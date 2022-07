Come risparmiare sui libri universitari: 10 consigli utili I libri universitari sono tanti e possono avere un costo molto elevato. Ecco, quindi, alcuni consigli e trucchetti per acquistarli risparmiando qualcosina, tra offerte e coupon di cui approfittare e piccoli consigli utili.

Quando si frequenta l'università, le spese da affrontare sono tante. Quelle più esose riguardano certamente le tasse, ma anche il costo dei libri può pesare molto sul bilancio finale. Come si può ovviare al problema? La soluzione non è, ovviamente, rinunciare ai testi, nemmeno in parte.

Di seguito trovate alcuni consigli che possono rivelarsi molto utili per cercare di risparmiare qualcosa senza dover scegliere quali libri acquistare e quali no. In questo modo, potrete studiare tutto il materiale indicato sul programma d'esame e dare il vostro meglio in sede d'esame.

Comprate libri di seconda mano

Il primo consiglio che vi diamo è quello più ovvio: cercate libri usati. Ovviamente devono essere in buone condizioni, altrimenti studiarvi sopra sarebbe impossibile; ma quel che è certo è che riuscirete ad acquistarli almeno alla metà del prezzo di copertina.

Come si trovano i libri di seconda mano? Fate attenzione alle bacheche dell'università, su cui quotidianamente vengono affissi avvisi e annunci, o iscrivetevi ad uno dei gruppi Facebook dedicati al vostro corso di laurea.

In alternativa, potete rivolgervi alle associazioni studentesche o chiedere informazioni agli studenti degli anni precedenti.

Comprate libri online

Se dalle contrattazioni dal vivo non avete ricavato nulla, cominciate a spulciare online. Sono numerose le piattaforme che dedicano una sezione intera ai libri universitari.

Tra le più fornite e affidabili vi segnaliamo senza dubbio Libraccio e Hoepli. Su entrambe le piattaforme trovate spesso sconti e offerte di cui approfittare.

Il nostro consiglio è quello di iscrivervi su questi siti e leggere attentamente le newsletters associate: molto spesso gli iscritti ricevono codici sconto e coupon di cui approfittare per ottenere un ulteriore vantaggio sull'acquisto dei libri.

Approfittate degli sconti riservati agli studenti su Amazon

Ottime occasioni si trovano anche su Amazon, nella sezione dedicata ai libri di testo, disponibili con il 15% di sconto. Sulla famosa piattaforma, infatti, è possibile procedere all'acquisto sfruttando il bonus 18app, grazie al quale gli studenti hanno diritto a 500 euro da investire nello studio e nell'acquisto di dispositivi che lo facilitino.

Inoltre, se superate un certa somma o siete abbonati ad Amazon Prime, avrete in automatico le spese di spedizione gratuite.

Acquistate libri in versione e-book

Un grande risparmio si ottiene acquistando i libri in versione e-book, decisamente più economici dei libri cartacei. Ormai, quasi tutti i libri sono realizzati sia in versione cartacea che in versione digitale, per permettere a tutti di avere accesso a qualsiasi tipo di testo nel modo che più si ritiene opportuno.

La maggior parte delle piattaforme permettono di acquistare i libri in formato pdf: una volta scaricati sul pc, potete decidere se studiare direttamente da lì o stampare il materiale, in base al vostro metodo di studio.

Un discorso a parte va fatto, invece, nel caso in cui acquistate e-book su Amazon; in questo caso, per poter procedere, dovete aver scaricato sul vostro smartphone una delle app di lettura riconosciute da Amazon oppure avere un Kindle, l'e-book reader ufficiale della piattaforma. Una volta effettuato l'acquisto, i libri digitali saranno inviati direttamente alla libreria virtuale del vostro dispositivo.

Inoltre, potete scegliere di iscrivervi a Kindle Unlimited, il servizio che vi consente di accedere a numerosi titoli gratuitamente.

A proposito degli e-book reader: se ne possedete uno, potete comprare e scaricare i vostri libri digitali direttamente dallo store del dispositivo, salvando nelle impostazioni il vostro metodo di pagamento preferito.

Chiedete i manuali in prestito alla biblioteca

Come tutti i libri, anche i libri universitari possono essere presi in prestito in biblioteca. Una volta ottenuti, potete fotocopiare i capitoli che vi interessano o consultarli trascrivendo le nozioni che vi interessano su un quaderno, tramite riassunti o schemi.

Per chiedere un libro in prestito, tutto quello che vi occorre è la tessera della biblioteca, che potete chiedere agli addetti.

Fotocopiate i capitoli più importanti

Fotocopiare i libri per intero non è legale, ma è consentito se vi limitate a fotocopiare il 20% del testo. Dunque, fatevi prestare il libro che vi serve da qualcuno che lo ha già acquistato e selezionate i capitoli che vi servono.

Certo, questa soluzione non va bene se il docente vi ha assegnato da studiare l'intero libro o numerosi capitoli, ma va bene nel caso in cui si tratti di capitoli di approfondimento o di integrazioni.

Sfruttate le carte fedeltà delle librerie

Come qualsiasi attività commerciale, anche le librerie forniscono delle carte fedeltà che vi permettono di accumulare punti ogni volta che fate un acquisto.

Potreste sfruttare i punti accumulati per acquistare i testi che vi servono per l'università ad un prezzo minore. Per conoscere bene le regole per accumulare punti, chiedete informazioni precise alla vostra libreria di fiducia.

Acquistate testi di edizioni precedenti

Molti manuali scolastici e universitari vengono aggiornati ogni anno; non è detto, però, che gli aggiornamenti siano sostanziali o numerosi. A volte, le diverse edizioni di uno stesso libro differiscono solo per l'aggiunta di qualche capitolo o per una diversa organizzazione degli argomenti.

Quello che potete fare, quindi, è confrontare l'edizione più recente con quelle passate e valutare di quanto e in cosa differiscono. Se la differenza non è eccessiva, potete scegliere di acquistare un'edizione precedente – più facilmente reperibile in usato – e fotocopiare i capitoli aggiuntivi.

Date uno sguardo su Google Scholar

Avete mai sentito parlare di Google Scholar? Si tratta di un motore di ricerca dedicato ai testi accademici e accessibile a tutti.

Su questo motore di ricerca non è possibile leggere un volume per intero, ma, inserendo le giuste parole chiave, non sarà impossibile trovare proprio i capitoli che vi servono.

Potrete salvare il materiale trovato sul pc, stamparlo e studiarlo comodamente.

Provate con il book sharing

Molto utile potrebbe rivelarsi anche il book sharing: proponete a qualche vostro compagno di corso di dividere le spese e acquistare un solo libro. Potete poi decidere se studiare a turno o insieme, in base al tipo di materia e al vostro metodo di studio.

Il nostro consiglio è quello di non coinvolgere però troppa gente, in modo da non dover aspettare troppo a lungo il vostro turno per poter usufruire del libro.