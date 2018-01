Dalle otto di domani mattina, 16 gennaio, sarà possibile compilare la domanda per l’iscrizione alle classi prime delle scuole elementari, medie e superiori per il prossimo anno scolastico, 2018/2019. Le iscrizioni online sono obbligatorie per le scuole statali e devono essere effettuate entro le ore 20 del 6 febbraio. La registrazione online è invece facoltativa per le scuole paritarie. A essere interessati da questa procedura sono un milione e mezzo di famiglie.

Dal prossimo anno scolastico ci saranno alcune novità, riguardanti soprattutto le scuole secondarie di secondo grado. La più discussa è quella delle cento classi di licei e istituti superiori che avvieranno un percorso superiore di quattro anni invece dei classici cinque anni. Nello specifico, questa novità riguarda 75 licei e 25 istituti tecnici: 73 sono scuole statali, altre 27 paritarie.

Altra importante novità riguarda gli studenti degli istituti professionali coinvolti nella riforma della Buona scuola: potranno scegliere tra più indirizzi (da sei diventano dieci), avranno più ore di laboratorio e potranno iniziare l’alternanza scuola-lavoro già dal secondo anno invece che dal terzo. I nuovi indirizzi sono: agricoltura e gestione delle risorse forestali, pesca commerciale e produzioni ittiche, servizio culturali e dello spettacolo, gestione delle acque e risanamento ambientale, manutenzione e assistenza tecnica. Quelli già esistenti invece sono: industria e artigianato per il Made in Italy, servizi commerciali, enogastronomia e ospitalità alberghiera, servizi per la sanità e l’assistenza sociale, odontotecnico, ottico.

Come presentare domanda.

Per l’iscrizione è necessario andare sul sito del ministero dell’Istruzione e sull'apposito portale: si può presentare una sola domanda per ogni alunno. È però possibile indicare anche una seconda e una terza preferenza di scuola nel caso in cui non vada bene la prima. Per quanto riguarda gli anni successivi al primo le iscrizioni avvengono d’ufficio tranne nei casi di variazione di scuola. Le domande non verranno considerate in base al loro ordine di arrivo, per cui chi effettua prima l’iscrizione non ha precedenza, motivo per il quale non serve necessariamente affrettarsi per compilare la registrazione il primo giorno disponibile.

Per accedere al servizio di iscrizione online è necessario avere un codice utente e una password che si possono ottenere tramite registrazione al portale o tramite l’utilizzo delle credenziali del gestore che ha rilasciato la propria identità digitale SPID. Si possono inoltre utilizzare anche le credenziali Polis, per chi ne è in possesso. Bisogna poi conoscere il codice della scuola scelta che si trova sempre sul sito del ministero.

Una volta entrati nel portale si può presentare una nuova domanda di iscrizione inserendo il codice della scuola. Sarà poi necessario compilare i dati anagrafici dell’alunno e la sezione riguardante alcune informazioni di interesse per la scuola prescelta. Alcuni dati sono obbligatori, altri facoltativi. Una volta inviata la domanda, non la si può più modificare. In caso di ripensamenti o errori si può però contattare la scuola scelta che può restituire la domanda.