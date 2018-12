Una vera e propria chiamata per educatori ed educatrici, artisti e raccontatori. Scopo: proporre incontri per invitare i bambini alla lettura. A partire da gennaio 2019, infatti, la libreria Tamu al centro storico di Napoli lancia un ciclo di incontri dedicati ai piccoli lettori e alle piccole lettrici. Si utilizzeranno albi illustrati, strumenti musicali, marionette, fogli e colori per appassionare alla lettura e soprattutto liberare l'immaginazione. Sulla pagina facebook della libreria si legge:

Accogliamo proposte di letture ad alta voce, di scrittura creativa, di incontri musicali, teatrali, di teatro delle ombre, di marionette e di qualsiasi proposta che si possa ben coniugare alla lettura o alla produzione di una storia.

I libri selezionati avranno come sfondo paesi diversi e diversi modi di vivere in una chiave di lettura poetica ed evocativa che faccia ragionare sulla diversità e sull'universalità dei sentimenti, coerentemente con la visione che Tamu ha scelto di usare. Non un apprendere la lettura fine a se stesso, dunque, ma aiutare e formare i più piccoli secondo i valori di rispetto e conoscenza della realtà, missione che la neonata libreria partenopea ha scelto di promuovere. Senza dimenticare lo svago e l'immaginazione.

La libreria Tamu è una nuova libreria indipendente dedicata al Nord Africa e al Medio Oriente, ai sud del mondo, alle questioni del colonialismo e post-colonialismo e alle migrazioni. Tamu è un progetto di due giovani librai, Cecilia e Fabiano, “27 anni a testa”, come si sono definiti nella loro bio sul sito. Gli incontri avverranno due/tre volte al mese, di sabato pomeriggio (orario 16,30-18) in libreria, fascia di età dai 6 ai 9 anni. Chi sia interessato può mandare la sua proposta a info@tamulibri.com con oggetto “laboratorio bimbi”.