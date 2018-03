Gli è stata inflitta una condanna penale e una multa dopo aver ricevuto un atto di sesso orale da una sconosciuta su un treno. Dopo che la storia è venuta a galla, Shane Brennan, di Wollongong, a sud di Sydney, afferma di aver “litigato" con la sua ragazza con cui sta insieme da 12 anni. L’uomo si è dichiarato colpevole dell’accuse di comportamento offensivo e di atti osceni al tribunale locale di Wollongong. “Ora abbiamo dei problemi", ha detto al Daily Mail Australia, “lei non è felice", ha detto Brennan della sua ragazza. Brennan è stato costretto ad ammettere di fronte alla madre dei suoi tre figli che la storia diventata virale corrispondeva a realtà. Secondo la sua versione, la sconosciuta si sarebbe avvicinata a lui mentre aspettava il treno delle 9.56 da Port Kembla a Wollongong il 14 dicembre. Gli ha detto di essere "eccitata" e di voler fare sesso. Al suo rifiuto, la ragazza avrebbe cominciato subito a masturbarsi sulla carrozza del treno. Poco dopo, avrebbe fatto sesso orale con lui.

"Non appena è finito tutto, sono uscito dal treno” ha detto Brennan. I fatti sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso del convoglio. "Non sapevo che avessero telecamere in tutto il treno. Non posso nascondermi” ha detto l’uomo. In un primo momento il personale della stazione credeva che Brennan avesse orinato sul pavimento. Ma lui stesso ha spiegato alla polizia che in realtà si trattava di Coca-Cola che aveva versato da una bottiglia per sciacquare le sue parti intime “per igiene personale”, si legge sul quotidiano locale Illawarra Mercury. Brennan punta il dito contro la donna: “Se non fosse stato per lui, io non avrei fatto nulla”. E ha poi spiegato che il magistrato in tribunale "non è rimasto contento". “Mi ha detto che ho superato davvero il limite. E questo tipo di comportamento non può essere tollerato, il che è comprensibile ", ha affermato. L’uomo è è stato condannato a 12 mesi di buona condotta obbligata e una multa di 700 dollari.