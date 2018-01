Pensavano di aver trovato un sistema accattivante e simpatico per servire il loro cibo ai clienti ma non avevano fatto i conti con le leggi dello stato e le norme igieniche. Così dopo una ispezione sanitaria da parte delle autorità locali, i proprietari di un ristorante si sono visti appioppare una salatissima multa pari a circa 56mila euro per aver portato al tavolo dei clienti le pietanze appoggiate su vassoi di legno anziché nei comuni piatti. È accaduto a Birmingham, in Inghilterra, dove il locale incriminato, una Steakhouse, nei giorni scorsi ha dovuto sborsare 50mila sterline per non aver rispettato i requisiti di sicurezza alimentare previsti dal regolamento locale.

La vicenda in realtà è iniziata alcuni mesi fa quando gli ispettori hanno avviato accertamenti sul locale dopo un presunto caso di intossicazione alimentare che ha colpito una comitiva di 14 persone che avevano cenato nel ristorannte. Si era constatato che le tavole in legno utilizzate dal ristorante non erano igienicamente pulite a causa delle macchie di carbone e delle fessure superficiali dove si accumulavano detriti. Per questo era partito un avviso di miglioramento per porre rimedio ai problemi, ma in una successiva ispezione gli ispettori hanno scoperto che le stesse tavolette di legno erano ancora in uso ed è partita la sanzione. Il locale aveva fatto ricorso ma ora i giudici hanno confermato il pagamento.