Grave incidente stradale nella mattinata di martedì lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra i caselli di Boara e Monselice in direzione di Padova. Intorno alle 9.30 due tir e un furgone si sono scontrati violentemente tra loro all'altezza del km 84, causando il ferimento di tutti e tre i conducenti di cui uno in modo grave. Sul posto sono accorsi numerose ambulanze con i sanitari del Suem 118 e la polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per poter estrarre il ferito più grave, incastrato nel groviglio di lamiere del suo tir.

Dopo che le squadre intervenute da Rovigo e da Este lo hanno liberato, il camionista è stato stabilizzato dal personale sanitario e successivamente trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero. Portati in pronto soccorso ma in ambulanza anche gli altri due feriti. Per permettere le operazioni di soccorso ai feriti e il recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale, tra cui anche un furgone officina del soccorso stradale, il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico per ore con evidenti disagio per gli automobilisti e code fino a 3 chilometri.

A complicare la situazione il fatto che uno dei mezzi pesanti incidentato ha disperso parte del carico costituito da rotoli di carta che si sono riversati sull'asfalto. Il casello di Boara Pisani in direzione di Padova è stato chiuso. Agli automobilisti provenienti da Bologna e diretti verso Padova si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Boara, di percorrere la statale 16 Adriatica verso Monselice per poi rientrare in autostrada verso Padova. È consigliata l’uscita a Villamarzana.