Le ricerche di Maria Maar, 64enne friulana scomparsa da Gorizia nel 2016, sono tragicamente concluse. Un documento di identità con i dati di Maria è stato trovato a pochi passi dallo scheletro ritrovato i primi giorni di febbraio del 2018 e che si ritiene appartenere a Maria. I resti sono erano nascosti nel parco della Valletta del Corno, a Gorizia. Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte.

Originaria di San Dorligo della Valle e da dieci anni residente a Monfalcone, piccolo comune del Friuli, Maria lavorava come assistente volontaria al San Polo. ‘Marisa' come la chiamavano le amiche aveva una figlia, con la quale ha avuto gli ultimi contatti prima di sparire il 20 novembre 2016. È stata proprio lei a denunciare la scomparsa di sua madre dopo averla chiamata più volte al cellulare, lo stesso che non è mai stato ritrovato.

Un piccolo appartamento in via Verdi, l'impegno con gli anziani diventato volontario dopo il pensionamento e quello come nonna dell'amato nipotino: una vita normale quella di Maria, senza ombre. Eppure quel giorno di novembre il suo cellulare smette di squillare e quando, terrorizzata, la figlia cerca di entrare nel suo appartamento con le chiavi trova la porta sbarrata dall'interno. Quando i vigili del fuoco entrano trovano tutto in perfetto ordine, ma di Maria nessuna traccia. Da casa mancano la borsa, il cellulare e una foto del nipotino.

Difficile immaginare che una donna tanto dedita agli altri avesse pensato di andar via tagliando i ponti con tutti o peggio, di farsi del male. Sarà l'autopsia a dare le risposte che mancano sulla tragica fine della 64enne monfalconese. Non è chiaro al momento se la sua sia stata una morte naturale o se la povera Maria sia stata vittima di violenza. L'unica certezza è che accanto al suo corpo non sono stati trovati né la borsetta, né il cellulare.