato di 3 elementi di rasatura oscillanti, in grado di adattarsi ai contorni del viso. Grazie allo speciale sistema Microcomb, poi, rimuove anche i peli più corti e garantisce una rasatura veloce e delicata. Infine, include un rifinitore di precisione, perfetto per lo styling di baffi e basette.

-15% sull'asciugacapelli Dyson Suopersonic nuovo: ideale per avere capelli sempre ben acconciati, l'asciugacapelli Dyson rappresenta tra i più efficaci e performanti. Infatti, è adatto a tutte le tipologie di capelli e include diversi accessori, ciascuno dei quali svolge una funzione mirata per lo styling e la cura della chioma. Tra questi, ricordiamo in particolare il beccuccio lisciante, il diffusore anticrespo per ricci e onde, l'accessorio per disciplinare i baby hair e quello che rende il flusso d'aria più delicato.

-15% sullo styler Dyson Airwrap ricondizionato: progettato per modellare i capelli senza danneggiarli, questo styler di Dyson permette di lisciare, arricciare o asciugare, garantendo un effetto ordinato e naturale al tempo stesso. Infatti, combinando il potente motore all'aerodinamica, sfrutta il cosiddetto effetto Coanda per disciplinare la chioma senza calore estremo.

-15% sulla piastra per capelli Dyson Corrale ricondizionata: per prendersi cura della propria chioma senza rinunciare a uno styling liscio o mosso, questa piastra Dyson è provvista di tre impostazioni di calore – 165 °C, 185 °C e 210 °C -, regolabili in base al tipo e alla lunghezza del capello, oltre che all'effetto finale desiderato. Dal design compatto, leggero e sottile, si utilizza senza filo ed è ideale da portare in viaggio.

Sconti eBay fino al 50% su elettrodomestici per la casa

Nella categoria "casa", invece, troverete tantissime offerte eBay su elettrodomestici e accessori: la lavasciuga Haier HWD80-B14979, acquistabile a metà prezzo, ma anche la lavatrice, l'asciugatrice e l'aspirapolvere Dyson.

-50% sul lavasciuga Haier HWD80-B14979: dotata di carica frontale e di capacità pari a 8 Kg in modalità lavatrice e di 5 Kg come asciugatrice, questo elettrodomestico è la soluzione ideale per lavare, igienizzare e asciugare i propri capi d'abbigliamento senza doversi preoccupare delle condizioni atmosferiche avverse. È dotata di ben 16 programmi di lavaggio e asciugatura e risulta anche abbastanza silenziosa, grazie al livello di rumorosità di soli 55 dB.

-47% sull'asciugatrice Beko DRX823N: dotata di un sistema di asciugatura a pompa di calore, questo elettrodomestico consente d'impostare 15 programmi – Mix, Programmato, Rapido, Risciacquo, Delicati/Seta, Camicia/maglietta-, a seconda del tessuto e del capo da trattare. Prevede anche un sistema di partenza ritardata fino a 24 ore. Infine, ha un design lineare ed elegante, con cestello a carica frontale.

-42% sulla lavatrice Candy EY 12102DE/1-S Easy: provvista di un'ampia gamma di lavaggi rapidi, questa lavatrice assicura ottime prestazioni e un notevole risparmio in termini di tempo ed energia. È dotata della funzione di partenza ritardata fino a 24 ore e ha una capacità di carico pari a 9 Kg, ideale anche per le famiglie numerose. Infine, possiede un livello di rumorosità piuttosto basso, di 77 dB in centrifuga.

-15% sull'aspirapolvere Dyson V12 Detect: tra le più efficienti, leggere e all'avanguardia sul mercato, questa aspirapolvere senza filo è dotata di una potenza di aspirazione pari a 150AW. In più, include anche vari accessori, tra cui la spazzola con luce integrata per illuminare le particelle di polvere invisibili, la Motorbar per i tappeti e la Mini turbo anti-groviglio, ottima per catturare capelli e peli di animali.

Promozioni tech di eBay su dispositivi nuovi e ricondizionati

A tutti gli appassionati di tecnologia e gaming presentiamo gli sconti più vantaggiosi di eBay su tantissimi dispositivi, nuovi e ricondizionati: dalla TV Samsung da 50 pollici all'iPhone 14 5G, passando per il Notebook Acer e la Playstation 5.

-50% sulla TV Samsung UE50AU7170UXZT Crystal: dal design lineare e raffinato, adatto a qualsiasi ambiente, questa TV ha uno schermo di 50 pollici e una risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel. Grazie al display UHD 4K, poi, restituisce immagini nitide e realistiche. Infine, monta un processore Crystal 4K, che consente di sfruttare la tecnologia di mappatura dei colori per una visione realistica e tridimensionale.

-30% sul Notebook Acer N4020: adatto sia all'uso quotidiano che al lavoro, questo pc possiede una RAM da 8 GB e una memoria esterna da 256 GB. Monta un processore di tipo AMD A4 3020E da 2,60 GHz e una scheda grafica integrata. Infine, possiede un design semplice ed elegante, con schermo da 15,6 pollici.

-15% sulla console Playstation 5 e FIFA 2023: per gli appassionati di gaming, la console PS5 è un vero e proprio prodotto must have. Con una risoluzione 4K e una memoria pari a 825 GB, offre un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente, grazie al supporto per feedback tattile, ai trigger adattivi e alla tecnologia audio 3D. In più, include anche il videogame FIFA 2023, perfetto per gli amanti del calcio, migliorato nella grafica e nelle funzionalità di gioco.

-10% sull'Apple iPhone 14 5G da 256GB: non ha bisogno di grandi presentazioni l'ultimo arrivato in casa Apple. Questo smartphone, infatti, si configura come il top di gamma, grazie alla tecnologia di funzionamento Neural Engine 16-core. Presenta 2 fotocamere, una normale e l'altra ultra-grandangolo, e sfrutta il sistema proprietario Photonic Engine per migliorare le foto in condizioni di scarsa luminosità. Infine, è dotato di memoria esterna da 256 GB.