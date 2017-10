in foto: Óscar Turrión, 49 anni.

"Ho una relazione con una donna e due figli. Chiedo perdono per il cattivo esempio che ho dato, per questo lascio la tonaca". Uno nuovo scandalo travolge in pieno il Vaticano: è questa, infatti, la confessione di Óscar Turrión, 49 anni ed ex rettore del seminario pontificio "Maria Mater Ecclesiae", dove la congregazione dei Legionari di Cristo si occupa della formazione dei sacerdoti, carica che ha ricoperto dal 2014 fino allo scorso agosto. Ha lasciato questa sua confidenza in una lettera, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno negli ambienti ecclesiastici. Già lo scorso marzo, Turrión aveva ammesso ai suoi superiori di aver avuto una figlia con una donna e per questo aveva deciso di ritirarsi per un periodo, non esercitando pubblicamente il sacerdozio. Poi, tre giorni fa, una nuova confessione: con la stessa compagna aveva già avuto un figlio, cosa che lo ha spinto a chiedere di lasciare i voti per dedicarsi interamente alla sua famiglia.

Turrión, di origine spagnola, era ben visto in Vaticano, famoso soprattutto per essere un appassionato di calcio, ed infatti era solito scendere in campo con i suoi seminaristi nelle partite delle Clericus Cup, il torneo fra seminari romani che si svolge ogni anno vicino a San Pietro. "Come responsabili di istituzioni dedicate alla formazione dei candidati al sacerdozio – hanno commentato i Legionari – siamo consapevoli dell'impatto che l'esempio negativo di un formatore e di un rettore ha su di loro e sui fedeli cristiani. Siamo profondamente rattristati per il fatto che la recente storia della nostra Congregazione ha causato il calo del fervore di alcuni dei nostri membri. Siamo fermamente impegnati ad accompagnare i nostri fratelli in momenti di difficoltà. Allo stesso modo, ripetiamo il nostro impegno verso la via del rinnovamento".

Non è la prima volta che la congregazione viene travolta da una scandalo del genere. Fu lo stesso padre fondatore, Macial Maciel Degollado, a macchiarsi dell'accusa di pedofilia, compiendo per decenni abusi su minori e malversazioni economiche. Poi, alla sua morte, era riuscita a guadagnarsi la fiducia di Papa Giovanni Paolo II, iniziando poi un percorso di pulizia e trasparenza interno voluto fortemente da papa Benedetto XVI. Proprio per questo, è stata resa nota la vicenda di Turrión, così come nel 2012 fu comunicato al mondo intero che padre Thomas Williams, decano della facoltà di teologia del pontificio ateneo Regina apostolorum aveva avuto una relazione sessuale con una donna che lo aveva reso padre.