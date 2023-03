Coupon Party di Amazon: le migliori offerte della settimana Dal 20 al 26 marzo sarò attivo su Amazon l’evento Coupon Party, un evento che consente di usufruire di sconti molto vantaggiosi su numerosi prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche. Di seguito trovi informazioni più dettagliate sull’iniziativa e una raccolta delle offerte migliori di cui approfittare.

Su Amazon è attivo il Coupon Party, che permette di ottenere sconti vantaggiosi su prodotti di diverso genere: dai prodotti per la pulizia della casa, agli elettrodomestici, passando per i dispositivi tecnologici e quelli per la cura della persona, si può trovare davvero di tutto.

Approfittare dei coupon è semplice: nella landing page dedicata all'evento, scegli il prodotto che ti interessa e clicca su "seleziona coupon". A quel punto, lo sconto si genererà automaticamente e sarà disponibile al momento del pagamento, quindi sarà sufficiente inserire il prodotto nel carrello e continuare lo shopping.

Di seguito trovi alcune tra le offerte più interessanti disponibili in questi giorni, fino a esaurimento scorta.

I migliori prodotti da acquistare durante il Coupon Party

Tablet, cuffie, auricolari, laptop e fotocamere: questi prodotti e molti altri possono essere acquistati applicando i coupon disponibili in questi giorni, che hanno un valore in percentuale di sconto o in euro risparmiati. Ecco quali sono quelli che non dovreste perdervi:

Coupon 70% sul tablet Jumper, con sistema operativo Android 12, con 6 giga di RAM e 128 giga di ROM, fotocamera interna ed esterna, connessione WiFi e Bluetooth e una batteria duratura e dalla ricarica rapida.

Coupon -70% sull'asciugacapelli di HappyGoo, un modello professionale alle ioni, ideale per asciugare i capelli senza rovinarli. Nella confezione sono compresi un diffusore, 4 accessori per lo styling e diverse spazzole.

Coupon 60% sulle cuffie da gaming Amazon Brand Umi, provviste di microfono e luci led e compatibili con qualsiasi dispositivo elettronico. Possono essere collegate sia tramite cavo che tramite usb, in base alle necessità.

Coupon -640 euro sul laptop Teclast F7PLUS2, un modello portatile da 14 pollici e con 8 giga di RAM. Lavora con il sistema operativo Windows 11. Dispone di connessione WiFi e di diverse porte USB.

Coupon 40 euro sul prezzo d'esposizione dell'action cam Wolfang GA200, un modello impermeabile e compatibile con le immersione subacquee, con casco anti-shock, telecomando e caricabatterie inclusi nella confezione.

Coupon -60 euro sul prezzo d'esposizione dull'epilatore a luce pulsata IPL , un dispositivo perfetto per prendersi cura della pelle corpo e viso rimuovendo i peli superflui in modo del tutto indolore.

Coupon 40% sugli auricolari bluetooth di Zakotu, un paio impermeabile, con cancellazione del rumore e 40 ore di autonomia. Sono ricaricabili utilizzando un cavo del tipo Usb-c.

Coupon 40% euro sulle cuffie sportive di Kuizil, che si agganciano alle orecchie e non rischiano di cadere mentre si è in movimento. Hanno 48 ore di autonomia e sono dotate di tecnologia di cancellazione del rumore.