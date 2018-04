Giovedì prossimo la direzione nazionale del Partito Democratico si esprimerà in merito al dialogo con il Movimento 5 Stelle in vista di un possibile accordo per la formazione di un governo e l'avvio compiuto della nuova legislatura. Mentre all'interno dei due partiti la conflittualità è a livelli altissimi, con posizioni molto distanti fra di loro e minacce più o meno velate di scissioni e defezioni, si registra anche la dura reazione del centrodestra. Se Silvio Berlusconi si limita a constatare che si tratterebbe di "un disastro per il Paese", auspicando che si riparta invece da un esecutivo di minoranza del centrodestra, ben più netta è la posizione di Matteo Salvini.

Il leader leghista parla senza mezzi termini di possibile "tradimento della volontà degli elettori" e si dice pronto a "mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato". Salvini, dunque, minaccia di "portare milioni di italiani in piazza" contro un accordo che riporterebbe i democratici al Governo: "Il Pd ha già fatto troppi danni agli italiani in tutti questi anni di malgoverno".

A quasi due mesi dal voto delle elezioni politiche, dunque, non solo le forze politiche non sono concordi sulla soluzione da adottare per risolvere la crisi, ma non sembra esserci neanche un piano "B", ovvero una via d'uscita nel caso di stallo prolungato. Il leader leghista, infatti, continua a ribadire di essere contrario a una soluzione tecnica o istituzionale e pare aver convinto anche il suo alleato Silvio Berlusconi, che si dice scettico sulla riuscita di altri esperimenti da parte del Capo dello Stato. Il quale, se dovesse naufragare anche il dialogo fra democratici e Cinque Stelle, potrebbe addirittura dover procedere a un nuovo giro di consultazioni.