Un uomo di 47 anni, Massimiliano Cabizzosu, è morto all'Ospedale di Sassari, dopo essersi recato nella notte al Pronto Soccorso dell'ospedale civile ‘Santissima Annunziata'. Il corpo di Massimiliano Cabizzosu è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 4, riverso a terra nel piazzale antistante del Santissima Annunziata' di Sassari. Il cadavere è stato ritrovato degli operatori del 118 dopo una telefonata che segnalava la presenza di una persona a terra nel cortile dell'ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, l'uomo era arrivato al Pronto soccorso nel pomeriggio di ieri in preda a forti dolori gastrointestinali. I medici del reparto lo hanno messo in attesa con un codice verde. Nell'attesa Cabizzosu si è allontanato dal reparto prima di essere visitato. L'uomo aveva avuto un passato complicato e una difficile convivenza con la tossicodipendenza. I medici del Santissima Annunziata gli avevano così prescritto una terapia e lo avevano tenuto in reparto per monitorare le sue condizioni. In nottata la tragedia: Cabizzosu, irrequieto per tutto il tempo del ricovero, si è allontanato dal Pronto soccorso senza che nessun medico o infermiere lo potesse fermare. Dopo poche ore il 47enne sarebbe morto.

Pronto soccorso: "Chiamato, non si è presentato"

Secondo quanto riferisce il dottor Mario Oppes, direttore del pronto soccorso dell'ospedale, tramite una nota ufficiale diffusa dall'Azienda ospedaliero-universitaria, l'uomo "si è presentato in pronto soccorso alle 19.46 di ieri, il personale in servizio all'accettazione, dopo una prima valutazione, ha assegnato al suo caso bassa priorità, ossia un codice verde". L'uomo "era in sala d'attesa sino a pochi istanti prima di essere visitato, ma una volta chiamato dal personale alle ore 22.24 non si è presentato". Dopo che qualcuno ha segnalato la presenza di un uomo riverso a terra nel piazzale all'aperto, "il paziente è stato soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in pronto soccorso, dove è arrivato in arresto cardio-circolatorio in asistolia, ma alle 5.07, dopo le opportune manovre di rianimazione, i medici della struttura ne hanno constatato il decesso". L'Azienda ospedaliera sottolinea che le precisazioni del direttore del pronto soccorso si sono rese necessarie "anche a seguito di alcune notizie imprecise diffuse da alcuni organi di informazione".