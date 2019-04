Struttura infestata da scarafaggi e mancanza dei requisiti minimi di igiene e salubrità dei locali adibiti alla lavorazione di cereali a ‘km 0' e confezionamento delle farine. Questi i motivi che hanno indotto i Carabinieri Forestali del Reparto Parco Nazionale Alta Murgia, in Puglia, in collaborazione con il personale medico della ASL, a mettere sotto sequestro un piccolo mulino artigianale e circa 16 tonnellate tra farine, pasta, cereali e legumi in parte già confezionati.

Scarafaggi, muffe, ragnatele e polvere diffusa

Nello specifico, le ispezioni dei militari e dei medici della locale Asl hanno portato a scoprire la presenza di numerose colonie di parassiti che scorrazzavano liberamente nei vari ambienti con presenza anche di muffe, ragnatele e polvere diffusa. I sigilli hanno riguardato non solo la struttura, ma anche i prodotti, in parte già confezionati. Il provvedimento , effettuato dai militari al comando del Maggiore Giuliano Palomba, si è reso "necessario – spiegano i carabinieri forestali in una nota – per le diverse irregolarità riscontrate attinenti la cattiva conservazione dei prodotti e la loro possibile deteriorabilità a danno della salute del consumatore. Anche la tracciabilità della merce alimentare è risultata non essere conforme alle prescrizioni normative".

Deferito il titolare

Le inosservanze, tutte in netto contrasto con le specifiche disposizioni di legge e con i regolamenti Europei, hanno permesso ai carabinieri di deferire il titolare, residente ad Altamura, alla competente Magistratura di Bari per il reato di detenzione e vendita di alimenti insudiciati ed invasi da parassiti.